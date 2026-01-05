 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Госдеп назвал Западное полушарие зоной интересов США

Госдеп США назвал Западное полушарие «нашим» и пообещал, что Трамп не допустит угрозы безопасности страны

Дональд Трамп
Дональд Трамп
(Фото: StateDept / X)

Госдепартамент США считает Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, следует из публикации ведомства в X.

«Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности», — говорится в посте. Твит сопровожден черно-белым изображением президента Дональда Трампа и крупной надписью «Это НАШЕ полушарие».

Госсекретарь США Марко Рубио уже выступал с похожим заявлением 4 января, на следующий день после американской операции «Абсолютная решимость» в Венесуэле, в ходе которой были захвачены президент Николас Мадуро и Силия Флорес. «Это Западное полушарие. Здесь мы живем — и мы не позволим Западному полушарию стать оперативной базой для противников, конкурентов и соперников Соединенных Штатов», — говорил он, в частности.

Трамп заявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой
Политика
Пит Хегсет и Дональд Трамп

Трамп, со своей стороны, заявил, что «американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет подвергаться сомнению». На пресс-конференции после операции США в Венесуэле он упомянул доктрину Монро — внешнеполитическую программу пятого президента США Джеймса Монро, провозглашающую обе части американского континента зоной, закрытой для европейской колонизации, и, по сути, объявляющую США доминирующей силой в Западном полушарии.

Республиканец назвал Западное полушарие «родным регионом» Америки и добавил, что цель новой стратегии национальной безопасности США заключается в «защите торговли, территории и ресурсов, которые имеют ключевое значение для нашей национальной безопасности».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Госдепартамент США США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Власти Венесуэлы приказали полиции найти причастных к операции США
Политика
Мадуро на суде заявил, что остается президентом Венесуэлы
Политика
Reuters увидел признак прорыва жесткой блокады Венесуэлы со стороны США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В аэропортах Домодедово и Жуковский второй раз за день ограничили полеты Политика, 23:04
Число погибших кубинцев при атаке США на Венесуэлу выросло до 37 Политика, 22:49
В Киеве нашли мертвой дочь генерала МВД, известного по делу Гонгадзе Политика, 22:44
Аэропорт Пензы приостановил полеты Политика, 22:35
В Белгородской области взрослый и подросток пострадали при ударах ВСУ Политика, 22:26
Сменщица Мадуро принесла присягу в парламенте Венесуэлы Политика, 22:18
Госдеп назвал Западное полушарие зоной интересов США Политика, 21:57
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
На подлете к Москве сбили третий за день беспилотник Политика, 21:55
На броневике с кортежем: как Мадуро привезли и увезли из суда. Видео Политика, 21:36
Россиянина второй раз подряд признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:35
Власти Венесуэлы приказали полиции найти причастных к операции США Политика, 21:34
В наручниках и тюремной футболке: первый суд над Мадуро. Фоторепортаж Политика, 21:10 
Первое заседание суда над Мадуро в США. Главное Политика, 21:02
В США прошел первый суд по делу Мадуро. Спецэфир телеканала РБК Политика, 21:00