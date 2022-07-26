Российский зенитчик назвал ракеты HIMARS самой сложной целью

Задача сбить ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, которые применяет украинская армия, вызывает сложности, сообщил офицер зенитных войск из группировки «О», передает «РИА Новости».

«Самая сложная цель, по которым работали мы, это — реактивные снаряды HIMARS. Данные снаряды летят на очень большой высоте. Мы, по крайней мере, обнаруживаем [их на высоте] до 22 тыс.м. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное», — рассказал он.

При этом, по словам военного, российские военные справляются с задачей «буквально в течение 10 секунд» с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук М-3». Он заявил, что его батарея «сбила уже не один HIMARS в небе Донбасса».

Украинские военные получили системы HIMARS от США в качестве военной помощи для противостояния России в конце июня. Глава комитета начальников штабов ВС США Марка Милли говорил, что страна получила 12 из 20 комплексов.

24 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что США могут увеличить поставки РСЗО до 25-30 штук и отправить боеприпасы к ним. Он ссылался на слова председателя комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адама Смита.

В середине июля Министерство обороны России заявляло о четырех уничтоженных HIMARS. Накануне ведомство сообщило, что военные уничтожили перевалочную базу с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS в Хмельницкой области.