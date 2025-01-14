Что такое налоговый кодекс: функции, цели и задачи
Содержание:
- Что такое Налоговый кодекс
- История принятия Налогового кодекса
- Цели и задачи Налогового кодекса
- Основные функции Налогового кодекса
- Структура Налогового кодекса России
- Какие налоги регулирует НК
- Порядок взаимодействия налогоплательщиков с ФНС
Что такое Налоговый кодекс
Налоговый кодекс (НК) — это федеральный закон, определяющий единые подходы и стандарты налогового регулирования на территории России.
Он гарантирует стабильность налоговой системы и обеспечивает равномерное распределение налоговых обязательств среди населения и бизнеса. Кодекс также служит средством государственного контроля за экономическими процессами, в связи с чем он постоянно обновляется за счет внесения новых поправок и дополнений.
История принятия Налогового кодекса
НК является систематизированным законодательным актом. До его принятия в 1998-м вопросы налогообложения и действия отдельных налогов и сборов регулировались множеством различных законов. Большое количество и несогласованность этих нормативных актов создавали сложности для всех сторон налоговых отношений. В результате в 1990-е годы власти решили сформировать единую систему норм.
Закон состоит из двух частей и вводился поэтапно. Первая содержит основные принципы и положения налогового законодательства, и она начала действовать с января 1999 года. Вторая часть закона, включающая конкретные виды налогов, вводилась постепенно начиная с января 2001-го. Основные главы вступили в силу в течение 2001-2005 годов. Сюда относятся положения об акцизах, земельном и водном налогах, а также других обязательных платежах. Поправки 2017-2022 годов ввели такие понятия, как страховой взнос, налог на имущество физлиц и торговый сбор.
Цели и задачи Налогового кодекса
Цель НК заключается в правовом обеспечении налоговой системы. Кодекс охватывает все стороны налогообложения, устанавливая единые правила и механизмы взимания обязательных платежей в государственный бюджет. Этот документ закрепляет список действующих налогов, а также описывает условия появления, изменения и завершения налоговых обязательств, включая порядок их выполнения.
Кодекс содержит положения, касающиеся порядка установления, корректировки и отмены региональных и местных налогов. Он также регламентирует права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и иных участников налоговых правоотношений.
Основные функции Налогового кодекса
Регулирование налоговых отношений
Кодекс регулирует отношения, связанные с установлением, введением и взысканием налогов и сборов. Закон определяет методы и формы проведения налогового контроля, а также меры ответственности за несоблюдение налогового законодательства. Помимо этого, в нем предусмотрен механизм оспаривания решений налоговых органов.
Защита интересов государства и налогоплательщиков
В НК закреплены положения, устанавливающие полномочия налоговых органов в части взыскания налогов. Эти нормы позволяют государству осуществлять эффективный контроль над процессом сбора налогов и гарантировать их своевременное поступление в бюджет.
Четкая схема распределения налоговых обязательств позволяет налогоплательщикам понимать свои обязанности и заранее учитывать будущие налоговые платежи при планировании своих финансов. Это способствует укреплению доверия к налоговой системе и снижению числа случаев уклонения от уплаты налогов.
Структура Налогового кодекса России
Первая часть Налогового кодекса: общие положения и налоговые принципы
В первой части НК даны определения базовых терминов и принципов налогообложения, а также закреплены основные правила и процедуры взимания налогов и сборов.
Среди ключевых налоговых принципов можно выделить следующие:
- Законность — налоги вводятся и взимаются только на основании законодательных актов.
- Справедливость — налоговое бремя распределяется равномерно, учитывая финансовое положение каждого плательщика.
- Равенство — все налогоплательщики должны исполнять свои налоговые обязательства в равной степени без предоставления привилегий отдельным лицам.
- Экономическая обоснованность — введение нового налога должно иметь под собой веские экономические основания и не может осуществляться произвольно.
Вторая часть Налогового кодекса: описание налогов и сборов
Вторая часть кодекса включает информацию обо всех существующих в России налогах. В ней детально изложены типы налогов, их классификация, объекты налогообложения, налоговые базы, ставки, а также процедура расчета и уплаты налогов. В этой части кодекса рассматривается специфика налогообложения различных групп граждан, включая предоставление льгот, налогообложение индивидуальных предпринимателей, иностранцев и прочие нюансы.
