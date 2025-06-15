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Что такое ЦАХАЛ

ЦАХАЛ — это вооруженные силы Израиля. Расшифровка — «Цва хагана ле-Исраэль» (ивр. צבא הגנה לישראל), что в переводе означает «армия обороны Израиля» (АОИ). Они обеспечивают защиту территориальной целостности и суверенитета страны от внешних и внутренних угроз. Состоят из сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил под руководством Генштаба, подчиняются Минобороны и правительству. Штаб-квартира ЦАХАЛ находится в лагере «Рабин» в Тель-Авиве, в правительственном комплексе «Ха-Кирия». По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), в 2023 году на службе в израильской армии состояли 169,5 тыс. человек, еще 465 тыс. находились в резерве. С началом войны против ХАМАС в октябре 2023 года были мобилизованы около 300 тыс. резервистов.

История возникновения ЦАХАЛ

Массовое переселение евреев с конца XIX века в Палестину и их стремление создать независимое государство на ее территории привели к появлению еврейских военизированных организаций. Одной из первых таких структур был основанный в 1909 году «Ха-Шомер» (в пер. «страж»), который состоял из небольших отрядов самообороны и занимался охраной еврейских поселений.

Члены Хашомер в Верхней Галилее во время османского правления Палестиной, 1 октября 1907 года (Фото: GPO / Getty Images)

Во время Первой мировой войны (1914–1918) регион находился в составе Османской империи, которая выступила на стороне Тройственного союза. В то же время «Ха-Шомер» поддержал Великобританию и Антанту в надежде, что в обмен на военную помощь Лондон окажет содействие сионистскому движению. В результате руководство «Ха-Шомер» депортировали в Турцию, а остальные участники ушли в подполье. В ходе вторжения британских войск в Палестину часть активистов «Ха-Шомер» сформировала так называемый еврейский легион в составе пяти батальонов, часть которых воевала в составе британских экспедиционных сил в Палестине и на Синае.

После окончания войны мандат над Палестиной получила Великобритания. Британские власти поддержали идею создания очага проживания евреев в Палестине. Однако миграционный поток усиливался, что провоцировало земельные конфликты с арабами, начались столкновения, погромы и теракты.

В результате реорганизации в 1920 году на смену «Ха-Шомер» пришла подпольная организация «Хагана» (в пер. «оборона, защита»), объединившая членов «Ха-Шомер» и бывших военнослужащих «еврейского легиона». В отличие от «Ха-Шомер» она была нацелена на массовое привлечение добровольцев и подготовку еврейских поселенцев к возможным конфликтам с арабским населением и британскими властями. В результате внутренних разногласий из «Хаганы» выделились более радикальные организации, среди которых «Иргун» («Иргун цваи леумми», или Национальная военная организация, 1931–1948) и выделившаяся из нее «Лехи» («Лохамей херут Исраэль, или «Борцы за свободу Израиля», 1940–1948), которые действовали против арабов и британских властей. Они проводили «акции возмездия», среди которых убийство британского министра по ближневосточным делам Уолтера Гиннесса в ноябре 1944-го.

Новобранцы выстраиваются перед старым полицейским участком в Хайфе перед принятием присяги в ряды Хаганы, 1948 год (Фото: Harold / Three Lions / Getty Images)

После войны ООН выступила за разделение Палестины на арабское и еврейское государства. ЦАХАЛ появилась 26 мая 1948 года вскоре после провозглашения Израилем независимости. Соответствующий указ подписал первый премьер-министр еврейского государства Давид Бен-Гурион. Новая военная организация объединила членов других военизированных формирований (главным образом «Хаганы»). Первым начальником Генштаба ЦАХАЛ стал глава штаба «Хаганы» Яаков Дори. Формирование ЦАХАЛ проходило в условиях конфликта с арабскими государствами и растянулось до ноября 1948-го, когда были окончательно распущены или интегрированы все автономные от него боевые структуры, действовавшие в Иерусалиме.

Доктрина ЦАХАЛ

Доктрина ЦАХАЛ — оборонительная, но предполагает быстрые наступательные операции и скорейший перенос боевых действий на территорию противника из-за отсутствия у Израиля стратегической глубины и географических барьеров для организации обороны. Основные подходы к обороне страны были разработаны в 1950-х годах после Войны за независимость (1948–1949), а заслуга в их формулировании принадлежит первому премьер-министру Давиду Бен-Гуриону. В основе этой «классической» доктрины — сдерживание, раннее предупреждение и решительные действия с целью нанесения военного поражения и долгосрочного вывода из строя войск и оборонного потенциала противника. Среди основных положений:

необходимость постоянной повышенной готовности к войнам с соседними странами из-за неприятия ими факта существования Израиля;

невозможность ведения долгой войны из-за высокого риска подрыва экономики;

приоритет быстрых и маневренных операций для разгрома противника на его территории;

возможность превентивных операций и ударов по стратегическим объектам военной инфраструктуры противника.

Первый премьер-министр Давид Бен-Гурион в своём кабинете в Тель-Авиве, Израиль, 1 сентября 1949 года (Фото: GPO / Getty Images)

С 1980–1990-х годов военная доктрина корректировалась по мере возрастания асимметричной угрозы со стороны негосударственных вооруженных формирований, накапливавших значительный ракетный арсенал (в первую очередь палестинских группировок и «Хезболлы»).

Отдельные принципы ведения боевых действий ЦАХАЛ подвергаются критике за нанесение диспропорционально большого ущерба гражданской инфраструктуре (такую тактику ЦАХАЛ использует начиная со второй ливанской войны 2006 года, поэтому ее часто называют «доктриной Дахии» по названию одноименного пригорода Бейрута, который подвергся массивным разрушениям).

