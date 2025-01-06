Правительство приняло стратегию пространственного развития страны
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении новой Стратегии пространственного развития до 2030 года. Ее текст опубликован на сайте кабинета министров
В пояснительной записке к документу отмечается, что одним из новшеств утвержденной стратегии является создание единого перечня опорных населенных пунктов. В него вошли городские агломерации, административные центры, города, где реализуются новые инвестиционные проекты, существенно влияющие на экономику.
Помимо этого, в перечне будут города, жители которых заняты в обеспечении национальной безопасности и обслуживании критически важной инфраструктуры.
Будут в перечне и населенные пункты, включая сельские, выполняющие функции опорных. В них работают медучреждения, школы, вузы и культурные центры, обеспечивающие потребности жителей прилегающих территорий.
В стратегии указывается, что приоритетными задачами развития опорных населенных пунктов будут строительство жилья, создание коммунальной и социальной инфраструктуры для привлечения кадров, развитие транспорта, расширение межрегиональных экономических связей.
«Улучшение качества жизни в опорных пунктах во многом позволит решать актуальные задачи пространственного развития более крупных территорий – федеральных округов, Арктической зоны России и новых регионов», - говорится в документе.
О формировании сети опорных населенных пунктов в августе прошлого года сообщил Михаил Мишустин. Она должна стать частью реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он предполагает, что к 2030 году качество жизненной среды, включая обновление жилищного фонда, благоустройство, водоснабжение, доступность транспорта, в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30% по сравнению с 2019 годом, к 2036-му — на 60%.
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