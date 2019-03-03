Болтон назвал проблемой кубинское влияние в Венесуэле

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США считают правильным контроль над Западным полушарием, а серьезным препятствием для этого назвал Кубу

Джон Болтон и Майк Помпео (Фото: Evan Vucci / AP)

В интервью телекомпании CNN Болтону был задан вопрос, почему США приняли решение оказывать жесткое давление на президента Венесуэлы, но при этом очень мягко ведут себя в отношении таких авторитарных стран, как Саудовская Аравия. Советник президента США на это ответил, что в Вашингтоне прежде всего заинтересованы в том, что творится в Западном полушарии, сообщает Washington Examiner.

«Сейчас в Белом доме мы не стесняемся употреблять термин «доктрина Монро», — сказал Болтон, вспомнив про внешнеполитическую программу президента Джеймса Монро, выдвинутую в начале XIX века. Согласно ей США должны были полностью контролировать ситуацию в странах Центральной и Южной Америки, не допуская проникновение туда европейских держав.

«У Рональда Рейгана была задача создать полностью демократическое Западное полушарие. Поэтому мы стремимся покончить с тираниями в этих странах», — сказал Болтон.

«Например, одной из проблем, с которой мы сталкиваемся в Венесуэле, является большое присутствие там представителей Кубы. По различным данным, в Венесуэле находятся 20–25 тыс. сотрудников кубинских спецслужб. Это абсолютно недопустимо», — добавил советник американского президента.

При этом Болтон отметил, что США сейчас работают над созданием широкой международной коалиции, давление которой позволит сменить режим в Венесуэле. Советник президента не уточнил, идет ли речь о военной коалиции.