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Военная операция на Украине ,  
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WSJ узнала о планах США открыть производство ракет для HIMARS в Австралии

WSJ: США планируют открыть в Австралии завод по производству ракет для HIMARS
Сюжет
Военная операция на Украине

Вашингтон планирует открыть в Австралии завод по производству управляемых дальнобойных ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System) для отправки на Украину, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и австралийских чиновников.

Ракеты GMLRS производит американская компания Lockheed Martin. Они оснащены спутниковой системой наведения и могут поражать цели на дальности до 80 км. Их используют для поставляемых Украине реактивных систем залпового огня HIMARS.

Собеседники издания связали решение открыть завод с тем, что оборонная промышленность США не может удовлетворить спрос и пополнить истощенные запасы боеприпасов. Lockheed наймет шесть австралийских инженеров для обучения производству, уточняет WSJ.

По словам австралийских чиновников, первую партию из 12 ракет GMLRS испытают в конце 2025 года, а к 2030-му страна планирует производить тысячи боеприпасов ежегодно. Препятствиями для осуществления плана могут стать нехватка кадров, трудности в транспортировке и дефицит необходимых для производства компонентов, подчеркнули собеседники газеты.

Производство будет находиться на военной базе, расположенной на окраине Сиднея. Газета подчеркивает, что это первый завод по производству такого оружия, открытый США за пределами страны.

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Фото:Oscar Gollaz / Zuma / ТАСС

США начали поставлять HIMARS на Украину в июне 2022 года. В октябре того же года The New Yorker сообщил, что украинские военные могли запускать более 5 тыс. ракет GMLRS из HIMARS в месяц, хотя ежегодный выпуск таких снарядов на тот момент составлял 9 тыс.

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Российские власти критикуют военную помощь для Украины. Президент Владимир Путин заявил, что чем дальнобойное оружие будет получать украинская армия, тем дальше Россия будет «вынуждена отодвигать угрозу от своих границ».

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Теги
Австралия военная помощь Дальнобойное оружие РСЗО HIMARS США производство
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