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Что такое Минэкономразвития России

Министерство экономического развития России (Минэкономразвития, Минэк) — это федеральный орган исполнительной власти, который разрабатывает экономическую политику страны и обеспечивает ее экономическое развитие. Является преемником Госплана РСФСР, который в 1990 году был реорганизован в Государственный комитет РСФСР по экономике и впоследствии неоднократно менял название. В 2000-2008 годы назывался Министерством экономического развития и торговли, в мае 2008 года функции регулирования торговли были переданы новому ведомству — Министерству промышленности и торговли (Минпромторг). Центральный офис с 2019-го находится в «IQ-квартале» в Москва-Сити.

С 2020 года министерство возглавляет Максим Решетников. В числе прежних руководителей ведомства — Герман Греф (в 2000-2007), Эльвира Набиуллина (в 2007-2012), Андрей Белоусов (в 2012-2013), Алексей Улюкаев (в 2013-2016) и Максим Орешкин (в 2016-2020).

За что отвечает Министерство экономического развития

Ведомство прогнозирует развитие экономики, занимается обработкой и изучением статистических данных, оказывает содействие бизнесу и следит за соблюдением им законодательства. В зону ответственности министерства также входит экономическое развитие регионов. Подведомственные Минэку органы власти — Роспатент, Росаккредитация и Росстат.

Цели и задачи Минэкономразвития России

Обеспечение экономической стабильности и роста экономики страны в целом и ее регионов в частности. Аналитика и прогнозирование. Специалисты министерства изучают тенденции социально-экономического развития в России и мире и на основе этих данных готовят прогнозы о том, какими будут ВВП, инфляция, курсы валют и другие экономические показатели в будущем. Развитие бизнеса. К примеру, при содействии Минэкономразвития с 2008-го создано более 90 промышленных и технологических парков, из них 62 — в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В частности, в 2024 году мерами поддержки в рамках этого проекта воспользовался каждый десятый предприниматель. Лицензирование и аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нормативно-правовое регулирование. Минэкономразвития занимается реформированием экономики, в частности, разрабатывает новые законодательные нормы. Региональное развитие. Ведомство занимается мониторингом развития российских регионов, разрабатывает для этого программы и помогает тем регионам, которые нуждаются в той или иной поддержке. Международное сотрудничество: участие в международных экономических проектах и соглашениях, укрепление экономических связей.

В настоящее время ведомство называет своей приоритетной задачей «достижение структурной трансформации российской экономики», в том числе поддержку частного предпринимательства, наращивание частных инвестиций и повышение технологического суверенитета.

Функции и полномочия Минэкономразвития России

Планирование экономики

Одна из главных задач Минэкономразвития — стратегическое планирование. Ведомство разрабатывает стратегии развития разных сфер и секторов экономики: например, стратегия пространственного развития направлена на сокращение разницы в экономическом благополучии регионов, стратегия экономической безопасности — на предотвращение кризисов в производственной, ресурсно-сырьевой и научно-технологической сферах, стратегия низкоуглеродного развития — на сокращение выбросов парниковых газов и т. п. Одним из главных документов является стратегия социально-экономического развития России, которая разрабатывается каждые шесть лет на срок, не превышающий прогнозный. С 2008 года действовала Концепция социально-экономического развития России, разработанная Минэкономразвития до 2020 года.

Прогнозирование экономики

Главное исследование в этой сфере — среднесрочный прогноз социально-экономического развития. В нем речь идет о ВВП, инфляции, сальдо торгового баланса, курсе рубля и других экономических показателях. Например, согласно среднесрочному прогнозу на 2025–2027 годы, ВВП России в этот период будет расти на 2,5–2,8% в год, а инфляция в 2026 году дойдет до отметки 4% — целевого уровня Центробанка.

Кроме этого, министерство разрабатывает долгосрочный прогноз социально-экономического развития, а также отраслевые и другие специализированные прогнозы. Эти документы используются при принятии решений, составлении и корректировке бюджета, определении целей развития.

Работа с регионами и международное сотрудничество

Одна из важных задач Минэкономразвития — обеспечивать устойчивое и сбалансированное развитие территорий. С этой целью ведомство, к примеру, создает особые экономические зоны, где бизнесу предлагают более выгодные условия для реализации проектов — это могут быть налоговые льготы или дешевая аренда земли. Так Минэкономразвития привлекает инвестиции в тот или иной регион или приоритетную отрасль экономики. Еще один способ развивать конкретные регионы — это специальные стратегии развития геостратегических территорий. К ним относятся, например, эксклавы (такие как Калининградская область) или граничащие с Евросоюзом регионы, где уровень экономического развития ниже, чем в среднем по России (Карелия).

