 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
База знаний⁠,
0

Золотовалютные резервы: что это и как они влияют на экономику России

Фото: Louisa Off / Reuters
Фото: Louisa Off / Reuters

Золотовалютные резервы России достигли исторического максимума 17 октября 2025 года — $742,4 млрд. С начала 2025 года международные резервы выросли более чем на $104 млрд, или свыше 17%. Основной вклад в этот рост внесло увеличение стоимости монетарного золота.

Содержание:

Что такое золотовалютные резервы

Золотовалютные резервы (ЗВР) — это запас высоколиквидных активов, которыми владеют центральный банк и правительство страны. Их можно быстро продать при необходимости. Государство использует эти активы для выполнения международных обязательств, стабилизации национальной валюты и поддержания экономики в кризисные периоды.

Международные резервы состоят из нескольких компонентов:

  • монетарное золото — золотые слитки и монеты;

  • активы в иностранных валютах — депозиты в зарубежных банках, ценные бумаги в долларах, евро и других иностранных валютах и наличные деньги;

  • специальные права заимствования (англ. Special Drawing Rights, СДР) — расчетная единица Международного валютного фонда (МВФ), стоимость которой привязана к корзине из пяти ключевых мировых валют;

  • резервная позиция в МВФ — средства, которые страна может получить от фонда в случае необходимости без выполнения каких-либо дополнительных требований.

ЗВР (международные резервы) — общий термин для всех высоколиквидных иностранных активов государства. Золотые резервы — только физическое золото (в России хранит ЦБ). Валютные резервы — иностранная валюта, облигации иностранных государств и международных организаций, а также СДР.

Золотовалютные резервы стран мира

По объему международных резервов Россия входит в пятерку крупнейших стран в мире.

Страна Объем ЗВР Отчетная дата
Китай $3,689 трлн сентябрь 2025 года
Япония $1,341 трлн сентябрь 2025 года
Швейцария $1,025 трлн август 2025 года
Россия $742,4 млрд 17 октября 2025 года
Индия $702 млрд 24 октября 2025 года

Золотовалютные резервы США на середину сентября 2025 года составили $255,7 млрд с учетом золотых запасов на $11 млрд. Это почти в 15 раз меньше, чем золотовалютные резервы Китая. Разница объясняется статусом доллара США как мировой резервной валюты (страна сама эмитирует ее). Кроме того, Соединенные Штаты используют фиксированную цену $42 за тройскую унцию для оценки своего монетарного золота, в то время как рыночная стоимость металла 24 октября 2025 года находилась в районе $4,1 тыс. за тройскую унцию.

США лидируют по объему золотого резерва — 8,13 тыс. т золота, или более 261 млн тройских унций. При рыночной оценке стоимость американского золота составляет около $1,07 трлн, а с учетом валютных резервов (около $244 млрд) ЗВР Соединенных Штатов в таком случае превышают $1,3 трлн.

Из чего состоят золотовалютные резервы России

По данным ЦБ на 1 октября 2025 года (тогда объем ЗВР составлял $713,3 млрд), резервы имеют следующую структуру:

  • монетарное золото — $282,2 млрд, 39,6% (хранилища ЦБ в России);

  • иностранная валюта — $401,8 млрд, 56,3% (средства частично заморожены в западных банках (около $300 млрд), доступная часть — в юанях и других валютах);

  • СДР — $24,3 млрд, 3,4% счета страны в МВФ;

  • резервная позиция в МВФ — $5,0 млрд, 0,7% счета страны в МВФ.

С 2022 года в структуре ЗВР России существенно выросла доля золота. Если на 1 февраля 2022-го она составляла 20,9%, то по состоянию на 1 октября 2025-го она достигла 39,6%. Исторический рекорд доли золота в российских резервах был зафиксирован 1 января 1993 года — 56,9%.

Научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института психолого-экономических исследований РАНХиГС Владимир Еремкин в апреле 2025 года связал рост доли золота с двумя факторами. По его словам, во-первых, произошел значительный рост рыночной цены драгоценного металла (с 2023 года цена золота увеличилась более чем в два раза, с $1,8 тыс. более чем до $4 тыс. за тройскую унцию. — РБК). Во-вторых, растут физические объемы через покупки этого драгметалла.

Как формируются ЗВР России

Международные резервы России формируются из нескольких источников.

Нефтегазовые доходы. С 2004 года в России действует бюджетное правило, ограничивающее трату сверхдоходов от экспорта энергоресурсов. Механизм многократно менялся. С 2024 года излишки направляются в резервы при цене на нефть сорта Urals выше $60 за баррель. Новая отсечка $59 за баррель начнет действовать с 2026-го с ежегодным шагом снижения на $1 — до $55 к 2030-му.

