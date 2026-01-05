Госдеп назвал Западное полушарие зоной интересов США

Госдеп США назвал Западное полушарие «нашим» и пообещал, что Трамп не допустит угрозы безопасности страны

Дональд Трамп (Фото: StateDept / X)

Госдепартамент США считает Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, следует из публикации ведомства в X.

«Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности», — говорится в посте. Твит сопровожден черно-белым изображением президента Дональда Трампа и крупной надписью «Это НАШЕ полушарие».

Госсекретарь США Марко Рубио уже выступал с похожим заявлением 4 января, на следующий день после американской операции «Абсолютная решимость» в Венесуэле, в ходе которой были захвачены президент Николас Мадуро и Силия Флорес. «Это Западное полушарие. Здесь мы живем — и мы не позволим Западному полушарию стать оперативной базой для противников, конкурентов и соперников Соединенных Штатов», — говорил он, в частности.

Трамп, со своей стороны, заявил, что «американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет подвергаться сомнению». На пресс-конференции после операции США в Венесуэле он упомянул доктрину Монро — внешнеполитическую программу пятого президента США Джеймса Монро, провозглашающую обе части американского континента зоной, закрытой для европейской колонизации, и, по сути, объявляющую США доминирующей силой в Западном полушарии.

Республиканец назвал Западное полушарие «родным регионом» Америки и добавил, что цель новой стратегии национальной безопасности США заключается в «защите торговли, территории и ресурсов, которые имеют ключевое значение для нашей национальной безопасности».