Какие налоги регулирует НК
НК предусматривает классификацию налогов, основанную на уровне введения и сфере действия налога. Так, если налог действует на всей территории государства, он относится к федеральным; если вводится на уровне отдельного региона — к региональным; а если на уровне муниципалитета — к местным.
|Федеральные
|Региональные
|Местные
|Налог на добавленную стоимость (НДС)
|Налог на имущество организаций
|Земельный налог
|
|Акцизы
|Налог на игорный бизнес
|Налог на имущество физических лиц
|
|Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
|Транспортный налог
|
|Налог на прибыль организаций
|
|Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
|
|Водный налог
|
|Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья
|
|Налог на сверхприбыль
|
Еще одна распространенная классификация налогов основывается на методе их взимания. Согласно ей, различают прямые и косвенные налоги.
Прямые налоги — это те, которые налогоплательщик выплачивает прямо из своего дохода либо со стоимости принадлежащего ему имущества. Примером такого налога является НДФЛ, который удерживается непосредственно из заработной платы сотрудника.
Косвенные налоги входят в стоимость товаров и услуг и фактически оплачиваются покупателями при их приобретении. Среди таких налогов можно выделить НДС и акцизы.
Порядок взаимодействия налогоплательщиков с ФНС
Подготовка отчетности
Кодекс определяет ключевые требования и порядок формирования налоговой отчетности, предоставляемой в Федеральную налоговую службу (ФНС). Налоговая отчетность представляет собой пакет документов, отражающих расчеты плательщиков налогов.
Главным документом налоговой отчетности выступает налоговая декларация. В ней содержатся данные об объектах налогообложения, источниках доходов, налоговой базе, примененных льготах, величине налога, подлежащего уплате, а также другая информация, необходимая для корректного расчета налога. При этом важно учитывать, что для точного составления декларации в некоторых случаях может понадобиться расшифровка НК специалистом в части касающейся требований к налоговой отчетности.
Порядок проведения проверок
ФНС проводит камеральные и выездные налоговые проверки.
- Камеральная проверка (от позднелат. cameralis, «кабинетный») — это процесс, в рамках которого налоговые органы проверяют соответствие действий налогоплательщика требованиям законодательства на основе полученных от него данных. В ходе такой проверки исследуются налоговая декларация и иные представленные налогоплательщиком документы, а также анализируются дополнительные данные, которыми располагают налоговые органы.
- Выездная налоговая проверка осуществляется непосредственно на месте деятельности проверяемого лица или компании. Законодательство ограничивает количество подобных проверок в отношении одного плательщика налогов. Обычно ФНС вправе проводить не более двух таких проверок за один год.
Вопрос-ответ
Сколько частей содержит Налоговый кодекс?
НК содержит две части. В первой изложены общие положения, а вторая посвящена конкретным налогам и сборам.
Какие ключевые изменения были внесены в последние годы?
С 1 января 2025 года начнут действовать нововведения в сфере налогообложения, затрагивающие как граждан, так и организации.
- Так, в рамках НДФЛ начнет использоваться пятиступенчатая прогрессивная шкала ставок: от 13% до 22%, исходя из общей суммы доходов. Повышенные ставки будут применяться к той части доходов, которая превышает нижнюю границу соответствующего диапазона.
- Порог для применения ставки НДФЛ в 15% для доходов от дивидендов и процентов по вкладам снизился с 5 до 2,4 млн руб. Доходы, не превышающие эту сумму, облагаются по обычной ставке 13%.
- Те, кто использует упрощенную систему налогообложения (УСН), теперь обязаны платить НДС, если их годовой доход за 2024 год составит более 60 млн руб.
- Ставка налога на прибыль организаций повысилась с 20% до 25%. Для компаний в IT-сфере ставка составит 5% (в 2024-м — 0%).
Где можно ознакомиться с актуальной версией НК?
Ознакомиться с актуальной версией кодекса можно на сайте ФНС или в специализированных справочных правовых системах, например, «КонсультантПлюс» или «Гарант».
Кто проверяет соблюдение налогового кодекса?
Налоговый контроль осуществляют налоговые органы, к которым относится ФНС, ее управления и инспекции.
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