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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о «прорывном результате» по истребителям Gripen

Зеленский: достигнут «прорывной результат» по шведским истребителям Gripen
Сюжет
Военная операция на Украине
Среди «очень нужных результатов» президент также назвал производство на Украине шведских боевых машин пехоты СV90. Россия осуждает поставки оружия Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images )

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в Швецию достигнут «прорывной результат» по истребителям Gripen, его слова приводит РБК-Украина. Он назвал эти самолеты «классными».

«Наши воины уже начинают их тестировать. И мы шаг за шагом, от переговоров к переговорам приближаемся к тому, чтобы «Грипены» появились в нашем небе», — отметил Зеленский в видеообращении.

Среди «очень нужных результатов» украинский лидер также назвал производство на Украине шведских боевых машин пехоты СV90 и увеличение поставок артиллерийских установок Archer.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук накануне заявил, что Киев сейчас нуждается в американских истребителях F-16, шведских Gripen, британских Eurofighter Typhoon и французских Rafale. По его словам, украинские самолеты «ежеминутно обстреливаются»: они «не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения истребителя противника». Президент России Владимир Путин на ПМЭФ предупреждал, что в случае передачи F-16 Киеву, Москва должна будет подумать над тем, как и где их поражать. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков затем уточнил, что российские военные будут уничтожать истребители на территории Украины в случае их отправки туда, как и другую иностранную военную технику.

В июне власти Швеции обещали обучить украинских пилотов управлять истребителями Saab JAS 39 Gripen.

Saab JAS 39 Gripen — многоцелевой шведский истребитель четвертого поколения. Самолет состоит на вооружении Швеции с 1997 года, он также есть в Венгрии, Чехии, ЮАР, Бразилии и Таиланде.

Истребитель использует 27-мм пушку Mauser BK27 с боезапасом в 120 снарядов, может нести несколько типов ракет, включая противокорабельные RBS-15, а также различные бомбы, включая кассетные Bombkapsel 90.

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Теги
Елена Чернышова
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