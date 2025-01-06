 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Правительство приняло стратегию пространственного развития страны

Создание перечня является частью проекта «Инфраструктура для жизни»
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении новой Стратегии пространственного развития до 2030 года. Ее текст опубликован на сайте кабинета министров

В пояснительной записке к документу отмечается, что одним из новшеств утвержденной стратегии является создание единого перечня опорных населенных пунктов. В него вошли городские агломерации, административные центры, города, где реализуются новые инвестиционные проекты, существенно влияющие на экономику.

Помимо этого, в перечне будут города, жители которых заняты в обеспечении национальной безопасности и обслуживании критически важной инфраструктуры.

Будут в перечне и населенные пункты, включая сельские, выполняющие функции опорных. В них работают медучреждения, школы, вузы и культурные центры, обеспечивающие потребности жителей прилегающих территорий.

В стратегии указывается, что приоритетными задачами развития опорных населенных пунктов будут строительство жилья, создание коммунальной и социальной инфраструктуры для привлечения кадров, развитие транспорта, расширение межрегиональных экономических связей.

«Улучшение качества жизни в опорных пунктах во многом позволит решать актуальные задачи пространственного развития более крупных территорий – федеральных округов, Арктической зоны России и новых регионов», - говорится в документе.

О формировании сети опорных населенных пунктов в августе прошлого года сообщил Михаил Мишустин. Она должна стать частью реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он предполагает, что к 2030 году качество жизненной среды, включая обновление жилищного фонда, благоустройство, водоснабжение, доступность транспорта, в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30% по сравнению с 2019 годом, к 2036-му — на 60%.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву

Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Михаил Мишустин
Материалы по теме
Мишустин назвал пять направлений работы ЕАЭС до 2045 года
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Минобороны сообщило об атаке дронов на Запорожскую АЭСПолитика, 13:36
Правительство приняло стратегию пространственного развития страныОбщество, 13:32
Медведев рассказал о пределах мести российского народа ЗеленскомуПолитика, 13:17
Вице-чемпиона Европы по гребле избили в центре МосквыСпорт, 13:13
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 12:55
Мирра Андреева дебютировала в топ-15 мирового теннисного рейтингаСпорт, 12:30
Акции российской фармы взлетели на фоне вспышки нового вируса в КитаеИнвестиции, 12:19
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Синоптики спрогнозировали в Москве ледяной дождь на РождествоLife, 12:18
Минобороны сообщило о взятии еще одного населенного пункта в ДНРПолитика, 12:10
В Сеуле заявили о запуске КНДР гиперзвуковой ракетыПолитика, 12:06
Куда сдать новогоднюю елку после праздников: советы по утилизацииНедвижимость, 12:01
Как ученые доказывают вред ультрапереработанных продуктов — The EconomistPro, 12:01
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 11:49
ХАМАС заявил о готовности освободить израильских заложниковПолитика, 11:34