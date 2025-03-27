IRIS-T SL. Характеристики немецкой системы ПВО и ее ракет

ПВО IRIS-T SL (Фото: Ryan Nash Photography / Shutterstock)

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Что такое IRIS-T SL

IRIS-T SL (англ. Infrared Imaging System — Tail/Thrust Vector Controlled — Surface Launch — «инфракрасная система визуализации / хвостовая тяга с векторным управлением / запуск с поверхности») — это семейство немецких модульных зенитных ракетных систем (ЗРС) средней и малой дальности. В его основе — пусковые установки на колесном шасси, которые используют одноименные твердотопливные ракеты типа «воздух — воздух» с инфракрасными головками самонаведения. Предназначены для поражения разных воздушных объектов — самолетов, вертолетов, беспилотных аппаратов, крылатых ракет и баллистических ракет малой дальности. ЗРС разрабатывалась с 2007 года, успешно завершила испытания и серийно производится с 2014-го. Дальность пуска — до 40 км, потолок — до 20 км. Возможна как самостоятельная работа, так и дежурство в составе эшелонированной системы ПВО. Производятся Diehl BGT Defense (DBD; в составе оборонно-промышленного концерна Diehl Group). IRIS-T SL считаются наиболее современными системами ПВО Германии. Стоимость одной полной батареи оценивается в €140 млн в ценах 2022 года.

История разработки IRIS-T

ЗРС разрабатывалась DBD по заказу бундесвера с мая 2007 года, для нее была адаптирована ракета IRIS-T класса «воздух — воздух». Комплекс успешно завершил испытания и запущен в серийное производство в 2014-м, а в 2017-м одобрен к эксплуатации. Система достигла начальной боеготовности в 2024-м. Разработаны две модификации — средней дальности (SLM) и упрощенная (SLS) с укороченной дальностью. Осенью 2022-го была анонсирована разработка модификации увеличенной дальности SLX, в июне 2024-го она была представлена на выставке ILA 2024.

Предполагается, что эти комплексы будут участвовать в объединенной европейской ПВО «Небесный щит» (European Sky Shield Initiative — ESSI).

Характеристики и строение IRIS-T

Комплекс существует в модификациях малой (SLS), средней (SLM) и увеличенной (SLX) дальности.

Параметр SLS SLM SLX Дальность пуска (в км) 12 40 80 Высота перехвата (в км) 8 20 30

Ракета может разгоняться до скорости 3 Маха.

Пусковая установка (ПУ) включает восемь ракет в транспортно-пусковых контейнерах, которые устанавливаются вертикально.

Тактико-технические характеристики комплекса IRIS-T SLM

Масса ПУ — 14–16 т



Мощность двигателя — 440 л.с.



Максимальная скорость по шоссе — 90 км/ч



Боезапас — 8 ракет IRIS-T



Максимальная дальность поражения — 40 км



Максимальная высота поражения — 20 км



Дальность радара — до 250 км



Время перезарядки — около 15 минут



Экипаж — 2 человека

Одна батарея IRIS-T SLM включает пункт управления огнем, три ракетные установки по восемь ракет в каждой, мобильную РЛС разных типов, в частности Saab Giraffe 4A или TRML-4D производства Hensoldt с фазированной антенной решеткой. К системе также полагаются транспортно-перегрузочная машина, передвижной склад запчастей и ремонтная мастерская. Радар способен обнаруживать цели на расстоянии 250 км и на высоте 40 км и работает на 360 градусов. Он может засекать истребители на расстоянии 120 км, а гиперзвуковые ракеты — 60 км.

Все части комплекса — мобильные, они монтируются на шасси MAN Military Vehicles производства Rheinmetall колесной формулы 6×6 (MAN SX44) или 8×8 (MAN SX45) грузоподъемностью 14–16 т.

