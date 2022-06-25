Главком ВСУ сообщил, что РСЗО HIMARS уже ведут бои в Донбассе
Реактивные системы залпового огня HIMARS, прибывшие накануне из США, уже ведут боевые действия на неподконтрольной Украине территории. Об этом в своем Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской) сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужний.
В частности, Залужный опубликовал видео, на котором американские РСЗО открывают огонь в ночное время в неуказанном направлении.
«Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели — военные объекты врага на нашей, украинской территории», — подписал видео Залужный.
О прибытии пусковых систем на Украине накануне, 24 июня, сообщил министр обороны страны Алексей Резников. Он также поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за отправку вооружений.
Президент США Джо Байден объявил о решении отправить на Украину HIMARS 1 июня. Пентагон уточнял, что речь идет о пяти РСЗО, способных поражать цели на расстоянии до 80 км, и снарядах к ним. В пакет военной помощи на $700 млн также вошли пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17, 15 тактических машин, а также запчасти и снаряжение.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в Киеве заверили, что не станут использовать полученные РСЗО для нанесения ударов по целям на территории России. Такую вероятность исключали президент Украины Владимир Зеленский и его советник Михаил Подоляк.
14 июня замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Вашингтон будет передавать Киеву разведывательную информацию для нанесения ударов из РСЗО «по целям на украинской территории, которые они выберут».
В Кремле, комментируя передачу Киеву американских систем залпового огня, отмечали, что это не поспособствует возобновлению мирных переговоров. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты такими действиями «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь» и, «очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца».