Киев начал переговоры о получении еще двух типов западных истребителей

Помимо американских F-16 и французских Mirage-2000, Украина рассчитывает получить от партнеров истребители Gripen и Eurofighter, сейчас идут переговоры, сообщил Умеров. Кремль предупреждает о повышении эскалации

Истребители Gripen (Фото: Bluebearwing / Shutterstock)

Украина ожидает получить от западных союзников еще два типа истребителей — Gripen и Eurofighter, переговоры продолжаются, сообщил министр обороны Рустем Умеров в эфире телемарафона.

Умеров напомнил, что партнеры обязались поставить ВСУ американские F-16 и французские Mirage-2000. Первые F-16 уже поступили в страну, об их применении президент Владимир Зеленский сообщал в конце августа. 26 августа был потерян первый F-16, при крушении погиб пилот Алексей Мес с позывным Moonfish («Рыба-Луна»).

«Консультации идут по Gripen и Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут...», — сказал министр (цитата по УНИАН). По его словам, вскоре Киев сможет сообщить о результатах этих переговоров.

Возможность передачи Украине шведских Gripen еще летом 2022 года допускал глава штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун-младший. В 2023-м шведские власти отмечали, что сами нуждаются в них, пока страна не присоединилась к НАТО (это произошло год спустя).

Этим летом министр иностранных дел Тобиас Билльстрём сообщил, что, пока действует программа поставок F-16, Стокгольм не будет передавать Киеву свои истребители, так как, по мнению украинской стороны, использовать две системы одновременно — «это уже слишком». Экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что одновременно обслуживать самолеты разного типа сложно и нужно сосредоточиться на одном. По словам Игната, до получения F-16 на вооружении Украины было четыре типа самолетов. При этом в августе 2023-го в офисе Зеленского рассказывали, что украинские пилоты приступили к испытаниям Gripen.

Россия осуждает поставки Украине вооружений и другую помощь Киеву. Кремль связал получение украинской армией F-16 с повышением эскалации.