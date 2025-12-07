Хегсет описал главные военные задачи США доктриной 1823 года
Вашингтон не допустит размещения оружия соперников в Западном полушарии и намерен «восстановить военное доминирование США» в нем, заявил американский министр обороны Пит Хегсет.
Глава Пентагона сказал, что доктрина Монро, которой в 1823 году Западное полушарие было объявлено сферой влияния США, «осталась в силе» и «сильнее, чем когда-либо». По его словам, ведомство сделает «защиту территории США и нашего полушария» своей главной задачей.
Деятельность Пентагона, по его словам, в числе прочего направлена на восстановление военного господства США в регионе и продвижение интересов государства. Хегсет отметил, что для этого страна собирается лишить противников возможности размещать свои войска и другое угрожающее США оружие в западном полушарии.
«После многих лет пренебрежения США восстановят военное господство в Западном полушарии. Мы будем использовать ее (доктрину Монро. — РБК) для защиты нашей родины и для доступа к ключевым территориям по всему региону. Мы также лишим противников возможности размещать силы или другой угрожающий потенциал в нашем полушарии», — сказал он на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне (трансляцию вел телеканал Fox News на Youtube).
По словам Хегсета, Пентагон готов гарантировать «военный и коммерческий доступ США» к таким ключевым территориям, как Панамский канал, Карибский бассейн, Американский (Мексиканский) залив, Арктика и Гренландия.
Доктрина Монро — это внешнеполитическая программа пятого президента США Джеймса Монро, провозглашающая обе части американского континента зоной, закрытой для европейской колонизации и, по сути, объявляющая США доминирующей силой в Западном полушарии.
В новой национальной стратегии США указано, что государство вновь подтверждает и будет применять «доктрину Монро».
Как отмечает Financial Times (FT), вторая Стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа предполагает возможность увеличения численности войск, баз и военных операций в Западном полушарии, а также изменение порядка развертывания вооруженных сил США в глобальном масштабе для противодействия «насущным угрозам» в регионе. В этом контексте издание упоминает развертывание США крупнейшей военной группировки в Карибском бассейне за десятилетия на фоне обострения с Венесуэлой, а также удары по судам, по их версии, причастным к наркотрафику.
Хегсет подчеркнул также, что вторым приоритетом Пентагона будет «сдерживание Китая посредством силы, а не конфронтации». Вашингтон рассчитывает на большее «распределение бремени» между США и их союзниками, а также «сверхмощную загрузку» оборонно-промышленной базы Америки», — сказал министр.
Подход США к Китаю, по его словам, будет «направлен не на доминирование, а на баланс сил», при этом Вашингтон будет демонстрировать силу, но не будет «излишне» идти на конфронтацию.
Задача властей — убедиться, что Пекин «видит неоспоримую военную мощь США», и добиться того, чтобы Китай уважал интересы Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнул Хегсет. В свою очередь, «это подразумевает уважение к историческому наращиванию военной мощи, которое они осуществляют», сказал он.
Глава Пентагона также отметил, что США не могут и не должны игнорировать наличие угроз в Европе и на Ближнем Востоке. Тем не менее США нужно, чтобы страны регионов больше не могли «ездить безбилетно» за счет американской обороны, заключил он.
