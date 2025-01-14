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Что такое аккредитация и как ее проводят

Содержание:

Что такое аккредитация и зачем она нужна

Аккредитация — это процесс признания или подтверждения компетентности и полномочий лиц или организаций в определенной области. Этот термин происходит от латинского accredo, что в переводе означает «доверять». В разных сферах аккредитация может иметь свои особенности, но в каждой ее основная цель — обеспечение соответствия стандартам. Разработкой последних занимаются международные организации, после чего требования внедряют внутри стран-участниц. Аккредитация нужна потребителям для выбора надежных поставщиков услуг или товаров, а бизнесу и индивидуальным специалистам — подтвердить свою компетентность перед государственными органами, партнерами и клиентами.

Виды аккредитации

Национальная система аккредитации в России начала формирование в 2011 году. Отношения между ее участниками регулирует федеральный закон № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28 декабря 2013 года.

Подтвердить свою компетенцию может как отдельный специалист, так и компания. В первом случае примером станет аккредитация журналиста на крупное мероприятие для его освещения в СМИ, во втором — аккредитация образовательных учреждений с целью выдачи дипломов государственного образца. В зависимости от сферы деятельности этот процесс может быть обязательным и добровольным. По масштабам работы компаний аккредитация подразделяется на государственную и международную. Чтобы узнать, аккредитована ли организация, необходимо воспользоваться реестром Росаккредитации и проверить ее по ИНН.

Государственная аккредитация

Отдельный федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ отвечает на вопрос, что такое государственная аккредитация. Речь идет об оценке соответствия стандартам образовательных учреждений. Ее осуществляет Рособрнадзор. Ведомство вносит аккредитованные организации в соответствующий реестр. Правительство утверждает нормативы, порядок проведения экспертизы и принятия решений об аккредитации.

Процедура носит заявительный характер. Право на ее прохождение есть у организаций, которые осуществляют обучение по программам общего, среднего специального и высшего образования. К основным критериям оценки относятся наличие соответствующей лицензии, согласованность учебных планов и программ с федеральными стандартами, квалификация преподавательского состава и материально-техническая база. По итогам этой процедуры выносится решение о признании организации или программы аккредитованными бессрочно. Последующего подтверждения квалификации не требуется. Исключения — иностранные организации, осуществляющие деятельность за рубежом по основным профессиональным (шесть лет) и общеобразовательным (12 лет) программам. В случае отсутствия аккредитации ученики теряют возможность аттестовываться в таких учреждениях и не получают диплом государственного образца.

Международная аккредитация

Общие принципы оценки соответствия разрабатывает Международная организация по стандартизации (ISO), в состав которой входит Россия. Ее представляет Росстандарт.

В зависимости от направления деятельности международной аккредитацией специалистов и компаний занимаются разные организации. Например, работу лабораторий оценивает Международная организация по аккредитации лабораторий (ILAC), качество образовательных программ в области экономики, юриспруденции, социологии и менеджмента, а также вузов — Фонд международной аккредитации делового администрирования (FIBAA), медицинских услуг — Объединенная международная комиссия (JCI). Органы, которые проводят аккредитацию компаний, могут входить в состав Международного форума по аккредитации (IAF). Соответствие международным стандартам дает возможность завоевать доверие потребителей и партнеров из других стран.

Аккредитация организаций и предприятий

К числу наиболее распространенных заявителей на аккредитацию относятся:

  • образовательные организации;
  • представительства и филиалы нерезидентов;
  • медицинские специалисты и учреждения;
  • предоставляющие услуги по охране труда компании;
  • IT-компании;
  • участники закупок на электронной площадке;
  • подлежащие обязательной аккредитации компании.

Требования к организациям для получения аккредитации

Критерии оценки заявителей перечислены в приказе Минэкономразвития от 26 октября 2020 года. Для каждой отрасли они разные, однако большая часть сводится к соответствию их товаров или услуг ГОСТам. Среди общих требований можно выделить:

  • опыт работы компании;
  • уровень образования и квалификации сотрудников;
  • наличие помещений и оборудования;
  • наличие штатного органа по сертификации;
  • наличие сайта.

Кто аккредитует компании

В России в зависимости от сферы деятельности бизнес аккредитуют разные органы:

  • Росаккредитация (испытательные, калибровочные и медицинские лаборатории, провайдеры межлабораторных сличительных испытаний, метрологические службы и другие);
  • Рособрнадзор (основные образовательные программы);
  • Минцифры (IT-компании);
  • Минтруд (организации, оказывающие услуги в сфере охраны труда).
  • Также аккредитацию проводят уполномоченные негосударственные учреждения.

Как получить аккредитацию

Аккредитация проходит в несколько этапов:

  • подготовка документов, подтверждающих соответствие стандартам (образец анкеты самообследования);
  • подача заявки в аккредитующий орган (образец заявления об аккредитации). Важно помнить, что в одном заявлении может быть указана одна сфера деятельности, подлежащая оценке;
  • проведение аудита специалистами аккредитующего органа;
  • принятие решения о предоставлении или отказе в аккредитации.

С 1 марте 2024 года общий срок этого процесса составляет 54 рабочих дня.

В каких случаях аккредитация обязательна

Обязательное прохождение аккредитации предусмотрено для следующих юрлиц и ИП:

  • органы инспекции и сертификации;
  • провайдеры межлабораторных сличительных испытаний;
  • испытательные лаборатории;
  • компании, которые обеспечивают единство измерений.

Сколько действует аккредитация

В России нет установленных законом сроков аккредитации. С 1 марта 2022-го оценка соответствия образовательной деятельности действует бессрочно, исключения — иностранные организации, которые работают за рубежом по основным профессиональным (шесть лет) и общеобразовательным (12 лет) программам.

За выдачу свидетельства об аккредитации предусмотрена госпошлина в размере 5 тыс. руб.

Штрафы за просроченную аккредитацию

Согласно статье 14.60 КоАП, при приостановке действия аккредитации или ее отсутствии предусмотрены штрафы в размере 20 тыс. — 30 тыс. руб. для должностных лиц и 200 тыс. — 300 тыс. руб. для юридических лиц.

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Оксана Сысоева
аккредитация государственная аккредитация
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