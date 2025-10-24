Радиолокационная станция (РЛС): классификация, функции и лидеры отрасли

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Что такое радиолокационная станция (РЛС)

Радиолокационная станция (РЛС) — это комплекс оборудования, который обнаруживает объекты при помощи радиоволн. Система излучает электромагнитные волны, те отражаются от объектов и возвращаются к приемнику. Анализируя эти отраженные сигналы, можно понять, где находится цель и какие у нее параметры. Так, время между отправкой сигнала и получением отраженной волны показывает расстояние до объекта, а по характеру отражения определяют скорость цели, направление ее движения и размеры.

На английском РЛС называется RADAR (на русском часто используют слово «радар») — это акроним от английского выражения Radio Detection And Ranging, что означает «радиообнаружение и определение дальности». Системы радиолокации применяются в военной сфере (например, в системах ПВО), гражданской авиации, судоходстве, метеорологии, системах безопасности и при проведении научных исследований.

Основные типы РЛС

Станции классифицируют по нескольким ключевым параметрам, каждый из которых определяет особенности применения РЛС.

По назначению радиолокационные станции подразделяют на РЛС обнаружения, навигации, метеорологические, контрбатарейные и другие.

Радиолокационные станции обнаружения предназначены для первичного выявления воздушных, надводных или наземных целей, они также могут обладать функцией слежения.

Навигационные системы обеспечивают определение местоположения судов и самолетов, а также безопасность движения.

Метеорологические РЛС определяют координаты выпадения осадков, направление их движения и тип — дождь, снег или град.

Контрбатарейные станции засекают огневые позиции артиллерии противника по траектории снарядов.

По характеру носителя различают наземные, в том числе мобильные и переносные РЛС, морские и бортовые.

Наземные станции устанавливаются на стационарных позициях, мобильных платформах или являются переносными.

Морские РЛС размещаются на кораблях и обеспечивают навигацию, обнаружение надводных объектов и низколетящих летательных аппаратов.

Бортовые системы устанавливаются на самолетах и обеспечивают управление огнем, навигацию и обнаружение целей.

По способу работы выделяют первичные и вторичные РЛС.

Первичные (пассивные) системы работают с отраженными сигналами без участия объекта — это классический режим радиолокации.

Вторичные (активные) станции взаимодействуют с транспондерами на борту объектов, которые усиливают и переизлучают сигнал, существенно увеличивая дальность обнаружения и точность определения координат.

По диапазону частот РЛС классифицируют на метровые, дециметровые, сантиметровые и миллиметровые. Выбор рабочей частоты определяется конкретными задачами. Например, для раннего предупреждения используются длинные волны, для точного наведения оружия — короткие.

Метровые РЛС позволяют обнаружить цель на большей дальности, но дают меньшую точность, подходят для обнаружения малозаметных целей, так как длинные волны хуже поглощаются специальными покрытиями современных боевых самолетов.

Дециметровый диапазон обеспечивает баланс между дальностью и точностью.

Сантиметровый и миллиметровый диапазоны позволяют получать детальную информацию об объектах, однако более чувствительны к погодным условиям.

Загоризонтная РЛС

Загоризонтная радиолокационная станция (ЗГРЛС) — это специальный тип радиолокатора, способный обнаруживать объекты не только в прямой видимости, но и обеспечить обзор за горизонтом. Принцип действия основан на двух физических явлениях: отражении радиоволн от ионосферы или распространении поверхностной волны вдоль земной поверхности.

В первом случае сигнал направляется под определенным углом к ионосфере — ионизированному слою атмосферы, расположенному на высотах от 60 км и выше. Отразившись от этого естественного «зеркала», радиоволна попадает в цель, находящуюся за горизонтом, затем снова отражается от ионосферы и возвращается к приемнику РЛС. Россия обладает несколькими такими комплексами, например «Воронеж» и «Контейнер». Станции семейства «Воронеж» составляют основу системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Существуют модификации, работающие в метровом («Воронеж-М»), дециметровом («Воронеж-ДМ») и сантиметровом («Воронеж-СМ») диапазонах. «Воронеж-М» имеет дальность обнаружения целей до 6 тыс. км. «Воронеж-ДМ» работает на дальности до 6 тыс. км по горизонту и до 8 тыс. км по вертикали, он способен одновременно контролировать до 500 объектов.

