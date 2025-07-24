Могут ли перерасти в войну столкновения между Таиландом и Камбоджей Тайская армия нанесла удар с воздуха по камбоджийским военным объектам

Таиланд и Камбоджа обменялись ударами по позициям друг друга, отозвали послов и понизили уровень дипотношений. Может ли эта вспышка перерасти в полноценную войну за давно оспариваемые сторонами территории — в материале РБК

Фото: TPBS / Reuters

Что произошло на границе Таиланда и Камбоджи

24 июля на границе Таиланда и Камбоджи произошли боевые столкновения с применением авиации и артиллерии. К настоящему времени известно о более чем десяти погибших, трех десятках раненых, в том числе среди гражданских лиц. Стороны обвиняют в обострении ситуации друг друга; при этом напряжение на границе, вызванное давним неурегулированным территориальным спором, наблюдалось уже несколько месяцев.

Video

23 июля от взрыва камбоджийской мины на границе пострадали пять тайских военнослужащих. В ночь на 24 июля неподалеку от храма Та Моан Тхом, который находится на спорной территории (провинция Сурин, юг Таиланда), стороны нанесли удары по позициям друг друга. Камбоджа использовала реактивные артиллерийские установки, Таиланд поднял в воздух шесть истребителей F-16. По сообщению тайского командования, около 7 утра по Москве они «вступили в бой и нейтрализовали» военные штабы камбоджийских вооруженных сил, после чего вернулись на базу.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что тайской авиацией были атакованы позиции армии на северо-востоке республики. «Камбоджа всегда придерживалась позиции мирного решения проблем, — сказал премьер. — <…> Но в данном случае у нас нет иного выбора, кроме как ответить вооруженной агрессией».

Он также призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, «чтобы остановить агрессию Таиланда», — соответствующий запрос уже направлен представителю Пакистана при ООН Асиму Ифтихару Ахмаду, который сейчас занимает пост председателя СБ ООН.

МИД Таиланда в ответ обвинил Камбоджу в установке противопехотных мин на границе и обстрелах тайских военных баз и гражданских объектов, в том числе госпиталя, с использованием тяжелой артиллерии. По мнению властей королевства, в результате камбоджийских ударов погибли по меньшей мере 12 тайцев, среди которых лишь один солдат.

«Принимая во внимание серьезность ситуации, сложившейся в результате преднамеренных действий Камбоджи против Таиланда, Королевское правительство Таиланда приняло решение о понижении уровня наших дипломатических отношений и отзыве посла Таиланда в Камбодже, а также просит правительство Камбоджи отозвать своего посла из Таиланда», — заявили в МИДе королевства, также призвав Пномпень «взять на себя ответственность за произошедшие инциденты».

К настоящему времени Бангкок закрыл пограничные переходы со своей стороны. Пномпень, в свою очередь, заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Бангкоком, высылке после королевства и отозвал дипломатов из посольства в Таиланде.

В посольстве России в Таиланде в ответ на запрос РБК сообщили, что пока что информации о пострадавших россиянах не поступало, за помощью никто не обращался.

«В Камбоджу массового турпотока нет, — прокомментировали ситуацию в российской Ассоциации туроператоров (АТОР). — Курортные туристические локации в Таиланде находятся далеко от границы. Приграничная область с Камбоджей не курортная область. Экскурсии через границу уже долгое время приостановлены. Российские туристы в безопасности».

В чем суть конфликта между Таиландом и Камбоджей

Ситуация вызывает серьезные опасения, считает директор Центра АСЕАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Екатерина Колдунова, — эскалация конфликта налицо. Вместе с тем это не первое такое обострение — предыдущая вспышка подобного масштаба произошла в апреле 2011 года, отмечает эксперт. Тогда бои развернулись у храма Преах Вихеар, также расположенного на спорных территориях, в результате артобстрелов храмовый комплекс был поврежден.

Пограничный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается долгие годы. Он проистекает из договора, который в 1904 году заключили Королевство Сиам (название Таиланда в то время) и Третья французская республика. В нем они определили границы Сиама с соседними территориями, которые тогда принадлежали Франции. После того, как в 1953 году Камбоджа получила независимость от Франции, линия границы, которая не была демаркирована, стала оспариваться. На спорной территории оказался, в частности, храмовый комплекс Преах Вихеар, признанный памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что храм принадлежит Камбодже, однако Таиланд решение не признал и по-прежнему претендует на комплекс.

В этом году ситуация начала обостряться в феврале, когда тайская охрана запретила камбоджийским туристам исполнять национальный гимн в храме Та Моан Тхом; в мае между тайскими и камбоджийскими силами были вооруженные столкновения в Золотом треугольнике (горная зона, где соединяются границы Таиланда, Камбоджи и Лаоса), в результате погиб один камбоджийский солдат. Попытки деэскалации успеха не принесли.

Тогда же власти королевства передали контроль над границей армии, подразделения которой стали по своему усмотрению устанавливать график работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Камбоджей. После того, как один из КПП был закрыт, Пномпень ответил тем же. В итоге все это привело к дестабилизации ситуации в Таиланде.

Премьер-министр королевства Пхэтхонгтхан Чиннават, дочь Таксина Чинавата, главы правительства в 2001-2006 гг., которая возглавила кабинет в августе 2024 года, попыталась урегулировать ситуацию путем неформальных контактов, используя семейные связи с бывшим премьером Камбоджи Хун Сеном, который сейчас возглавляет верхнюю палату парламента. В июне в Сеть утекла запись их телефонного разговора, в котором Чиннават называла Сена дядей. Это спровоцировало в королевстве протесты, участники которых призывали к отставке премьера, и 1 июля Конституционный суд временно отстранил Чиннават от должности — на время расследования инцидента. Обязанности главы правительства с тех пор исполняет Пхумтам Вечаячай, который до этого был вице-премьером.

24 июля Пхэтхонгтхан Чиннават написала в своем аккаунте: «Таиланд всегда прилагал все усилия для участия в дипломатическом диалоге, чтобы избежать конфронтации, предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации и избежать потерь, проявляя терпение и сдержанность, оставаясь приверженным мирным средствам. Мы твердо убеждены, что мир — лучший путь к разрешению конфликтов между государствами <...> Я полностью поддерживаю все ответные действия, предпринимаемые правительством, Вооруженными силами и Министерством иностранных дел в рамках международного права и принципов. Я выражаю моральную поддержку всем офицерам, которые в настоящее время защищают нашу национальную целостность и суверенитет, а также жителям пострадавших районов».

«Майский инцидент оказался, к сожалению, только предтечей более масштабной эскалации, — сказала РБК Колдунова. — На данный момент очевидна тенденция к разрастанию конфликта. Он обусловлен внутриполитической ситуацией в Таиланде — разногласиями между премьер-министром Пхэтхонгтхан Чиннават, временно отстраненной от выполнения своих обязанностей, и военными». По оценке эксперта, быстро внутриполитическая ситуация в королевстве не разрядится, и можно прогнозировать, что этот конфликт и дальше будет проецироваться вовне.

Ольга Павленко, заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики факультета международных отношений Института международных отношений и политических наук РГГУ, настроена более оптимистично — ни одна из сторон не заинтересована в серьезном обострении, считает она. «Многие эксперты сейчас прогнозируют высокую вероятность полномасштабного столкновения, — сказала Павленко РБК, — Но, на мой взгляд, все-таки это будет кратковременная вспышка, которая потом будет периодически активироваться на протяжении этого не урегулированного спора, но к полномасштабным военным действиям, скорее всего, не приведет».