Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованный HIMARS

Rheinmetall и Lockheed Martin представили РСЗО GMARS, которая во многом схожа с HIMARS, но обладает более мощным шасси и может нести две установки. Она совместима с ракетами дальностью более 400 км

Фото: Rheinmetall.com

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американский производитель вооружений Lockheed Martin представили реактивную систему залпового огня (РСЗО) GMARS.

Как говорится в пресс-релизе Rheinmetall, это двухкомпонентная РСЗО, поддерживающая «текущие и будущие» задачи по ведению огня ракетами большой дальности. Она поддерживает в том числе ракеты с дальностью стрельбы более 400 км.

«В 2023 году Rheinmetall и Lockheed Martin объединили усилия, чтобы объединить свои индивидуальные преимущества, и разработали GMARS в качестве решения для удовлетворения растущего спроса на реактивную артиллерию дальнего действия», — говорится в публикации.

Новая РСЗО оснащена приводом 8х8, что позволяет нести две ракетные установки вместо одной. При этом техника совместима со многими боеприпасами, которые используются для РСЗО HIMARS (Lockheed разрабатывает ракетную часть для нее, остальное производит BAE Systems), и большинством снарядов MLRS. Как пишет Handelsblatt, также система совместима с американскими крылатыми ракетами большой дальности ATACMS.

Новую систему показали на выставке в Париже. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания ведет переговоры с пятью потенциальными странами-заказчиками. Поставки могут начаться в середине следующего года.

Rheinmetall также рассчитывает начать производство гибридов зенитные самоходные установки на основе ПВО Skyranger и шасси танков Leopard 1 на заводе концерна на Украине, сообщил руководитель отдела наземных систем компании Rheinmetall Бьорн Бернхард, передавал Bild.

На данный момент предприятие преимущественно занимается ремонтом поставленных Германией боевых машин пехоты (БМП) Marder и танков Leopard 1, однако в планах Rheinmetall начать ремонтировать Leopard 2 и другие поставляемые западными странами танки, рассказал Бернхард. У концерна есть и другие планы: например, производить на Украине новые БМП Lynx и построить завод по производству боеприпасов.

Цех по производству и ремонту бронетехники на Украине — совместное предприятие Rheinmetall и «Укроборонпрома» — заработал неделю назад. В середине марта концерн объявил, что планирует построить на Украине по меньшей мере четыре завода. До этого Rheinmetall заявлял, что планирует арендовать площади украинских заводов для производства. Также в планах концерна создать предприятие по производству боеприпасов.

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