РЛС «Контейнер» предназначена для дальней разведки и раннего обнаружения воздушных целей. Станция способна обнаруживать все типы аэродинамических целей на расстоянии около 3 тыс. км.

Мобильные и тактические РЛС (разведка, контрбатарейные)

Радиолокационные станции наземной разведки, также известные как станции разведки наземных движущихся целей (РНДЦ), — это категория тактических РЛС, предназначенных для выполнения задач в зоне непосредственных боевых действий. Данный класс оборудования подразделяется на три основные группы в зависимости от дальности действия: системы ближнего радиуса (до 10 км), малого радиуса (до 20 км) и среднего радиуса (до 40 км). Станции последней категории устанавливают на базе армейских транспортных средств и встраивают в структуру единого мобильного информационного комплекса.

Функциональное назначение таких радиолокационных комплексов включает автоматизированное отслеживание перемещений своих войск и формирований противника, определение координат объектов для последующей атаки, корректировку огня в условиях ограниченной видимости. Отдельно выделяют контрбатарейные радиолокационные системы, которые специализируются на выявлении артиллерийских и минометных огневых точек противника путем анализа траекторий полета снарядов и реактивных боеприпасов. Эти комплексы обеспечивают расчет координат точек запуска, что дает возможность для ведения ответного огня.

В мае 2025 года корпорация «Ростех» представила мобильную РЛС для контроля воздушного пространства. Она способна обнаруживать средние БПЛА на дальности не менее 7,5 км.

Применение РЛС в ПВО и безопасности

Радиолокационные станции составляют технологическую основу современных систем противовоздушной обороны. Их задачи включают обнаружение воздушных угроз на максимально возможных расстояниях, непрерывное сопровождение целей, передачу целеуказания ракетным комплексам и самолетам-перехватчикам. В состав российских средств ПВО входят разные станции, например РЛС «Подлет», «Небо-М», РЛС «Сопка-2».

Радиолокационные комплексы также используют для обеспечения безопасности крупных мероприятий, защиты критической инфраструктуры, контроля периметра важных объектов. РЛС превосходят по эффективности традиционные датчиковые средства и позволяют защитить объекты большей протяженности.

Системы могут применять для наблюдения за взлетно-посадочными полосами в авиации, контроля акватории портов, обнаружения несанкционированного проникновения на охраняемую территорию.

Страны-лидеры в области РЛС

Россия находится в числе лидеров в разработке и внедрении загоризонтных радиолокационных станций. Так, в 2019 году главный конструктор РЛС «Контейнер» Сергей Петров заявил, что похожие на «Контейнер» средства развивают США, Великобритания, Франция и Китай, однако российскую систему он считает лучшей в мире благодаря мощному программно-алгоритмическому комплексу.

Соединенные Штаты производят многофункциональную морскую РЛС AN/SPY-1, интегрированную в противоракетную систему Aegis («Иджис»), которая обеспечивает оборону кораблей и может одновременно отслеживать сотни воздушных целей. Контрбатарейную РЛС AN/TPQ-53 производства Lockheed Martin широко применяют в армейских подразделениях для обнаружения артиллерийских и минометных позиций. Российские военные неоднократно уничтожали в ходе военной операции на Украине станции серии AN/TPQ.

Германия также развивает станции радиолокационной разведки. Комплекс Spexer предназначен для обнаружения малоразмерных объектов, включая беспилотные летательные аппараты и наземные движущиеся цели на дальностях до 40 км. Spexer 2000 стал первым в мире радиолокатором, использующим технологию AESA (активная электронно-сканируемая антенная решетка). Среди других немецких разработок — контрбатарейная РЛС COBRA и станция TRML-4D, которая является частью немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T SL.

Великобритания разработала серию РЛС наземной разведки, включая систему Blighter для обнаружения наземных движущихся целей и малых беспилотников.

Израиль создал бортовую РЛС ELM-2052 для обеспечения превосходства в воздухе. Она может автоматически отслеживать до 64 целей одновременно.