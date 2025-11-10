Истребитель Gripen: устройство и характеристики

Истребители Saab JAS-39 Gripen (Фото: Krister Andersson / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Содержание:

Что такое истребитель Gripen

Gripen (JAS-39) — это многоцелевой истребитель четвертого поколения, созданный шведским оборонным концерном Saab. Название самолета переводится со шведского как «грифон» (мифическое существо с телом льва и головой орла). Аббревиатура JAS раскрывается как Jakt («истребитель»), Attack («штурмовик»), Spaning («разведчик»), что указывает на универсальность платформы.

Gripen относится к классу легких истребителей с одним двигателем и отличается компактными размерами. Первые версии самолета стоят на вооружении Швеции с 1997 года. Истребитель экспортировался в Бразилию, Венгрию, Чехию, ЮАР и Таиланд.

Первоначальные версии JAS 39A/B (А — одноместная, B — двухместная) выпускались с 1993-го по начало 2000-х годов. Обе были модернизированы до JAS 39C/D, получив возможность дозаправки в воздухе и улучшенную авионику — электронные системы самолета. Последние разработки — JAS 39E/F Gripen, также известные как Gripen NG (новое поколение), оснащены более мощным двигателем, радаром с активной фазированной антенной решеткой (AESA) и обладают увеличенной дальностью полета.

Истребитель Saab JAS-39C Gripen (Фото: Matthew Horwood / Getty Images)

История создания и развития самолета

Разработка нового шведского истребителя Gripen началась в начале 1980-х годов в условиях необходимости замены стареющего парка самолетов Saab 35 Draken и Saab 37 Viggen. В 1981-м были утверждены технические требования, а полномасштабная программа по созданию истребителя стартовала в 1982 году. В группу разработчиков вошли компании Saab, Volvo Flygmotor (позднее Volvo Aero), Ericsson и FFV.

Испытания силовой установки стартовали в 1985-м. Через два года, в 1987-м, был представлен первый опытный образец истребителя. Первый тестовый полет состоялся в декабре 1988 года. Программа испытаний проходила не без сложностей: первый прототип разбился при посадке в 1989-м. Работы по созданию и испытанию самолета завершились в конце 1996 года, а в 1997-м истребитель поступил на вооружение шведских ВВС.

Серийное производство первых модификаций JAS 39A/B велось с 1993 по 2008 год, было построено 204 самолета для шведских военно-воздушных сил. Улучшенные варианты JAS 39C/D появились в 2000-е годы. Разработка последних модификаций Gripen E/F началась в 2007 году, первый полет прототипа состоялся 15 июня 2017 года. Шведские военно-воздушные силы получили первый серийный Gripen E в октябре 2025-го. У компании Saab заключены контракты на поставку как минимум 100 таких самолетов: 60 единиц — для Швеции, 36 — для Бразилии, 4 — для Таиланда. В октябре 2025-го о намерении приобрести до 18 истребителей Gripen E на замену устаревшим IAI Kfir сообщили в Колумбии. Сумма потенциального контракта оценивается в $1,9 млрд.

Истребитель Saab JAS-39C Gripen (Фото: Matthew Horwood / Getty Images)

Применение в боевых условиях

Истребители Gripen использовались в качестве самолетов-разведчиков в ходе операции НАТО в Ливии в 2011 году. В июле 2025 года королевские ВВС Таиланда использовали Gripen для ударов по позициям камбоджийских войск во время пограничного вооруженного конфликта. В частности, таиландские ВВС сбросили несколько авиабомб GBU-12 по расчетам камбоджийских РСЗО БМ-21 и RM-70 и другим наземным целям.

Основные технические характеристики, особенности конструкции

Истребитель Gripen E является флагманской моделью компании Saab. Это легкий многоцелевой боевой самолет с одноместной кабиной пилота. Его основные технические параметры:

Gripen E оснащен двигателем F414 от американской компании General Electric. Силовая установка обеспечивает 98 кН тяги с включенным форсажем. Объем внутренних топливных баков увеличен на 30% по сравнению с предыдущими версиями. Gripen E имеет десять точек подвески (хардпойнтов, к которым крепится вооружение), расположенных на внешних поверхностях фюзеляжа и крыльев. Самолет способен нести:

до семи ракет MBDA Meteor класса «воздух — воздух» дальнего радиуса действия;

две ракеты немецкого производства IRIS-T ближнего радиуса действия;

27-миллиметровую пушку Mauser BK-27 с боезапасом на борту;

другие различные варианты неуправляемого и управляемого авиационного оружия.

Истребитель Saab Gripen E (Фото: Stefan Jerrevang / TT / Zuma / Global Look Press)

Авионика включает радар с активной фазированной антенной решеткой, пассивную систему инфракрасного поиска и захвата (IRST, система не излучает сигналы и сложнее обнаруживается противником), а также усовершенствованную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) MFS-EWS. Архитектура авионики устроена таким образом, чтобы можно было быстро заменять модули и внедрять новое оборудование и программное обеспечение.

Одной из главных особенностей истребителя Gripen является короткий взлет. Для него самолету достаточно всего 800 м вместо классических 2 км. Истребитель способен подниматься в воздух с плохо подготовленных аэродромов и даже с автотрасс. Время разворота истребителя — период между посадкой и взлетом, затраченный на подготовку самолета, — составляет 10 минут в конфигурации «воздух — воздух» и 20 минут при несении вооружения для ударов по наземным целям.

Возможные поставки на Украину и роль в конфликте

Возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen обсуждается с лета 2022 года. Тогда Соединенные Штаты допускали эту возможность. В июне 2023-го шведские специалисты приступили к обучению украинских пилотов управлению самолетами. В августе того же года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении «прорыва» в переговорах со шведской стороной относительно поставок Gripen. Однако премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон тогда заявил, что никаких планов по передаче боевых самолетов нет. Летом 2024 года шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем вновь подтвердил эту линию, указав, что пока действует программа поставок американских F-16, шведские истребители не будут поставляться на Украину.

Владимир Зеленский в истребителе JAS-39 Gripen, Линчёпинг, Швеция, 22 октября 2025 года (Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press)

В конце октября 2025 года между Киевом и Стокгольмом было заключено соглашение о закупке Украиной не менее 100 Gripen E. Украинский лидер выразил уверенность, что стороны ускорят все необходимые процедуры, чтобы уже в 2026 году в распоряжение Украины начали поступать первые истребители. Однако, по оценке главы Saab Майкла Йоханссона, передать Украине первую машину компания сможет в течение трех лет. Стоимость партии из 100 самолетов оценивается в $8,5 млрд. По словам главы шведского оборонного ведомства Пола Йонсона, оплатить закупку 100–150 истребителей для Киева можно за счет замороженных российских активов. Концерн Saab также рассматривает возможность открытия производства боевых самолетов непосредственно на территории Украины.