США отключили канал, с помощью которого Украина нацеливала HIMARS

США отключила систему, через которую Украина получала данные для нацеливания ракетных установок HIMARS, сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэрролл.

«Данные о нацеливании для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальной времени для дальних ударов», — написал он на своей странице в X.

Кроме этого, Штаты отключили линию оповещения об угрозах.

Ранее Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Вашингтон перестал делиться «всеми» разведданными с Киевом. До этого другой источник телеканала рассказал, что США «выборочно» прекратили обмен данными, сохранив информацию для нанесения ударов по российским военнослужащим.

О соответствующем решении ранее сообщили также источники The Financial Times и журналистка Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. По ее словам, США решили взять паузу в области разведки, «чтобы обеспечить мир во всем мире».

Президент США Дональд Трамп также приостановил военную помощь Украине 3 марта, написали тогда The New York Times, Bloomberg и другие американские СМИ.