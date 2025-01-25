США официально переименовали Мексиканский залив в Американский

Президент США Дональд Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, а пик Денали на Аляске — в Мак-Кинли. Об этом сообщило министерство внутренних дел Соединенных Штатов.

«Эти изменения подтверждают стремление страны сохранить исключительное наследие США и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Теперь Совет США по географическим названиям, находящийся в ведении министерства, должен оперативно обновить данные в Информационной системе географических названий страны.

Однако изменение названия Мексиканского залива вряд ли будет признано на международном уровне, отмечает Reuters.

Впервые Трамп сообщил о решении переименовать Мексиканский залив 7 января. В ответ на это президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что «звучит неплохо» название «Мексиканская Америка», а экс-министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль отметил, что название «Мексиканский залив» признано на международном уровне и используется в качестве морского навигационного ориентира на протяжении сотен лет.

Во время инаугурации 20 января Трамп также заявил, что самую высокую гору на Аляске снова переименуют. Десять лет назад, в 2015 году, президент Барак Обама вернул вершине Мак-Кинли, названной в честь президента Уильяма Мак-Кинли, историческое название Денали (Высокая) — так пик высотой в 6,1 тыс. м прозвали коренные жители Аляски.