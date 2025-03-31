РЭБ: как работают системы радиоэлектронной борьбы

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Что такое РЭБ

РЭБ (радиоэлектронная борьба) — это совокупность методов противодействия радиоэлектронным средствам (РЭС) противника с использованием радиопомех (в таких случаях принято говорить о радиоэлектронном подавлении). РЭБ также включает в себя защиту своих систем от аналогичных действий противника (радиоэлектронная защита).

Средства РЭБ воздействуют на электромагнитные поля, РЭС и системы двумя путями — либо через генерацию излучений специальными передатчиками (такие методы относятся к активным) либо через отражение или переизлучение (пассивные методы). Кроме того, возможно использование ложных целей, ловушек и т. п. Устройства РЭБ могут устанавливать на большегрузные машины, авиацию, бронетранспортеры, легковые автомобили, строения, также они могут быть переносными.

В боевых действиях РЭБ используется более ста лет. Первые прецеденты фиксировались во время Гражданской войны в США (1861-1865), когда кавалерия конфедератов в ходе рейдов по тылам противника регулярно перерезала телеграфные провода, которые использовались для коммуникации северян. Российская армия впервые прибегла к такому способу борьбы во время русско-японской войны 1904-1905 годов. В частности, 2(15) апреля 1904 года при обороне Порт-Артура русские радиостанции создали помехи японским радистам, корректировавшим огонь с кораблей. Эта дата была выбрана в качестве дня специалиста по РЭБ.

Задачи и функции РЭБ

Основная функция РЭБ — подавление, то есть нарушение работы РЭС противника — радиолокационных станций (РЛС, в том числе на самолетах и ракетах), дронов, радаров, радиоуправляемых мин и фугасов, технических средств разведки, абонентских терминалов и станций спутникового интернета, сотовой связи и т. д. Это снижает эффективность управления войсками у противника. В свою очередь, защита от РЭБ противника обеспечивает эффективность и слаженность управления подразделениями и использования средств поражения. Кроме того, радиоэлектронная защита позволяет использовать собственные устройства в условиях действия РЭБ противника.

РЭБ широко применяется и в мирное время: для защиты критически важных объектов инфраструктуры, предприятий, аэропортов и т. п.; охраны частной территории — например от нежелательной фото- и видеосъемки; в зонах проведения массовых мероприятий в качестве дополнительной меры защиты от терактов; для противодействия контрабанде с использованием беспилотников и т. д.

Виды РЭБ и методы их работы

Активные методы РЭБ

глушение сигналов: в таком случае создаются сильные помехи в частотном диапазоне, используемом тем устройством, против которого ведется борьба. За счет того, что подавляется определенная частота, действие РЭБ не затрагивает другие объекты, например те, которые она защищает.

генерация ложных сигналов: позволяет вводить «в заблуждение» устройство, против которого действует РЭБ, например, путем нарушения работы его навигационной системы.

кибератака: используется для перехвата управления устройством путем взлома программного обеспечения.

Пассивные методы РЭБ

защитное экранирование: предполагает применение специальных материалов и конструкций, чтобы защитить оборудование от внешних помех.

фильтрация сигналов: фильтры позволяют исключать нежелательные частоты из принимаемых сигналов.

РЭБ против дронов: какие технологии работают лучше всего

Глушение каналов связи

В этом случае производится генерация помех с помощью глушительных устройств на частотах управления и навигации дроном, в результате чего оператор теряет связь с дроном. Сначала специалист определяет частоту, используемую вражеским беспилотником, затем глушитель создает шум на этой частоте и генерирует помехи.

Спуфинг GPS-сигналов

Такой метод представляет собой либо подмену GPS-координат путем трансляции с земли более сильного ложного GPS-сигнала, способного заглушить спутниковый, либо создание с помощью глушителей помех для работы GPS-системы беспилотника. Это влияет на способность дрона определять местоположение, и он как бы «теряется» в пространстве.

Электромагнитные удары и импульсное оружие

Этот способ подразумевает использование мощных электромагнитных импульсов, которые выводят из строя электронику дрона — полностью или частично.

