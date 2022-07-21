Глава штаба ВВС США допустил передачу Украине истребителей

Чарльз Браун-младщий (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Украина может получить от западных стран современные истребители четвертого поколения, заявил генерал, глава штаба военно-воздушных сил США Чарльз Браун-младший на форуме по безопасности в Аспене, пишет Politico.

«Есть американские, есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafales. Так что есть целый ряд различных систем вооружения, которые могли бы отправиться на Украину», — сказал генерал.

Планируемые к передаче самолеты будут не российского производства, добавил Браун-младший. Он подчеркнул при этом, что не может пока уточнить, какие истребители может получить Украина.

Генерал также сообщил, что США и ряд других западных стран изучают возможность обучения украинских пилотов, передавал Reuters. Он отметил при этом, что обсуждение этого вопроса все еще ведется, хотелось бы составить долгосрочный план создания таких ВВС, которые бы Киеву «понадобились в будущем», добавил он.

Власти Украины ранее не раз просили западные страны передать авиацию, с такими требованиями, в частности, выступал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Киев согласен на получение старых советских самолетов, если передача истребителей F-18 или F-19 невозможна.

К началу июля украинский лидер заявил, что в Киеве «уже никто не ожидает поставок той или иной авиации», приоритетной целью стало получение систем ПВО.

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Глава украинского Минобороны Алексей Резников при этом говорил, что «еще борется за поставки танков и самолетов с Запада». В интервью Би-би-си он пояснял: Для меня сегодня ответ: «Это невозможно», означает, что это возможно, только в будущем». Министр назвал «глубокой ошибкой» тезис, что Украина готова получить истребители F-16. «Наши аэродромы не готовы к F-16, там есть нюансы. Поэтому, возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 хороши. Есть и другие самолеты современного стандарта. Например, Gripen шведского производства», — рассказывал он в середине июля.

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