РСПП попросил изменить механизм формирования цены контрактов в стройке

РСПП просит изменить подход к расчету начальной стоимости контракта в строительной отрасли. Текущий механизм не учитывает реальную структуру себестоимости возведения объектов, что может привести к срыву сроков стройки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил пересмотреть механизм расчета индексов-дефляторов, применяющихся при определении начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК) на выполнение подрядных работ по строительству. Об этом говорится в обращении главы организации Александра Шохина, направленном в начале сентября в Минэкономразвития. РБК ознакомился с копией письма, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа.

Представитель РСПП на вопросы по поводу обращения не ответил, но в Минэкономразвития факт получения письма подтвердили. Оно будет рассмотрено в установленном порядке, добавили в ведомстве.

Что не так с расчетами в стройке

Индексы-дефляторы используются для расчета НМЦК в закупках подрядных работ по строительству, реконструкции, сносу, капитальному ремонту. В 2024 году этот показатель по категории «Инвестиции в основной капитал», которая упоминается в письме РСПП, оценивается в 108,4%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году он составит 107,3%, в 2026 году — 105,3%, в 2027 году — 104,4%. Дефлятор по категории «Строительство» в 2024 году составляет 106,4%. Предполагается, что в 2025 году он будет равен 105,6%, в 2026 году — 105,3%, в 2027 году — 104,5% соответственно.

Из письма РСПП следует, что применяемые сейчас показатели не учитывают реальную структуру себестоимости строительства. Это, в свою очередь, приводит к неправильному определению затрат на проведение работ, недостоверному планированию объема бюджетных ассигнований и занижению суммы самих контрактов. При этом цена в таких соглашениях твердая и определяется на весь срок исполнения договора.

Несовершенства в методике подсчета отражаются и на фактической стоимости реализации контракта: она оказывается значительно выше суммы, утвержденной на стадии НМЦК. Последствиями такого определения цены РСПП называет срыв сроков исполнения контрактов, рост кредитной нагрузки и ухудшение финансового положения подрядчиков. В некоторых случаях это влечет за собой даже банкротство таких игроков, предупреждает организация в письме.

Что предлагают изменить

Внедрение объективных индексов-дефляторов имеет критический характер как для отрасли в целом, так и для федерального бюджета, утверждает РСПП в письме. В связи с этим организация просит Минэкономразвития дать поручение рассчитать и утвердить прогнозные показатели. Они в свою очередь должны будут опираться на новые ресурсно-технологические модели, разработкой которых занимались Минстрой и Росстат.

При создании этих моделей учитывались основные строительные ресурсы, по которым Минэкономразвития формирует макропрогноз, говорится в письме. Речь идет об оплате труда, эксплуатации машин и механизмов, материалах и оборудовании. Из документа также следует, что ведомства разработали пять таких моделей для гражданского, промышленного, дорожного, энергетического и трубопроводного строительства.

В пресс-службе Минстроя сообщили РБК, что Росстат утвердил новую методологию индексов цен по четырем группам — это объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, линейные объекты энергетического хозяйства и транспортной дорожной инфраструктуры. Изменение позволит усовершенствовать статистику, которая используется в ценообразовании в строительстве, следует из ответа министерства. Предыдущая методология затрагивала строительную отрасль в целом, тогда как обновленная учитывает актуальные ресурсы-представители (речь идет о представителях группы однородных строительных ресурсов, которые чаще всего применяются при строительстве). Для того, чтобы новая методология заработала, Минстрой и подведомственное ему учреждение «Главгосэкспертиза» разработали и утвердили новые ресурсно-технологические модели. Для внедрения новых фактических и прогнозных индексов цен сейчас собирается информация и идет расчет этих показателей в пилотном режиме, а публиковать их будут Минэкономразвития и Росстат, добавили в Минстрое.

Как оценивает предложение бизнес

Проблема индексации при расчете начальной цены контракта действительно есть, говорит Ирина Долгих, руководитель центра компетенций практики «Инжиниринг» консалтинговой компании Strategy Partners. Использование общеэкономической прогнозной инфляции в строительной отрасли ведет к серьезным проблемам в формировании стоимости строительства, рассуждает гендиректор НАИК Мария Ярмальчук. По ее словам, при планировании затрат используется общеэкономический дефлятор, который значительно ниже индекса для строительной отрасли. Кроме того, прогнозная инфляция Минэкономразвития отличается от фактической, утверждает она. К примеру, в 2023 году прогноз был на уровне 5,9%, из чего планировалась и цена контракта. Фактическая же инфляция, по данным Росстата, составила 7,4%, указывает Ярмальчук.

Данные индексы не учитывают специфику по видам объектов строительства и практически всегда остаются ниже уровня фактической инфляции по отрасли, рассуждает гендиректор «ДСК «Автобан». Алексей Андреев. Действующий порядок определения НМЦК построен на условиях твердой договорной цены с учетом прогнозной инфляции, а механизм пересчета стоимости в условиях опережающей инфляции отсутствует, говорит заместитель гендиректора АО «Дороги и мосты» Владимир Монастырев. Существующая схема формирования не позволяет компенсировать возникающую разницу подрядчикам, указывает он. По его словам, в результате возникающего разрыва фактическая цена контракта со сроком реализации более двух лет должна быть выше НМЦК на 20–30%.

Руководитель InfraONE Research Александра Галактионова указывает, что в подобных условиях рынок существует уже много лет, поэтому критической ситуацию назвать нельзя. Однако, по ее словам, она могла быть стать лучше при наличии работающего механизма, который позволил бы формировать близкую к реальности цену контракта с возможностью ее корректировки. Такая схема облегчила бы долгосрочное планирование, а также снизила вероятность срыва сроков строительства или его приостановки, считает она. Необходимо ускорить принятие отдельного прогнозного индекса-дефлятора в сфере строительства и перейти на механизм гибкой стоимости соглашения, говорит Монастырев. Для совершенствования системы расчета стоит обратить внимание на региональные и ресурсно-технологические составляющие, резюмирует Долгих.

Механизм формирования стоимости контрактов в строительстве действительно несовершенен, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Цены на строительные материалы и услуги (в особенности транспортно-логистические), а также заработная плата персонала имеют тенденцию к очень быстрому росту, указывает эксперт. К примеру, планы РЖД проиндексировать тарифы на 2025 год на 17,2% могут привести к удорожанию базовых строительных материалов, так как они перевозятся преимущественно железнодорожным транспортом. При этом сами строительные организации не имеют возможности каким-то образом снизить негативные последствия таких решений, отмечает Бурмистров.

Без обеспечения адекватных параметров и индексации — хотя бы в соответствии с фактическими расходами на строительные материалы и услуги — обеспечить ритмичное выполнение строительных проектов крайне тяжело, продолжает гендиректор «INFOLine-Аналитики». Совершенствование набора нормативов и увязка с фактическими параметрами могут дать достаточно релевантные решения, которые позволят повысить стабильность работы стройкомплекса в целом, резюмирует Бурмистров.