Во всех вариантах дрон в зависимости от модели может перейти в режим возврата к точке пуска, зависания на месте или потерять управление и упасть на землю.

Современные российские комплексы РЭБ

«Красуха-4»

«Красуха-4» (1РЛ257) — это комплекс РЭБ дальнего действия, способный подавлять помеховым излучением бортовые РЛС самолетов (в том числе разведчиков) и другой пилотируемой авиации, а также РЛС на беспилотниках и крылатых ракетах. Дальность действия — до 300 км. Состоит из двух машин КАМАЗ со специальным оборудованием и антеннами. Назван в честь растения красуха, также известного как белладонна. Разработан концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) в 2009 году, серийно производится с 2011-го. Состоит на вооружении с 2012 года.

«Москва-1»

«Москва-1» (1Л267Э) — это комплекс разведки и управления, работающий в пассивном режиме, благодаря чему остается незаметным для противника. Комплекс способен проводить радиотехническую разведку воздушного пространства на расстоянии до 400 км (обнаруживать самолеты, вертолеты, ракеты и т. д.) и одновременно управлять более чем семью комплексами РЭБ, в том числе «Красухами». Состоит из трех машин на шасси КАМАЗ — энергоустановки, модуля радиоэлектронной разведки и пункта управления станциями помех. Разработка концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав «Ростеха»).

РБ-341В «Леер-3»

РБ-341В «Леер-3» — это еще один комплекс РЭБ и разведки, но он специализируется на сетях сотовой связи стандарта GSM. Его особенность в том, что средства РЭБ и разведки к цели доставляют беспилотники, радиус действия — до 120 км. На таком БПЛА есть передатчик, способный имитировать работу базовой станции сотовой сети и тем самым создавать помехи для абонентских терминалов. Комплекс состоит из одной машины КАМАЗ и трех беспилотников «Орлан-10». Разработчик — «Специальный технологический центр» (Санкт-Петербург). Поставляется в войска с 2015 года.

Вертолеты Ми-8МТПР-1

Это модифицированные транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5-1 с установленными на них комплексами РЭБ «Рычаг-АВ». Дальность действия этих устройств — несколько сотен километров. Разработка Калужского научно-исследовательского радиотехнического института.

Автомобильные и переносные РЭБ

Они получили широкое распространение во время российско-украинского конфликта на фоне возросшей активности дронов, в том числе камикадзе. Такие устройства, как «Ромашка» (отличительная черта — антенны), «Капюшон» (имеет круглую форму), «Тетраэдр» (в форме этой фигуры) и другие устанавливают на транспортные средства для защиты от БПЛА, их также могут использовать на стационарных объектах. Также существуют и переносные модели для индивидуального использования.

Войска РЭБ и их роль в армии

РЭБ применяется в сухопутных, военно-морских и воздушно-космических силах, в ВДВ, а также в РВСН. Руководящим органом войск радиоэлектронной борьбы в России является управление начальника войск РЭБ, должность руководителя занимает генерал-лейтенант Юрий Ласточкин. Основной центр подготовки специалистов РЭБ и научных исследований в этой области находится в Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Вопрос-ответ

Почему системы РЭБ становятся ключевыми в современной войне?

В боевых действиях на современном этапе войны используется все больше средств с электронными компонентами, в первую очередь беспилотников, которые могут выполнять и ударные, и разведывательные функции, растет роль связи — в таких условиях возрастает и роль РЭБ. Кроме того, применение этого варианта борьбы обходится дешевле, чем запуск дорогостоящих противоракет по воздушным целям противника.

Как комплекс РЭБ помогает обеспечивать безопасность войск?

Применение РЭБ позволяет минимизировать потери за счет того, что обеспечивает защиту от различных средств поражения — дронов, ракет и т.д., а также пресекает попытки разведки.

Какие технологии могут появиться в ближайшем будущем?

В области РЭБ продолжится внедрение искусственного интеллекта; также специалистам предстоит работать над расширением количества частот, на которых могут создавать помехи средствам РЭБ, в том числе одновременно; возможен вывод средств РЭБ в космос для борьбы со спутниками и т. д.