Золотовалютные резервы: что это и как они влияют на экономику России

Золотовалютные резервы России достигли исторического максимума 17 октября 2025 года — $742,4 млрд. С начала 2025 года международные резервы выросли более чем на $104 млрд, или свыше 17%. Основной вклад в этот рост внесло увеличение стоимости монетарного золота.

Содержание:

Что такое золотовалютные резервы

Золотовалютные резервы (ЗВР) — это запас высоколиквидных активов, которыми владеют центральный банк и правительство страны. Их можно быстро продать при необходимости. Государство использует эти активы для выполнения международных обязательств, стабилизации национальной валюты и поддержания экономики в кризисные периоды.

Международные резервы состоят из нескольких компонентов:

монетарное золото — золотые слитки и монеты;

активы в иностранных валютах — депозиты в зарубежных банках, ценные бумаги в долларах, евро и других иностранных валютах и наличные деньги;

специальные права заимствования (англ. Special Drawing Rights, СДР) — расчетная единица Международного валютного фонда (МВФ), стоимость которой привязана к корзине из пяти ключевых мировых валют;

резервная позиция в МВФ — средства, которые страна может получить от фонда в случае необходимости без выполнения каких-либо дополнительных требований.

ЗВР (международные резервы) — общий термин для всех высоколиквидных иностранных активов государства. Золотые резервы — только физическое золото (в России хранит ЦБ). Валютные резервы — иностранная валюта, облигации иностранных государств и международных организаций, а также СДР.

Золотовалютные резервы стран мира

По объему международных резервов Россия входит в пятерку крупнейших стран в мире.

Страна Объем ЗВР Отчетная дата Китай $3,689 трлн сентябрь 2025 года Япония $1,341 трлн сентябрь 2025 года Швейцария $1,025 трлн август 2025 года Россия $742,4 млрд 17 октября 2025 года Индия $702 млрд 24 октября 2025 года

Золотовалютные резервы США на середину сентября 2025 года составили $255,7 млрд с учетом золотых запасов на $11 млрд. Это почти в 15 раз меньше, чем золотовалютные резервы Китая. Разница объясняется статусом доллара США как мировой резервной валюты (страна сама эмитирует ее). Кроме того, Соединенные Штаты используют фиксированную цену $42 за тройскую унцию для оценки своего монетарного золота, в то время как рыночная стоимость металла 24 октября 2025 года находилась в районе $4,1 тыс. за тройскую унцию.

США лидируют по объему золотого резерва — 8,13 тыс. т золота, или более 261 млн тройских унций. При рыночной оценке стоимость американского золота составляет около $1,07 трлн, а с учетом валютных резервов (около $244 млрд) ЗВР Соединенных Штатов в таком случае превышают $1,3 трлн.

Из чего состоят золотовалютные резервы России

По данным ЦБ на 1 октября 2025 года (тогда объем ЗВР составлял $713,3 млрд), резервы имеют следующую структуру:

монетарное золото — $282,2 млрд, 39,6% (хранилища ЦБ в России);

иностранная валюта — $401,8 млрд, 56,3% (средства частично заморожены в западных банках (около $300 млрд), доступная часть — в юанях и других валютах);

СДР — $24,3 млрд, 3,4% счета страны в МВФ;

резервная позиция в МВФ — $5,0 млрд, 0,7% счета страны в МВФ.

С 2022 года в структуре ЗВР России существенно выросла доля золота. Если на 1 февраля 2022-го она составляла 20,9%, то по состоянию на 1 октября 2025-го она достигла 39,6%. Исторический рекорд доли золота в российских резервах был зафиксирован 1 января 1993 года — 56,9%.

Научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института психолого-экономических исследований РАНХиГС Владимир Еремкин в апреле 2025 года связал рост доли золота с двумя факторами. По его словам, во-первых, произошел значительный рост рыночной цены драгоценного металла (с 2023 года цена золота увеличилась более чем в два раза, с $1,8 тыс. более чем до $4 тыс. за тройскую унцию. — РБК). Во-вторых, растут физические объемы через покупки этого драгметалла.

Как формируются ЗВР России

Международные резервы России формируются из нескольких источников.

