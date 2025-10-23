Швеция допустила оплату поставок истребителей Киеву активами России
Швеция может оплатить 100-150 истребителей JAS 39 Gripen Е для последующей передачи их Украине за счет замороженных российских активов, заявил министр обороны Пол Йонсон.
«Мы рассматриваем возможность использования замороженных российских активов», — сказал он в эфире SVT.
Один истребитель этой модели стоит примерно $85 млн. Заказ на 100 самолетов обойдется в $8,5 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский и шведский премьер Ульф Кристерссон накануне подписали соглашение, согласно которому Киев сможет купить не менее 100 истребителей Gripen E для национальных ВВС.
Зеленский назвал истребители Gripen авиационной платформой, позволяющей выполнять большой спектр задач. Он добавил, что стороны сделают все, чтобы «в ближайшее время финализировать процедуры» и, чтобы уже в следующем году Украина получила первые JAS 39 Gripen.
Gripen («Грифон») серии E (также известные как JAS-39E/F Gripen NG) — это значительно усовершенствованная версия шведского многоцелевого истребителя четвертого поколения Saab JAS-39 Gripen. Эта серия включает одноместный вариант E и двухместный вариант F.
Название JAS расшифровывается как Jakt (истребитель), Attack (штурмовик) и Spaning (разведчик). Истребитель может выполнять разные задачи в воздухе, на земле и на море — от перехвата целей до нанесения высокоточного удара. Истребители производятся в Линчёпинге оборонным концерном Saab.
Генеральный директор Saab Майкл Йоханссон, в свою очередь, сообщил SVT, что поставить Украине первый самолет оборонный концерн сможет в течение трех лет. Он уточнил, что у компании пока нет контракта, но она может начать заниматься планированием уже сейчас, поскольку исполнение договоренностей потребует значительного увеличения численности персонала.
Кристерссон, после подписания соглашения с Зеленским допустил, что сотрудничество двух стран в поставках боевой авиации может продлиться 10–15 лет. Шведские специалисты учат украинских пилотов полетам на самолетах Gripen с 2023 года.
Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт. Любые действия со своими активами Москва называет воровством и обещает отстаивать их в судах.
