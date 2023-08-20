Зеленский заявил о «прорывном результате» по истребителям Gripen

Среди «очень нужных результатов» президент также назвал производство на Украине шведских боевых машин пехоты СV90. Россия осуждает поставки оружия Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images )

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в Швецию достигнут «прорывной результат» по истребителям Gripen, его слова приводит РБК-Украина. Он назвал эти самолеты «классными».

«Наши воины уже начинают их тестировать. И мы шаг за шагом, от переговоров к переговорам приближаемся к тому, чтобы «Грипены» появились в нашем небе», — отметил Зеленский в видеообращении.

Среди «очень нужных результатов» украинский лидер также назвал производство на Украине шведских боевых машин пехоты СV90 и увеличение поставок артиллерийских установок Archer.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук накануне заявил, что Киев сейчас нуждается в американских истребителях F-16, шведских Gripen, британских Eurofighter Typhoon и французских Rafale. По его словам, украинские самолеты «ежеминутно обстреливаются»: они «не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения истребителя противника». Президент России Владимир Путин на ПМЭФ предупреждал, что в случае передачи F-16 Киеву, Москва должна будет подумать над тем, как и где их поражать. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков затем уточнил, что российские военные будут уничтожать истребители на территории Украины в случае их отправки туда, как и другую иностранную военную технику.

В июне власти Швеции обещали обучить украинских пилотов управлять истребителями Saab JAS 39 Gripen.