Покупка монетарного золота. Центробанк приобретает золото у российских золотодобывающих компаний и коммерческих банков. Россия находится в тройке лидеров производителей золота в мире (второе место с 330 т в 2024 году, по подсчетам «РИА Новости»), что позволяет формировать резервы за счет собственной добычи.

Доходность валютных активов. Часть резервов вложена в государственные облигации и депозиты в центральных банках дружественных стран.

Переоценка активов — изменение валютных курсов и цены на золото — также влияет на долларовую оценку резервов.

Зачем России нужны золотовалютные резервы

Золотовалютные резервы — это инструмент обеспечения финансовой стабильности и экономической безопасности государства. Они выполняют несколько задач.

Стабилизация курса рубля. Центральный банк может продавать иностранную валюту из резервов для укрепления рубля или покупать ее для сдерживания чрезмерного укрепления. Например, в августе 2023 года ЦБ применил ЗВР для стабилизации рубля в условиях его резкого ослабления. Российский рубль в том месяце ослаб по отношению к доллару на более чем 20% и превысил отметку 100 руб. за $1. В ответ на ослабление рубля Центробанк 10 августа остановил закупки валюты в рамках бюджетного правила, продолжив проводить операции по продаже иностранной валюты.

Погашение внешнего долга. По данным Центробанка на 1 июля 2025-го, внешний долг России составил $323 млрд. То есть российские международные резервы (свыше $700 млрд) более чем вдвое превышают внешний долг страны.

Финансирование критически важного импорта. В условиях кризиса или санкций резервы могут использоваться для оплаты необходимых товаров за рубежом.

Заморозка резервов России в 2022 году

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года западные страны приняли решение о заморозке значительной части российских ЗВР. По оценкам российского Министерства финансов, под блокировку попало около $300 млрд — это примерно половина от общей суммы $640 млрд, которыми располагала страна на начало того года. Санкции затронули российские активы, номинированные в валютах недружественных стран: долларах США, евро, британских фунтах, японских иенах и других. В список замороженных средств вошли депозиты, размещенные в центральных банках западных государств, государственные облигации и прочие финансовые инструменты, которые хранились в юрисдикциях этих стран. Основная масса заблокированных российских средств сосредоточена в бельгийской клиринговой компании Euroclear. По данным на конец сентября 2025 года, там находилось €193 млрд из общего объема замороженных активов.

Отвечая на вопрос, почему нельзя было держать золотовалютные резервы в России, глава Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил в 2022 году, что валютные резервы могут быть только во внешних ценных бумагах или в валютах иностранных государств. Они нужны для расчетов с другими странами и страхуют импортные поставки. Золото же находится в России.

Под западные санкции не попала часть российских резервов, находящихся вне досягаемости ограничительных мер, — физическое золото, средства, размещенные в китайских юанях и валютах других государств, не присоединившихся к санкциям, наличная иностранная валюта, которая хранится непосредственно в России.

Дедолларизация: как Россия меняет структуру резервов

Дедолларизация — это процесс снижения доли доллара США в международных резервах России в пользу золота и других валют, в первую очередь китайского юаня. Доля американской валюты в российских ЗВР менялась следующим образом. Март 2017 года: доллар США — 45,3%, евро — 25,7%, золото — 16,4%, юань — 0,1%. Вторая половина 2021 года: доллар США — 10,9%, евро — 33,9%, золото — 21,5%, юань — 17,1%. Ситуация на 2025 год: доллар США и евро — заморожены (ЦБ перестал раскрывать валютную структуру резервов с марта 2022 года), золото — 39,6% (на 1 октября), юань — доля растет.

В июне 2021 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина называла этот процесс «частью широкой политики по управлению валютными рисками».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Иван Сало
золотовалютные резервы Центробанк МВФ Золото Валюта
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Захарова заявила, что Россия не прогнется под «аморальные требования МОК» Спорт, 18:23
В Кузбассе загорелись поля у жилых домов при сильном ветре Общество, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Эффективные помощники: где и для чего нужны беспилотники Национальные проекты, 18:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:00
Германия отправила Украине обещанные в августе два ЗРК Patriot Политика, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Поставщика запчастей First Brands обвинили в «масштабном мошенничестве» Бизнес, 17:57
Мосбиржа закрыла сделку по покупке новой штаб-квартиры в «Москва-Сити» Финансы, 17:57
Золотовалютные резервы: что это и как они влияют на экономику России База знаний, 17:54
NYT назвала «тайных» спонсоров постройки бального зала в Белом доме Политика, 17:51
Лидер сборной по гимнастике объявила о возвращении в спорт после травмы Спорт, 17:49
Умер актер из «Никиты» Чеки Карио Общество, 17:45
Умер британский оскароносный режиссер Питер Уоткинс Общество, 17:43