Зеленский заявил о «прорывном результате» по истребителям Gripen
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в Швецию достигнут «прорывной результат» по истребителям Gripen, его слова приводит РБК-Украина. Он назвал эти самолеты «классными».
«Наши воины уже начинают их тестировать. И мы шаг за шагом, от переговоров к переговорам приближаемся к тому, чтобы «Грипены» появились в нашем небе», — отметил Зеленский в видеообращении.
Среди «очень нужных результатов» украинский лидер также назвал производство на Украине шведских боевых машин пехоты СV90 и увеличение поставок артиллерийских установок Archer.
Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук накануне заявил, что Киев сейчас нуждается в американских истребителях F-16, шведских Gripen, британских Eurofighter Typhoon и французских Rafale. По его словам, украинские самолеты «ежеминутно обстреливаются»: они «не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения истребителя противника». Президент России Владимир Путин на ПМЭФ предупреждал, что в случае передачи F-16 Киеву, Москва должна будет подумать над тем, как и где их поражать. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков затем уточнил, что российские военные будут уничтожать истребители на территории Украины в случае их отправки туда, как и другую иностранную военную технику.
В июне власти Швеции обещали обучить украинских пилотов управлять истребителями Saab JAS 39 Gripen.
Saab JAS 39 Gripen — многоцелевой шведский истребитель четвертого поколения. Самолет состоит на вооружении Швеции с 1997 года, он также есть в Венгрии, Чехии, ЮАР, Бразилии и Таиланде.
Истребитель использует 27-мм пушку Mauser BK27 с боезапасом в 120 снарядов, может нести несколько типов ракет, включая противокорабельные RBS-15, а также различные бомбы, включая кассетные Bombkapsel 90.