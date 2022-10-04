В Херсоне сообщили о попадании трех ракет HIMARS по Антоновскому мосту

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ВСУ выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, три из них сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

«Три были сбиты, а три попали в район моста; по предварительной информации, пострадавших нет», — сказал источник ТАСС.

Ранее 4 октября корреспонденты обоих агентств сообщали о пяти-шести взрывах в городе, которые, предположительно, стали следствием работы ПВО.

Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Его длина — около 1,4 км, ширина — 25 м. Он не в первый раз подвергается обстрелам, в том числе из американских РСЗО HIMARS. Назначенные российской стороной власти не раз указывали, что из-за ударов мост почти разрушен и проезд по нему фактически невозможен.