Главный документ, который регулирует это направление работы Минэка — Стратегия пространственного развития. Ее цель — сократить межрегиональные разрывы в уровне жизни россиян. Для этого ведомство планирует развивать в первую очередь территории с низким уровнем социально-экономического развития. Действующая стратегия пространственного развития утверждена в январе 2025 года и будет действовать до 2030-го. Одним из ее новшеств стало создание единого перечня опорных населенных пунктов. Предыдущая стратегия была принята в феврале 2019 года.

Международное сотрудничество

За международное сотрудничество в ведомстве отвечает несколько департаментов.

Сотрудники Минэка представляют Россию на переговорах с коллегами из других государств. Их цели — улучшать отношения, добиваться заключения торговых соглашений и притока иностранных инвестиций в российскую экономику, организовывать бизнес-форумы и помогать в реализации международных проектов.

Регулирование и аналитика

Минэкономразвития отвечает за формирование экономической политики государства — это включает и изменение законодательства в области предпринимательства, инвестиций, внешнеэкономической и региональной политики и т.д.

Так, ведомство отвечает за реформу государственного контроля и надзора (регуляторная гильотина) — она направлена на отказ от излишних и устаревших норм и требований к бизнесу и оптимизацию регуляторных процедур. Другой пример — в декабре 2024 года правительство поручило министерству разработать законопроект о платформенной экономике: в кабмине пояснили, что цифровые платформы сильно изменили экономику и эти изменения должны регулироваться законодательством.

Помимо масштабных реформ, Минэкономразвития занимается рутинными задачами: поддерживает актуальность законов, обсуждает законопроекты с другими ведомствами, контролирует правильность информации в базах, которые используются для регулирования, и следит за соблюдением законов.

Аналитика

Минэкономразвития постоянно мониторит мировые тенденции и собирает и анализирует данные о макроэкономических показателях: ВВП, инфляции, безработице. На основе этих данных, в частности, составляются и корректируются прогнозы и стратегии, так что аналитикой в той или иной степени занимаются многие подразделения ведомства. А для анализа мировых тенденций в структуре Минэкономразвития существует специальный департамент аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности. Его специалисты изучают глобальные социально-экономические процессы, торговлю, санкции, состояние финансовых и товарно-сырьевых рынков и влияние всего этого на российскую экономику.

Что такое дефлятор Минэкономразвития

Дефлятор — это обобщенное название индексов, с помощью которых Минэкономразвития корректирует размер налогов и сборов с учетом инфляции. Он помогает оценить экономические показатели в реальных, а не номинальных выражениях.

С помощью коэффициентов-дефляторов государство каждый год изменяет сумму некоторых налогов и сборов с учетом изменения цен на товары и услуги. Без этих коэффициентов пришлось бы регулярно переписывать Налоговый кодекс с обновленной ставкой, но это неудобно — проще сохранить в законодательстве фиксированную сумму и умножать ее на коэффициент, который, в свою очередь, можно ежегодно менять.

Каждый год Минэкономразвития утверждает дефляторы на торговый сбор, налог на дополнительный доход от добычи углеводородов, при определении начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК) на выполнение подрядных работ по строительству, а также для фиксированного авансового платежа по НДФЛ для иностранцев. К примеру, последний рассчитывается так: фиксированный размер платежа — 1200 руб. — умножается на региональный коэффициент (если есть) и на дефлятор, который в 2025 году составит 2,594.

Еще один пример — дефлятор для расчета предельного дохода, с которым компания может пользоваться упрощенной системой налогообложения (УСН). Он применяется к базе в 200 млн руб., то есть налогоплательщик сможет пользоваться льготными условиями, пока его доход не превысит 200 млн руб. × дефлятор. В 2025 году дефлятор для УСН составит 1.

Различия между Минэкономразвития и Минфином

Параметр Минэкономразвития Минфин Год основания 2008 1992 Основная цель Стимулировать рост экономики Обеспечивать финансовую стабильность Задачи и функции Делать прогнозы экономического развития, разрабатывать стратегии развития отраслей и регионов, помогать развиваться бизнесу Составлять бюджет, управлять госдолгом и финансовыми активами страны, заниматься налоговой и денежно-кредитной политикой

Основное отличие между ведомствами заключается в том, что Минэкономразвития обеспечивает экономический рост, а Минфин — финансовую стабильность, то есть деятельность первого направлена на расходование средств, а второго — на их сохранение в интересах стабильности цен. Поэтому ведомства не раз расходились друг с другом в оценках бюджета, в прогнозах по инфляции и в других вопросах.

Прецедент существования «суперминистерства», объединившего функции стимулирования роста и сдерживания расходов, существовал в течение трех месяцев на рубеже 1991-1992 годов в виде Министерства экономики и финансов РСФСР, которое возглавлял зампредседатель правительства по вопросам экономической политики Егор Гайдар. Последний раз в правительстве, по данным «Ведомостей», всерьез обсуждали объединение двух министерств в 2015 году, однако эти дискуссии ни к чему не привели, и Минфин с Минэкономразвития продолжают существовать как отдельные органы.