Особенности ракеты IRIS-T

ЗРС использует модифицированную авиационную ракету малой дальности IRIS-T. Она разрабатывалась с конца 1997 года международным консорциумом под руководством Diehl BGT Defence для нужд армий ФРГ, Греции, Италии, Испании, Норвегии и Швеции. Состоит на вооружении с декабря 2005-го. Эти изделия должны были заменить устаревшие AIM-9 Sidewinder, которые состояли на вооружении стран НАТО. IRIS-T интегрирована на европейские истребители Eurofighter Typhoon и Tornado, американские F-16, F/A-18 и F-5E, а также шведские JAS 39 Gripen и южнокорейские KF-21, прорабатывается возможность установки и на морские платформы, в частности многоцелевые фрегаты проекта F125 типа «Баден-Вюртемберг».

Ракета состоит на вооружении или приобретена для нужд ВВС 20 стран, в том числе Германии, Греции, Италии, Норвегии, Испании, Швеции (где называется Rb98), а также Австрии, Саудовской Аравии (на истребителях Typhoon), Таиланда (на F-16A/B), ЮАР (на истребителях Gripen).

В 2024 году объем производства ракет оценивался в 450–500 штук в год. Стоимость производства одной ракеты — около $450 тыс. Всего с 2005-го произведено около 5 тыс. изделий.

Ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения, которая, по заявлению производителя, обеспечивает хорошую маневренность и нечувствительность к тепловым ловушкам.

В разработке — модификация Block II.

Тактико-технические характеристики ракет IRIS-T

Длина — 2,94 м



Вес — 87,4 кг



Диаметр — 12,7 см



Размах крыльев — 45 см



Вес боевой части — 11,4 кг



Тип боевой части — осколочно-фугасная



Навигация — радиокомандная с инерциально-спутниковой коррекцией (на основном участке полета) / инфракрасная ГСН (для захвата цели на завершающем участке)



Двигатель — твердотопливный NAMMO



Скорость ракеты — 3 Мах (3600 м/с)

Где состоит на вооружении

Первый оператор ЗРС IRIS-T — германское люфтваффе, однако из-за передачи комплексов Украине первые комплексы стали поступать в войска только осенью 2024-го. Первым иностранным заказчиком стала Швеция, которая получила первые комплексы в 2016-м. Ныне на вооружении этой страны состоят восемь ЗРС укороченной дальности (RBS-98 в национальной кодификации), еще несколько систем в аналогичном исполнении — у Норвегии. Еще одним крупным оператором стал Египет, который приобрел несколько ЗРС в 2018 и 2020 годах. Всего Каир заказал семь батарей IRIS-T SLM, шесть батарей IRIS-T SLS и еще десять — IRIS-T SLX. С середины 2021 года первые комплексы поставлены на вооружение с кодовым обозначением «Сакр» — «Сокол», однако дальнейшие поставки были задержаны из-за передачи ряда комплексов Украине.

В июне 2022 года о желании приобрести IRIS-T SLM для создания совместной системы ПВО средней дальности заявили Эстония и Латвия, в сентябре того же года с аналогичным заявлением выступила Австрия. В сентябре 2023-го Эстония и Латвия заключили совместное соглашение на сумму около €400 млн на приобретение этих систем у Diehl BGT Defence.

В июле 2022 года в ФРГ приняли решение о передаче этих комплексов Украине. Первая система IRIS-T была отправлена на Украину властями Германии в октябре 2022 года. По состоянию на 2024 год, по данным SIPRI, ВСУ располагали шестью такими комплексами средней дальности. В сентябре 2024-го канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах передать Киеву восемь систем IRIS-T SLM и девять — IRIS-T SLS (всего — 17).

Аналоги в России

Ближайшим аналогом ЗРК IRIS-T SLM в России считаются ЗРК семейства «Бук», особенно новейшая модификация «Бук-М3».

Боевое применение IRIS-T

В боевых условиях ЗРС активно используются с конца 2022 года украинской стороной. Комплексы входят в эшелонированную систему ПВО Украины. Шольц заявил о перехвате IRIS-T целей в 95% пусков. Российское военное ведомство неоднократно заявляло об уничтожении и о поражении этих ЗРС.