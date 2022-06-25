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Военная операция на Украине ,  
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Главком ВСУ сообщил, что РСЗО HIMARS уже ведут бои в Донбассе

О прибытии американских РСЗО на Украину накануне сообщил министр обороны Алексей Резников. По словам главкома ВСУ Валерия Залужного, пусковые комплексы «уже работают в интересах обороны Украины»
HIMARS
HIMARS (Фото: AFLO / Global Look Press)

Реактивные системы залпового огня HIMARS, прибывшие накануне из США, уже ведут боевые действия на неподконтрольной Украине территории. Об этом в своем Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской) сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужний.

В частности, Залужный опубликовал видео, на котором американские РСЗО открывают огонь в ночное время в неуказанном направлении.

«Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели — военные объекты врага на нашей, украинской территории», — подписал видео Залужный.

О прибытии пусковых систем на Украине накануне, 24 июня, сообщил министр обороны страны Алексей Резников. Он также поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за отправку вооружений.

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Президент США Джо Байден объявил о решении отправить на Украину HIMARS 1 июня. Пентагон уточнял, что речь идет о пяти РСЗО, способных поражать цели на расстоянии до 80 км, и снарядах к ним. В пакет военной помощи на $700 млн также вошли пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17, 15 тактических машин, а также запчасти и снаряжение.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в Киеве заверили, что не станут использовать полученные РСЗО для нанесения ударов по целям на территории России. Такую вероятность исключали президент Украины Владимир Зеленский и его советник Михаил Подоляк.

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14 июня замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Вашингтон будет передавать Киеву разведывательную информацию для нанесения ударов из РСЗО «по целям на украинской территории, которые они выберут».

В Кремле, комментируя передачу Киеву американских систем залпового огня, отмечали, что это не поспособствует возобновлению мирных переговоров. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты такими действиями «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь» и, «очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца».

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
РСЗО США поставки оружия Донбасс Военная операция на Украине

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