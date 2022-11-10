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Минобороны сообщило о ходе «маневра» по отводу войск из Херсона

Минобороны: «маневр» войск по отходу на левый берег Днепра идет в соответствии с планом
Минобороны России сообщило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра 9 ноября. Решение там обосновали опасностью окружения группировки и постоянными обстрелами со стороны ВСУ. «Маневр» идет по плану, подчеркнули в ведомстве

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Маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр идет в соответствии с утвержденным планом, сообщили в Минобороны.

«На николаево-криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом», — сказано в сообщении.

Также в Минобороны сообщили об ударах по двум пунктам управления (ВСУ в районе Николаева и Херсонской области), а также по топливохранилищу в Днепропетровской и оружейному складу в Николаевской области.

Об отводе войск командующий в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил 9 ноября министру обороны Сергею Шойгу. Генерал отметил, что более 115 тыс. жителей уже эвакуированы из Херсона и соседних районов, а угроза окружения российской группировки войск остается реальной. Он предложил занять оборону по левому берегу Днепра, а высвободившиеся подразделения перебросить в наступление на других направлениях. «Непростое решение» командующий объяснил стремлением сохранить жизни военнослужащих. Шойгу согласился с доводами Суровикина и поручил приступить к отводу войск за Днепр.

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Президент США Джо Байден, говоря о ситуации на херсонском направлении, указал, что вопрос территориальных уступок должна решать сама Украина. По мнению Байдена, обе стороны будут «зализывать свои раны» и решать, что они будут делать зимой, пойдут ли они на компромиссы. В Пентагоне допустили, что мирные переговоры Москвы и Киева возможны после стабилизации линии фронта, которая, вероятно, произойдет этой зимой.

В свою очередь президент Турции Рейжеп Тайип Эрдоган назвал отвод войск России из Херсона «положительным решением» и подчеркнул, что работа Анкары в качестве посредника продолжается.

8 ноября украинский лидер назвал среди условий для переговоров с Москвой восстановление территориальной целостности и возмещение всех убытков. При этом он не упомянул среди них отсутствие на посту президента России Путина, указывало издание Politico. Издание связало это с «легким подталкиванием» со стороны США. Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин, после того как в состав страны вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине Херсон Днепр
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