 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Хегсет описал главные военные задачи США доктриной 1823 года

Глава Пентагона: США не допустят размещения оружия врагов в западном полушарии
Хегсет сказал, раскрывая суть новой Стратегии нацбезопасности, что доктрина Монро, которой в 1823 году Западное полушарие было объявлено сферой влияния США, «осталась в силе». Он пообещал сделать его «защиту» приоритетом

Вашингтон не допустит размещения оружия соперников в Западном полушарии и намерен «восстановить военное доминирование США» в нем, заявил американский министр обороны Пит Хегсет.

Глава Пентагона сказал, что доктрина Монро, которой в 1823 году Западное полушарие было объявлено сферой влияния США, «осталась в силе» и «сильнее, чем когда-либо». По его словам, ведомство сделает «защиту территории США и нашего полушария» своей главной задачей.

Деятельность Пентагона, по его словам, в числе прочего направлена на восстановление военного господства США в регионе и продвижение интересов государства. Хегсет отметил, что для этого страна собирается лишить противников возможности размещать свои войска и другое угрожающее США оружие в западном полушарии.

«После многих лет пренебрежения США восстановят военное господство в Западном полушарии. Мы будем использовать ее (доктрину Монро. — РБК) для защиты нашей родины и для доступа к ключевым территориям по всему региону. Мы также лишим противников возможности размещать силы или другой угрожающий потенциал в нашем полушарии», — сказал он на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне (трансляцию вел телеканал Fox News на Youtube).

По словам Хегсета, Пентагон готов гарантировать «военный и коммерческий доступ США» к таким ключевым территориям, как Панамский канал, Карибский бассейн, Американский (Мексиканский) залив, Арктика и Гренландия.

В Пентагоне заявили о планах по обновлению ядерной триады США
Политика
Дональд Трамп и Пит Хегсет

Доктрина Монро — это внешнеполитическая программа пятого президента США Джеймса Монро, провозглашающая обе части американского континента зоной, закрытой для европейской колонизации и, по сути, объявляющая США доминирующей силой в Западном полушарии.

В новой национальной стратегии США указано, что государство вновь подтверждает и будет применять «доктрину Монро».

Как отмечает Financial Times (FT), вторая Стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа предполагает возможность увеличения численности войск, баз и военных операций в Западном полушарии, а также изменение порядка развертывания вооруженных сил США в глобальном масштабе для противодействия «насущным угрозам» в регионе. В этом контексте издание упоминает развертывание США крупнейшей военной группировки в Карибском бассейне за десятилетия на фоне обострения с Венесуэлой, а также удары по судам, по их версии, причастным к наркотрафику.

Хегсет подчеркнул также, что вторым приоритетом Пентагона будет «сдерживание Китая посредством силы, а не конфронтации». Вашингтон рассчитывает на большее «распределение бремени» между США и их союзниками, а также «сверхмощную загрузку» оборонно-промышленной базы Америки», — сказал министр.

Подход США к Китаю, по его словам, будет «направлен не на доминирование, а на баланс сил», при этом Вашингтон будет демонстрировать силу, но не будет «излишне» идти на конфронтацию.

Задача властей — убедиться, что Пекин «видит неоспоримую военную мощь США», и добиться того, чтобы Китай уважал интересы Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнул Хегсет. В свою очередь, «это подразумевает уважение к историческому наращиванию военной мощи, которое они осуществляют», сказал он.

Глава Пентагона также отметил, что США не могут и не должны игнорировать наличие угроз в Европе и на Ближнем Востоке. Тем не менее США нужно, чтобы страны регионов больше не могли «ездить безбилетно» за счет американской обороны, заключил он.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Пит Хегсет Пентагон Пентагон США США Запад
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
Материалы по теме
В Пентагоне заявили о планах по обновлению ядерной триады США
Политика
В Пентагоне заявили об угрозе военным из-за переписки Хегсета в Signal
Политика
Пентагон направил почти $30 млн из помощи Украине в производство США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 09:33 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 09:33
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
5 уроков фондового рынка 2025 года и как их использовать в 2026-мПодписка на РБК, 09:30
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Петр Ян сенсационно победил Двалишвили и вернул чемпионский титул UFС Спорт, 09:09
Токио обвинил Пекин в наводке радаров на японские истребители Политика, 09:07
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Что будет с ключевой ставкой на заседании ЦБ в декабре: мнения экспертов Инвестиции, 09:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Опаснее стигм. Почему советы психологов стали приносить вред людямПодписка на РБК, 09:00
Всем нужен офис в Мумбаи: ждет ли пузырь рынок недвижимости ИндииПодписка на РБК, 09:00
Хегсет описал главные военные задачи США доктриной 1823 года Политика, 08:50
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
NYT рассказала о Европе «на перепутье» из-за новой стратегии Трампа Политика, 08:08
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Над Россией за ночь сбили 77 дронов Политика, 07:52