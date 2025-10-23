Швеция допустила оплату поставок истребителей Киеву активами России

Украина накануне договорилась со Швецией о покупке до 150 истребителей Gripen Е. По словам министра обороны, поставки минимум на $8,5 млрд могут быть оплачены за счет российских активов

Истребитель Gripen E (Фото: Fredrik Sandberg / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Швеция может оплатить 100-150 истребителей JAS 39 Gripen Е для последующей передачи их Украине за счет замороженных российских активов, заявил министр обороны Пол Йонсон.

«Мы рассматриваем возможность использования замороженных российских активов», — сказал он в эфире SVT.

Один истребитель этой модели стоит примерно $85 млн. Заказ на 100 самолетов обойдется в $8,5 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский и шведский премьер Ульф Кристерссон накануне подписали соглашение, согласно которому Киев сможет купить не менее 100 истребителей Gripen E для национальных ВВС.

Зеленский назвал истребители Gripen авиационной платформой, позволяющей выполнять большой спектр задач. Он добавил, что стороны сделают все, чтобы «в ближайшее время финализировать процедуры» и, чтобы уже в следующем году Украина получила первые JAS 39 Gripen.

Gripen («Грифон») серии E (также известные как JAS-39E/F Gripen NG) — это значительно усовершенствованная версия шведского многоцелевого истребителя четвертого поколения Saab JAS-39 Gripen. Эта серия включает одноместный вариант E и двухместный вариант F. Название JAS расшифровывается как Jakt (истребитель), Attack (штурмовик) и Spaning (разведчик). Истребитель может выполнять разные задачи в воздухе, на земле и на море — от перехвата целей до нанесения высокоточного удара. Истребители производятся в Линчёпинге оборонным концерном Saab.

Генеральный директор Saab Майкл Йоханссон, в свою очередь, сообщил SVT, что поставить Украине первый самолет оборонный концерн сможет в течение трех лет. Он уточнил, что у компании пока нет контракта, но она может начать заниматься планированием уже сейчас, поскольку исполнение договоренностей потребует значительного увеличения численности персонала.

Кристерссон, после подписания соглашения с Зеленским допустил, что сотрудничество двух стран в поставках боевой авиации может продлиться 10–15 лет. Шведские специалисты учат украинских пилотов полетам на самолетах Gripen с 2023 года.

Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт. Любые действия со своими активами Москва называет воровством и обещает отстаивать их в судах.