Нефтегазовые доходы. С 2004 года в России действует бюджетное правило, ограничивающее трату сверхдоходов от экспорта энергоресурсов. Механизм многократно менялся. С 2024 года излишки направляются в резервы при цене на нефть сорта Urals выше $60 за баррель. Новая отсечка $59 за баррель начнет действовать с 2026-го с ежегодным шагом снижения на $1 — до $55 к 2030-му.

Покупка монетарного золота. Центробанк приобретает золото у российских золотодобывающих компаний и коммерческих банков. Россия находится в тройке лидеров производителей золота в мире (второе место с 330 т в 2024 году, по подсчетам «РИА Новости»), что позволяет формировать резервы за счет собственной добычи.

Доходность валютных активов. Часть резервов вложена в государственные облигации и депозиты в центральных банках дружественных стран.

Переоценка активов — изменение валютных курсов и цены на золото — также влияет на долларовую оценку резервов.

Зачем России нужны золотовалютные резервы

Золотовалютные резервы — это инструмент обеспечения финансовой стабильности и экономической безопасности государства. Они выполняют несколько задач.

Стабилизация курса рубля. Центральный банк может продавать иностранную валюту из резервов для укрепления рубля или покупать ее для сдерживания чрезмерного укрепления. Например, в августе 2023 года ЦБ применил ЗВР для стабилизации рубля в условиях его резкого ослабления. Российский рубль в том месяце ослаб по отношению к доллару на более чем 20% и превысил отметку 100 руб. за $1. В ответ на ослабление рубля Центробанк 10 августа остановил закупки валюты в рамках бюджетного правила, продолжив проводить операции по продаже иностранной валюты.

Погашение внешнего долга. По данным Центробанка на 1 июля 2025-го, внешний долг России составил $323 млрд. То есть российские международные резервы (свыше $700 млрд) более чем вдвое превышают внешний долг страны.

Финансирование критически важного импорта. В условиях кризиса или санкций резервы могут использоваться для оплаты необходимых товаров за рубежом.

Заморозка резервов России в 2022 году

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года западные страны приняли решение о заморозке значительной части российских ЗВР. По оценкам российского Министерства финансов, под блокировку попало около $300 млрд — это примерно половина от общей суммы $640 млрд, которыми располагала страна на начало того года. Санкции затронули российские активы, номинированные в валютах недружественных стран: долларах США, евро, британских фунтах, японских иенах и других. В список замороженных средств вошли депозиты, размещенные в центральных банках западных государств, государственные облигации и прочие финансовые инструменты, которые хранились в юрисдикциях этих стран. Основная масса заблокированных российских средств сосредоточена в бельгийской клиринговой компании Euroclear. По данным на конец сентября 2025 года, там находилось €193 млрд из общего объема замороженных активов.

Отвечая на вопрос, почему нельзя было держать золотовалютные резервы в России, глава Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил в 2022 году, что валютные резервы могут быть только во внешних ценных бумагах или в валютах иностранных государств. Они нужны для расчетов с другими странами и страхуют импортные поставки. Золото же находится в России.

Под западные санкции не попала часть российских резервов, находящихся вне досягаемости ограничительных мер, — физическое золото, средства, размещенные в китайских юанях и валютах других государств, не присоединившихся к санкциям, наличная иностранная валюта, которая хранится непосредственно в России.

Дедолларизация: как Россия меняет структуру резервов

Дедолларизация — это процесс снижения доли доллара США в международных резервах России в пользу золота и других валют, в первую очередь китайского юаня. Доля американской валюты в российских ЗВР менялась следующим образом. Март 2017 года: доллар США — 45,3%, евро — 25,7%, золото — 16,4%, юань — 0,1%. Вторая половина 2021 года: доллар США — 10,9%, евро — 33,9%, золото — 21,5%, юань — 17,1%. Ситуация на 2025 год: доллар США и евро — заморожены (ЦБ перестал раскрывать валютную структуру резервов с марта 2022 года), золото — 39,6% (на 1 октября), юань — доля растет.

В июне 2021 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина называла этот процесс «частью широкой политики по управлению валютными рисками».