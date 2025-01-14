Что такое налоговый кодекс: функции, цели и задачи

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Что такое Налоговый кодекс

Налоговый кодекс (НК) — это федеральный закон, определяющий единые подходы и стандарты налогового регулирования на территории России.

Он гарантирует стабильность налоговой системы и обеспечивает равномерное распределение налоговых обязательств среди населения и бизнеса. Кодекс также служит средством государственного контроля за экономическими процессами, в связи с чем он постоянно обновляется за счет внесения новых поправок и дополнений.

История принятия Налогового кодекса

НК является систематизированным законодательным актом. До его принятия в 1998-м вопросы налогообложения и действия отдельных налогов и сборов регулировались множеством различных законов. Большое количество и несогласованность этих нормативных актов создавали сложности для всех сторон налоговых отношений. В результате в 1990-е годы власти решили сформировать единую систему норм.

Закон состоит из двух частей и вводился поэтапно. Первая содержит основные принципы и положения налогового законодательства, и она начала действовать с января 1999 года. Вторая часть закона, включающая конкретные виды налогов, вводилась постепенно начиная с января 2001-го. Основные главы вступили в силу в течение 2001-2005 годов. Сюда относятся положения об акцизах, земельном и водном налогах, а также других обязательных платежах. Поправки 2017-2022 годов ввели такие понятия, как страховой взнос, налог на имущество физлиц и торговый сбор.

Цели и задачи Налогового кодекса

Цель НК заключается в правовом обеспечении налоговой системы. Кодекс охватывает все стороны налогообложения, устанавливая единые правила и механизмы взимания обязательных платежей в государственный бюджет. Этот документ закрепляет список действующих налогов, а также описывает условия появления, изменения и завершения налоговых обязательств, включая порядок их выполнения.

Кодекс содержит положения, касающиеся порядка установления, корректировки и отмены региональных и местных налогов. Он также регламентирует права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и иных участников налоговых правоотношений.

Основные функции Налогового кодекса

Регулирование налоговых отношений

Кодекс регулирует отношения, связанные с установлением, введением и взысканием налогов и сборов. Закон определяет методы и формы проведения налогового контроля, а также меры ответственности за несоблюдение налогового законодательства. Помимо этого, в нем предусмотрен механизм оспаривания решений налоговых органов.

Защита интересов государства и налогоплательщиков

В НК закреплены положения, устанавливающие полномочия налоговых органов в части взыскания налогов. Эти нормы позволяют государству осуществлять эффективный контроль над процессом сбора налогов и гарантировать их своевременное поступление в бюджет.

Четкая схема распределения налоговых обязательств позволяет налогоплательщикам понимать свои обязанности и заранее учитывать будущие налоговые платежи при планировании своих финансов. Это способствует укреплению доверия к налоговой системе и снижению числа случаев уклонения от уплаты налогов.

Структура Налогового кодекса России

Первая часть Налогового кодекса: общие положения и налоговые принципы

В первой части НК даны определения базовых терминов и принципов налогообложения, а также закреплены основные правила и процедуры взимания налогов и сборов.

Среди ключевых налоговых принципов можно выделить следующие:

Законность — налоги вводятся и взимаются только на основании законодательных актов.

Справедливость — налоговое бремя распределяется равномерно, учитывая финансовое положение каждого плательщика.

Равенство — все налогоплательщики должны исполнять свои налоговые обязательства в равной степени без предоставления привилегий отдельным лицам.

Экономическая обоснованность — введение нового налога должно иметь под собой веские экономические основания и не может осуществляться произвольно.

Вторая часть Налогового кодекса: описание налогов и сборов

Вторая часть кодекса включает информацию обо всех существующих в России налогах. В ней детально изложены типы налогов, их классификация, объекты налогообложения, налоговые базы, ставки, а также процедура расчета и уплаты налогов. В этой части кодекса рассматривается специфика налогообложения различных групп граждан, включая предоставление льгот, налогообложение индивидуальных предпринимателей, иностранцев и прочие нюансы.

