Эстония купит в США системы HIMARS на $200 млн

Эстония получит HIMARS и ракеты к ним с дальностью стрельбы до 300 км, первые поставки ожидаются в 2024 году. В декабре Пентагон заключил контракт с производителем о «полномасштабном» выпуске РСЗО для других стран на $430 млн

РСЗО HIMARS (Фото: Sgt. James Hobbs / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Эстония приобретет у США реактивные системы залпового огня HIMARS на более чем $200 млн, это крупнейшая закупка республики в сфере обороны, пишет ERR со ссылкой на Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK).

Глава RKIK договорился о поставках с агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) США, контракт также предусматривает поставку боеприпасов и средств связи, а также «решение вопросов, связанных с обучением и логистикой». Как уточнил глава отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп, Таллин получит ракеты разного типа, дальность стрельбы которыми составляет 70–300 км.

«Реактивные системы залпового огня HIMARS — это новый и важный шаг в развитии обороноспособности Эстонии, который дает возможность решительно воздействовать на противника еще до того, как он вступит в соприкосновение с нашими пехотными частями», — отметил начальник отдела Генштаба Сил обороны подполковник Каарел Мяэсалу.

Количество РСЗО, которые получит Таллин, не называется, первые поставки ожидаются в 2024 году.

Приобрести HIMARS также решили власти Латвии и Литвы. В ноябре Госдепартамент США одобрил продажу Вильнюсу системы на $495 млн. Министр обороны республики Арвидас Анушаускас назвал эти РСЗО «совершенно новой и мощной возможностью, которой у Литвы никогда не было». Будут поставлены ракеты нескольких типов, в том числе оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые имеют дальность до 300 км», — уточнил он, добавив, что Литва получит их не раньше 2025 года. Командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис затем заявил, что стране необходимо как можно скорее усилить свою обороноспособность.

В начале декабря Пентагон США заключил с производителем HIMARS, компанией Lockheed Martin, контракт на производство этих систем на $430,93 млн. Договор предусматривает «полномасштабное производство <...> систем и вспомогательных услуг для удовлетворения насущной потребности в поддержке армии и различных иностранных партнеров», ожидаемое окончание контракта — 31 декабря 2025 года.