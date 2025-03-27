MLRS M270: характеристики и особенности системы залпового огня

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Что такое M270 MLRS

M270 MLRS (англ. Multiple Launch Rocket System) — это американская реактивная система залпового огня (РСЗО). Представляет собой мобильный гусеничный комплекс. Он может запускать все неуправляемые и управляемые реактивные снаряды семейства MFOM, а также ракеты ATACMS и PrSM. M270 MLRS может выпустить до 12 тактических ракет менее чем за 60 секунд и поражать цели на расстоянии до 300 км. Система предназначена для контрбатарейной борьбы, подавления вражеской ПВО, поражения живой силы и легкобронированных целей. Производится американским оборонным концерном Lockheed Martin. Состоит на вооружении армий США, Великобритании, Бахрейна, Египта, Греции, Финляндии, Франции, ФРГ, Израиля, Италии, Саудовской Аравии, Турции, Японии и Южной Кореи. С 2022 года поставляется Украине. Ее колесный аналог — M142 HIMARS.

Разработка M270 MLRS

MLRS разрабатывалась с середины 1970-х годов в рамках инициированной сухопутными силами США программы General Support Rocket System, чтобы сократить отставание от СССР в реактивной артиллерии. В сентябре 1977 года разработка прототипа была поручена концернам Vought (ныне Lockheed Martin) и Boeing. С ноября 1979 года программа получила современное название MLRS. В течение 1982 года первые ракеты и машины начали поставляться в войска, в марте 1983 года первая батарея MLRS достигла первоначальной боеготовности, со следующего месяца началось серийное производство. В сентябре того же года первая батарея была развернута в ФРГ. С 1989 года комплекс производился совместно с предприятиями Великобритании, ФРГ, Франции и Италии. В 1990-м он был адаптирован под использование оперативно-тактических ракет ATACMS. К ноябрю 1993 года было произведено 727 пусковых установок, в основном — для сухопутных сил США. Примерно с 1995-го велась работа над модификацией M270A1 с улучшенной системой управления огнем и повышенной скорострельностью, которая прошла эксплуатационные испытания в 1999-м. В июле 2022 года Lockheed Martin поставил в войска модификацию M270A2, которая разрабатывалась с 2019 года и должна продлить срок эксплуатации машин до 2050-х. В ноябре 2024-го новый комплекс приняла участие в совместных учениях НАТО.

Особенности и виды боеприпасов для M270 MLRS

M270 MLRS использует твердотопливные ракеты семейства MLRS (MLRS Family of Munitions — MFOM) — это неуправляемые снаряды M26 разных модификаций, а также управляемые GMLRS — M30 и M31 разных версий. Они устанавливаются в две шестизарядные капсулы. Все эти ракеты имеют калибр 227 мм и длину 3,94 м, но их дальность, масса и другие характеристики значительно варьируют в зависимости от типа.

Эта РСЗО может также запускать оперативно-тактические ракеты ATACMS, а также новейшие PrSM (Precision Strike Missile). В этом случае машина играет роль оперативно-тактического ракетного комплекса. Одна пусковая установка может нести до 12 ракет MFOM или GMLRS, до четырех PrSM и до двух ATACMS.

Неуправляемые ракеты M26 — первые разработанные для MLRS боеприпасы с кассетной боевой частью. Сейчас сняты с производства. Боевая часть оснащена 644 кумулятивно-осколочными суббоеприпасами M77 DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munitions) и электронным дистанционным взрывателем M445; предназначена для поражения живой силы и легкобронированных целей на расстоянии от 10 до 32 км. Модификация M26A1 использует в боевой части субэлементы M85. Версия M26 увеличенной дальности — ER-MLRS ( M26A1/A2 ) — включает 518 суббоеприпасов M77 или M85 в боевой части и благодаря усовершенствованному двигателю способна пролететь на более 45 км. Учебно-тренировочный вариант M26 получил индекс M28 , существует версия сокращенной дальности — M28A1 (8-15 км).

— первые разработанные для MLRS боеприпасы с кассетной боевой частью. Сейчас сняты с производства. Боевая часть оснащена 644 кумулятивно-осколочными суббоеприпасами M77 DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munitions) и электронным дистанционным взрывателем M445; предназначена для поражения живой силы и легкобронированных целей на расстоянии от 10 до 32 км. Модификация M26A1 использует в боевой части субэлементы M85. Версия M26 увеличенной дальности — ( ) — включает 518 суббоеприпасов M77 или M85 в боевой части и благодаря усовершенствованному двигателю способна пролететь на более 45 км. Учебно-тренировочный вариант M26 получил индекс , существует версия сокращенной дальности — M28A1 (8-15 км). Кассетный боеприпас AT2 немецкого производства может нести в боевой части 12 противотанковых мин и предназначен для дистанционного минирования местности.

немецкого производства может нести в боевой части 12 противотанковых мин и предназначен для дистанционного минирования местности. Управляемые ракеты GMLRS (Guided MLRS) разрабатывались с 1994-го в качестве корректируемой модификации M26, их мелкосерийное производство началось весной 2003-го. После завершения испытаний к декабрю 2004-го началось их массовое производство. Они включают ракеты M30 и M31 с осколочно-фугасной боевой частью разных модификаций, оснащенные инерционной системой навигации и GPS. Боевая часть M30/31 несет 404 суббоеприпаса M85 DPICM, такая ракета может поражать цели на расстоянии от 10 до более 60 км. К январю 2021-го было произведено 50 тыс. ракет GMLRS разных модификаций.

