Ракетный комплекс HIMARS: дальность, характеристики и боевое применение

Ракетный комплекс HIMARS (Фото: Dondi Tawatao / Getty Images)

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Что такое HIMARS

HIMARS (M-142 HIMARS («Хаймарс»), High Mobility Artillery Rocket System) — это американская высокомобильная реактивная система залпового огня на колесах (РСЗО). Представляет собой упрощенный и более подвижный вариант гусеничной системы MLRS M270. Может вести стрельбу всеми типами снарядов семейства MFOM — неуправляемыми M-26, а также управляемыми ракетами M-30 и M-31 GMLRS и баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS.

Производится американским концерном Lockheed Martin. Дальность стрельбы достигает 500 км в зависимости от используемых ракет. Особенность HIMARS состоит в том, что она может быстро развернуться, произвести стрельбу и покинуть место, откуда велся обстрел. Основной оператор — сухопутные силы и корпус морской пехоты США. Стоимость одной установки для силовых органов США в 2014 году составляла примерно $3,5 млн, а к 2024 году этот показатель вырос до $4,9 млн. В то же время варианты для экспорта в 2022 году оценивались в диапазоне $19–20 млн. Всего с 2003 года выпущено более 500 машин.





История разработки HIMARS

С инициативой разработки высокомобильной РСЗО выступили в 1980-х сухопутные силы США, нуждавшиеся в более подвижном варианте гусеничной M270 MLRS для мобильных пехотных частей и соединений. Основные тактико-технические характеристики к новой системе были сформулированы к апрелю 1990 года. Параллельно разработку потенциально востребованной системы вела корпорация Loral Vought (ныне Lockheed Martin и Fire Control).

Широкой публике прототип РСЗО был представлен в сентябре 1994 года. В 1996 году Lockheed Martin Missiles and Fire Control начала производство четырех учебно-тренировочных образцов этих систем в рамках демонстрационной программы Минобороны США. По завершении начальных эксплуатационных испытаний в ноябре 2004 года HIMARS поставляется в войска с июня 2005 года: к декабрю 2011 года на вооружении стояло уже 400 таких машин. В прошлом году был испытан прототип безэкипажной системы, разрабатывавшийся с 2019 года.

Ракеты производятся на заводе Lockheed Martin в городе Камден (штат Арканзас). США планировали открыть производство ракет GMLRS для HIMARS в Австралии.

Компания Lockheed Martin передала шесть реактивных систем залпового огня HIMARS для Эстонии. Сингапур приобрел 18 установок HIMARS, в то время как Объединенные Арабские Эмираты заказали 32 комплекса. Иордания получила 12 установок, а Румыния — 36 из 54 заказанных единиц. Летом 2022 года. HIMARS начали поставлять на Украину.





Устройство HIMARS

Пусковая установка HIMARS монтируется на колесное шасси XM1140A1 повышенной проходимости пятитонного военного грузовика типа FMTV. На одну пусковую установку устанавливается пакет из шести 227-мм ракет семейства MLRS или одна баллистическая ракета MGM-140 ATACMS. В последнем случае машина выполняет роль оперативно-тактического ракетного комплекса. В перспективе на HIMARS смогут устанавливать две баллистические высокоточные ракеты PrSM (Precision Strike Missile).

HIMARS авиатранспортабельна, может перевозиться военно-транспортными самолетами C-130 Hercules или C-17 (по три заряженные машины или четыре незаряженные), а также морским транспортом. Перезарядка машины осуществляется с помощью бортового крана, который помещается в верхней части пусковой установки.

Российскими аналогами HIMARS считаются РСЗО 9К58 «Смерч» и ее модернизация 9К515 «Торнадо-С».

Вооружение HIMARS

HIMARS может нести до шести неуправляемых снарядов семейства M-26 дальностью до 45 км, а также аналогичное количество управляемых реактивных снарядов семейства GMLRS — M-30 и M-31 разных модификаций. Ракеты GMLRS производит американская компания Lockheed Martin. Они оснащены спутниковой системой наведения и могут поражать цели дальностью до 80 км. Все снаряды — калибром 227 мм и длиной 3,94 м, однако их дальность и другие характеристики существенно различаются в зависимости от типа.

Кроме того, на HIMARS могут устанавливаться оперативно-тактические квазибаллистические ракеты ATACMS дальностью до 300 км и (в перспективе) новые оперативно-тактические PrSM дальностью около 500 км.





Тактико-технические характеристики HIMARS



Вес — 16,25 т

Вес — 10,886 кг

Время развертывания — 20 секунд

Дальность — 15–500 км в зависимости от типа ракет

Максимальная скорость — 85 км/ч

Запас хода — 480 км

Экипаж — три человека

Время перезарядки — 4–5 мин.

Где состоят на вооружении

Основной оператор — США. По данным Стокгольмского института изучения проблем мира на 2024 год, 368 установок HIMARS состоят на вооружении сухопутных сил и 47 — корпуса морской пехоты. Помимо США, ими располагают Иордания (12), Польша (семь), ОАЭ (32), Румыния (36), Сингапур (18), Украина (38). В 2022 году эти установки были заказаны Эстонией и Литвой, в 2023 году — Латвией. Потенциально одним из крупнейших операторов HIMARS может стать Польша, которая утвердила покупку 486 установок у США.





Боевое применение

В боевых условиях HIMARS впервые использовалась в феврале 2010 года в ходе операции войск американской коалиции в Афганистане, во время наступления на город Марджа в провинции Гильменд. Тогда две выпущенные из комплекса управляемые ракеты серьезно отклонились от цели — на 300 м и убили 12 мирных жителей. После этого эксплуатация систем была приостановлена вплоть до окончания расследования и устранения неполадок. В мае 2018 года ударом управляемых ракет GMLRS в той же провинции было уничтожено не менее 50 высокопоставленных боевиков движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено).

В 2015 году HIMARS перебросили в Ирак, где использовали для ударов по целям «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России), было выполнено не менее 100 одиночных и групповых запусков. Весной следующего года они использовались из Иордании и Турции по целям ИГ, а позднее в операции по освобождению Мосула. В июне 2017 года системы HIMARS были переброшены в Сирию на американскую базу Эт-Танф.

США начали поставлять HIMARS на Украину в июне 2022 года, в том же месяце об их применении сообщил тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный. Изначально Киев получил только ракеты GMLRS, более дальнобойные ATACMS поставлялись с осени 2023 года.

Изначально выпущенные из HIMARS ракеты считались наиболее сложной целью для российских ПВО. В частности, летом и осенью 2022 года ВСУ активно использовали GMLRS для ударов по Антоновскому мосту, который соединял Херсон, тогда находившийся под российским контролем, с левобережной частью Херсонской области. Разрушить мост они не могли, но снабжению и переброске сил в Херсон ракетные удары серьезно мешали. В ноябре того же года российское командование решило отвести войска на левый берег Днепра.

Весной 2023 года CNN сообщил о снижении эффективности HIMARS в связи с использованием российскими войсками РЭБ: те научились эффективно противодействовать американским установкам благодаря использованию ЗРК «Бук» и других компонентов эшелонированной ПВО. Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении HIMARS и перехвате выпущенных из них ракет.

В марте 2025 года США отключили систему, с помощью которой Украина получала данные для нацеливания ракетных установок HIMARS.