 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованный HIMARS

Rheinmetall и Lockheed Martin представили РСЗО GMARS, которая во многом схожа с HIMARS, но обладает более мощным шасси и может нести две установки. Она совместима с ракетами дальностью более 400 км
Фото: Rheinmetall.com
Фото: Rheinmetall.com

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американский производитель вооружений Lockheed Martin представили реактивную систему залпового огня (РСЗО) GMARS.

Как говорится в пресс-релизе Rheinmetall, это двухкомпонентная РСЗО, поддерживающая «текущие и будущие» задачи по ведению огня ракетами большой дальности. Она поддерживает в том числе ракеты с дальностью стрельбы более 400 км.

«В 2023 году Rheinmetall и Lockheed Martin объединили усилия, чтобы объединить свои индивидуальные преимущества, и разработали GMARS в качестве решения для удовлетворения растущего спроса на реактивную артиллерию дальнего действия», — говорится в публикации.

Новая РСЗО оснащена приводом 8х8, что позволяет нести две ракетные установки вместо одной. При этом техника совместима со многими боеприпасами, которые используются для РСЗО HIMARS (Lockheed разрабатывает ракетную часть для нее, остальное производит BAE Systems), и большинством снарядов MLRS. Как пишет Handelsblatt, также система совместима с американскими крылатыми ракетами большой дальности ATACMS.

Новую систему показали на выставке в Париже. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания ведет переговоры с пятью потенциальными странами-заказчиками. Поставки могут начаться в середине следующего года.

Глава Rheinmetall предупредил о задержках в поставках оружия Украине
Политика
Армин Паппергер

Rheinmetall также рассчитывает начать производство гибридов зенитные самоходные установки на основе ПВО Skyranger и шасси танков Leopard 1 на заводе концерна на Украине, сообщил руководитель отдела наземных систем компании Rheinmetall Бьорн Бернхард, передавал Bild.

На данный момент предприятие преимущественно занимается ремонтом поставленных Германией боевых машин пехоты (БМП) Marder и танков Leopard 1, однако в планах Rheinmetall начать ремонтировать Leopard 2 и другие поставляемые западными странами танки, рассказал Бернхард. У концерна есть и другие планы: например, производить на Украине новые БМП Lynx и построить завод по производству боеприпасов.

Цех по производству и ремонту бронетехники на Украине — совместное предприятие Rheinmetall и «Укроборонпрома» — заработал неделю назад. В середине марта концерн объявил, что планирует построить на Украине по меньшей мере четыре завода. До этого Rheinmetall заявлял, что планирует арендовать площади украинских заводов для производства. Также в планах концерна создать предприятие по производству боеприпасов.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Rheinmetall Lockheed Martin РСЗО HIMARS РСЗО

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17 июн, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17 июн, 17:48
«Известия» узнали об идее запретить въезд членам нежелательных структур Политика, 06:04
Тихоокеанский флот начал развертывание для учений с участием 40 кораблей Политика, 05:59
«РИА Новости» узнало о номерах машин Иванова стоимостью в миллионы рублей Общество, 05:31
США решили провести кампанию о «положительном влиянии» помощи Украине Политика, 05:21
Цивилева заявила о расстройстве психики у 20% вернувшихся из зоны боев Общество, 05:03
Avito назвал лидеров по росту вакансий и зарплат среди офисных профессий Общество, 05:00
Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованный HIMARS Политика, 04:46
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Козлов рассказал о работе над запуском прямых рейсов между Россией и КНДР Общество, 04:27
В ростовском Азове из-за атаки дрона загорелись нефтяные резервуары Политика, 04:02
На западе Украины напали на сотрудника военкомата Политика, 04:00
При атаке дрона в белгородском селе пострадала женщина Политика, 03:39
Из списка подписантов коммюнике по Украине пропала еще одна страна Политика, 03:13
Cтолтенберг сообщил о намерении НАТО увеличить поддержку Киева Политика, 03:05
Сыгравшего Гэндальфа актера госпитализировали после падения со сцены Общество, 02:28