(Guided MLRS) разрабатывались с 1994-го в качестве корректируемой модификации M26, их мелкосерийное производство началось весной 2003-го. После завершения испытаний к декабрю 2004-го началось их массовое производство. Они включают ракеты и с осколочно-фугасной боевой частью разных модификаций, оснащенные инерционной системой навигации и GPS. Боевая часть M30/31 несет 404 суббоеприпаса M85 DPICM, такая ракета может поражать цели на расстоянии от 10 до более 60 км. К январю 2021-го было произведено 50 тыс. ракет GMLRS разных модификаций. на MLRS могут устанавливаться оперативно-тактические квазибаллистические ракеты ATACMS дальностью до 300 км и (в перспективе) новые оперативно-тактические PrSM дальностью около 500 км.

Характеристики и строение M270 MLRS

Комплекс представляет собой универсальную пусковую установку (ПУ), которая монтируется на модифицированное гусеничное шасси БМП M2 Bradley. ПУ включает систему управления огнем (Fire Control System — FCS), пуско-заряжающий модуль M269 и два блока, каждый из которых может нести до шести ракет MFOM. В качестве альтернативы на ПУ может монтироваться два пусковых контейнера с одной ракетой ATACMS в каждом. Экипаж состоит из трех человек. Комплекс может перевозиться военно-транспортными самолетами C-5, C-17, морским или железнодорожным транспортом. К ПУ полагается транспортно-заряжающая машина M985 HEMTT или более тяжелая M989/M989A1 HEMAT. Из-за отсутствия пространства для вспомогательного оборудования и личных вещей и необходимости складировать их в верхней части ПУ комплекс получил неофициальное наименование «цыганский фургон».

Сегодня комплекс существует в модификациях M270A1 (основная) и M270A2 с усовершенствованной бронированной кабиной (Improved Armored Cabs — IAC), новой общей системой управления огнем (New Common Fire Control System — CFCS), двигателем на 600 л.с., трансмиссией и другими элементами. Предусмотрена модернизация 225 действующих и 160 списанных M270A1 до версии M270A2.

Одна батарея MLRS включает один штабной, три огневых взвода и взвод боепитания, девять пусковых установок; три батареи образуют дивизион (батальон).

Стоимость производства одной установки оценивается в $4,7 млн в ценах 2022 года.

Тактико-технические характеристики

Вес машины при полном боекомплекте — 24,036 кг



Длина ПУ — 6,3 м



Высота ПУ — 2,6 м



Ширина — 2,97 м



Запас хода — 483 км



Средняя скорость — 40 км/ч



Максимальная скорость — 64 км/ч

Российскими аналогами M270 MLRS считаются сопоставимые с ним по характеристикам РСЗО 9К58 «Смерч» и ее модернизация 9К515 «Торнадо-С».

У каких стран на вооружении

M270 MLRS находятся на вооружении армий 15 государств. Главный оператор — сухопутные силы США. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), в 2024 году на вооружении американской армии состояло минимум 226 комплексов MLRS модификаций M270A1 и A2. Также состоят на вооружении Южной Кореи (58 установок, включая 10 M270A1), Финляндии (41 установка), Японии (39), Германии (38), Греции (36)? Израиля (30), Великобритании (29), Египта (26), Италии (21), Турции (12), Франции (9) и Бахрейна (9).

Немецкая версия этой машины — бронированная РСЗО Mars II. Французским аналогом является LRU (фр. Le lance-roquette unitaire — «единая ракетная установка»), которая состоит на вооружении с 2014-го.

С 2022 года поставляются Украине. По данным SIPRI, у ВСУ в 2024-м было 23 таких установки.

Применение MLRS M270

Впервые MLRS были использованы в 1990-1991 годы в войне в Персидском заливе (операции «Щит пустыни» и «Буря в пустыне»). В ходе операции «Щит пустыни» было развернуто 189 установок MLRS, выпущено 9660 ракет M26 по различным целям — артиллерийским позициям, конвоям, расположению иракских войск. Во время «Бури в пустыне» с 18 января 1991 года было впервые использовано не менее 32 ракет ATACMS.

Вновь в боевых условиях батареи MLRS были развернуты в марте-апреле 2003 года при вторжении в Ирак. В сентябре 2005-го здесь впервые были использованы управляемые ракеты GMLRS. Впоследствии MLRS применялись войсками американской коалиции в Афганистане, а также Израилем в войнах с «Хезболлой» (2006) и с ХАМАС (с 2023). В 2016 году французский аналог системы LRU впервые использовался французскими войсками на севере Мали для ударов по позициям джихадистов.

С 2022 года MLRS M270, а также их европейские аналоги MARS-II и LRU поставляются Украине и используются украинскими ВСУ. Российское оборонное ведомство неоднократно отчитывалось об уничтожении этих РСЗО.