Польша утвердила покупку 486 установок HIMARS у США

Министр обороны Польши Блащак: в 2025 году страна получит 486 РСЗО HIMARS от США

РСЗО HIMARS (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Польша согласовала покупку у США 486 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил вице-премьер страны, министр национальной обороны Мариуш Блащак, передает польское радио RMF.

«Планируем начать поставки в конце 2025 года», — сказал Блащак. Контракт также подразумевает передачу технологий производства, уточнил он.

РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня. Она разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах и производится с 2003 года. Эти установки США также поставляют в рамках пакетов военной помощи для Украины с лета 2022 года.

Дальность стрельбы HIMARS — до 480 км, в зависимости от используемых ракет. Особенностью системы является то, что она может развернуться, произвести выстрелы и покинуть место за несколько минут.

Это будет второй отправкой Польше систем HIMARS, впервые Вашингтон одобрил поставку этих установок в феврале 2023 года. В мае Варшава получила первые HIMARS.

США также поставляют Польше истребители F-35, вертолеты Apache, танки Abrams и ЗРК Patriot. Помимо этого, в прошлом году Польша заключила контракт с Южной Кореей на поставку танков и гаубиц на $5,8 млрд.