Какие налоги регулирует НК

НК предусматривает классификацию налогов, основанную на уровне введения и сфере действия налога. Так, если налог действует на всей территории государства, он относится к федеральным; если вводится на уровне отдельного региона — к региональным; а если на уровне муниципалитета — к местным.



Федеральные Региональные Местные Налог на добавленную стоимость (НДС) Налог на имущество организаций Земельный налог Акцизы Налог на игорный бизнес Налог на имущество физических лиц Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) Транспортный налог Налог на прибыль организаций Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) Водный налог Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья Налог на сверхприбыль

Еще одна распространенная классификация налогов основывается на методе их взимания. Согласно ей, различают прямые и косвенные налоги.

Прямые налоги — это те, которые налогоплательщик выплачивает прямо из своего дохода либо со стоимости принадлежащего ему имущества. Примером такого налога является НДФЛ, который удерживается непосредственно из заработной платы сотрудника.

Косвенные налоги входят в стоимость товаров и услуг и фактически оплачиваются покупателями при их приобретении. Среди таких налогов можно выделить НДС и акцизы.

Порядок взаимодействия налогоплательщиков с ФНС

Подготовка отчетности

Кодекс определяет ключевые требования и порядок формирования налоговой отчетности, предоставляемой в Федеральную налоговую службу (ФНС). Налоговая отчетность представляет собой пакет документов, отражающих расчеты плательщиков налогов.

Главным документом налоговой отчетности выступает налоговая декларация. В ней содержатся данные об объектах налогообложения, источниках доходов, налоговой базе, примененных льготах, величине налога, подлежащего уплате, а также другая информация, необходимая для корректного расчета налога. При этом важно учитывать, что для точного составления декларации в некоторых случаях может понадобиться расшифровка НК специалистом в части касающейся требований к налоговой отчетности.

Порядок проведения проверок

ФНС проводит камеральные и выездные налоговые проверки.

Камеральная проверка (от позднелат. cameralis, «кабинетный») — это процесс, в рамках которого налоговые органы проверяют соответствие действий налогоплательщика требованиям законодательства на основе полученных от него данных. В ходе такой проверки исследуются налоговая декларация и иные представленные налогоплательщиком документы, а также анализируются дополнительные данные, которыми располагают налоговые органы.

Выездная налоговая проверка осуществляется непосредственно на месте деятельности проверяемого лица или компании. Законодательство ограничивает количество подобных проверок в отношении одного плательщика налогов. Обычно ФНС вправе проводить не более двух таких проверок за один год.

Вопрос-ответ

Сколько частей содержит Налоговый кодекс?

НК содержит две части. В первой изложены общие положения, а вторая посвящена конкретным налогам и сборам.

Какие ключевые изменения были внесены в последние годы?

С 1 января 2025 года начнут действовать нововведения в сфере налогообложения, затрагивающие как граждан, так и организации.

Так, в рамках НДФЛ начнет использоваться пятиступенчатая прогрессивная шкала ставок: от 13% до 22%, исходя из общей суммы доходов. Повышенные ставки будут применяться к той части доходов, которая превышает нижнюю границу соответствующего диапазона.

Порог для применения ставки НДФЛ в 15% для доходов от дивидендов и процентов по вкладам снизился с 5 до 2,4 млн руб. Доходы, не превышающие эту сумму, облагаются по обычной ставке 13%.

Те, кто использует упрощенную систему налогообложения (УСН), теперь обязаны платить НДС, если их годовой доход за 2024 год составит более 60 млн руб.

Ставка налога на прибыль организаций повысилась с 20% до 25%. Для компаний в IT-сфере ставка составит 5% (в 2024-м — 0%).

Где можно ознакомиться с актуальной версией НК?

Ознакомиться с актуальной версией кодекса можно на сайте ФНС или в специализированных справочных правовых системах, например, «КонсультантПлюс» или «Гарант».

Кто проверяет соблюдение налогового кодекса?

Налоговый контроль осуществляют налоговые органы, к которым относится ФНС, ее управления и инспекции.