Организация и структура ЦАХАЛ

Разработка организации и структуры израильской армии осуществлялась под руководством второго главы Генштаба ЦАХАЛ Иггаэля Ядина. Основы ее организационной структуры были заимствованы из опыта Великобритании, а мобилизационной подготовки — из практики Швейцарии.

ЦАХАЛ включает сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. Все они находятся в подчинении Генштаба, в составе которого шесть управлений.

Генштабом руководит офицер в звании генерал-лейтенанта, он назначается правительством по рекомендации премьер-министра и главы оборонного ведомства сроком на три года (с возможностью продления еще на один год). C начала 2023 года его возглавляет генерал-лейтенант Херци Халеви.

Сухопутные войска

В состав сухопутных войск ЦАХАЛ входят пехота, артиллеристы, пограничники, а также бронетанковые и инженерные силы. Оперативное командование распределяется между Северным, Центральным и Южным военными округами. Еще один — командование тыла — отвечает за гражданскую оборону и поисково-спасательную деятельность.

Израильская артиллерия на границе Израиля и Газы, 14 июля 2014 года (Фото: Илья Ефимович / Getty Images)

В мирное время высшим тактическим подразделением являются бригады численностью около 3–4 тыс. человек, в военное время на основе бригад формируются дивизионные командования; в настоящий момент развернуто не менее семи дивизий (36, 91, 98, 146, 162-я и др.), в процессе формирования еще одна дивизия для прикрытия границы с Иорданией.

В арсенале сухопутных сил — более 2,2 тыс. танков (в том числе Merkava IV — около 400, Merkava III — около 700 собственного производства), около 800 бронетранспортеров и боевых бронированных машин, автомобили технического обслуживания и др., а также около 530 единиц полевой артиллерии и минометов.

По оценке SIPRI, на службе в сухопутных войсках ЦАХАЛ находятся 126 тыс. человек, в резерве еще 400 тыс.

Глава командования — генерал-майор Тамир Ядай (с 2021 года).

Военно-воздушные силы (ВВС)

ВВС Израиля используют десять авиабаз. В их арсенале 340 самолетов и 145 вертолетов, в том числе американские истребители F-15 и F-16, боевые вертолеты AH-64 «Апач» и беспилотники собственного производства (Heron TP, Hermes 900 и др.).

В составе ВВС — войска ПВО. Израильское небо защищают системы ПВО и ПРО собственного и американского производства — «Железный купол», «Праща Давида», Patriot PAC-2, Arrow 2/3 и др.

Запуск ракет с противоракетной станции «Железный купол» недалеко от города Беэр-Шева, Израиль, 15 ноября 2012 года (Фото: Илья Ефимович / Getty Images)

Еврейское государство имеет ядерный арсенал. Согласно данным SIPRI, на вооружении ЦАХАЛ около 80 зарядов, из которых 30 — авиабомбы (средствами доставки могут выступать истребители F-15 и F-16), а носителями остальных могут выступать баллистические ракеты средней дальности Jericho II, которые, предположительно, развернуты восточнее Иерусалима.

Согласно оценке SIPRI, численность ВВС Израиля составляет 34 тыс. человек, еще 55 тыс. — резервисты.

В составе ВВС два штаба — сил противовоздушной обороны и контроля воздушного пространства. Должность командующего израильскими ВВС с 2022 года занимает генерал-майор Томер Бар. Ему подчиняется семь управлений.

Военно-морские силы (ВМС)

Должность командующего израильскими ВМС с 2021 года занимает вице-адмирал Давид Саар Салама. Под его руководством — семь управлений, каждое из них делится на департаменты, департаменты — на отделения, отделения — на секции.

Командующий непосредственно руководит учебно-тренировочной базой ВМС в Хайфе, подводно-диверсионным спецподразделением «Шайетет 13» (с базой в Атлите), верфью, подразделением информационных технологий, процессов и компьютеризации, а также базой снабжения.

Главная база ВМС находится в Хайфе, там же расположена верфь по ремонту и обслуживанию судов. Помимо этого, в состав ВМС входят базы в Атлите (к югу от Хайфы) и Ашдоде (обе — на побережье Средиземного моря), а также база в Эйлате (на побережье Красного моря). К числу дополнительных подразделений военно-морских сил относятся структуры подводного обнаружения и обеспечения портовой безопасности.

Основу флота составляют около 14 ракетных катеров (в том числе четыре новейших корвета класса Saar-6), порядка 36 сторожевых катеров типов Super Dvora и Shaldag, надводные беспилотные катера Silver Marlin и Protector, подводные аппараты Caesaron, а также пять дизель-электрических подводных лодок класса Dolphin, три десантно-высадочных катера, новейший десантный корабль Nahshon американского производства (на вооружении с 2023-го) и вспомогательное судно Bat Yam.

По оценке SIPRI, численность ВМС Израиля составляет 9,5 тыс. человек (из них 2,5 тыс. проходят по призыву), еще 10 тыс. — резервисты.

Солдат ВМС Израиля проверяет стационарное оружие на патрульном катере в Ашдоде, Израиль, 13 декабря 2023 года (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Все о службе по призыву в ЦАХАЛ

Обязательному призыву в армию подлежат все граждане Израиля в возрасте от 18 лет. При этом обязательный призыв распространяется только на евреев, друзов и черкесов: христиане и мусульмане (в основном востребованные в ЦАХАЛ благодаря своим навыкам арабы-бедуины) могут поступить на службу на добровольной основе. С первых лет независимости Израиля призыв традиционно не распространяется на мужчин из ультраортодоксальных общин (харедим), что неоднократно вызывало общественные дискуссии и судебные иски. В июне 2024 года на фоне эскалации боевых действий Верховный суд Израиля обязал начать призывать мужчин из этой группы.

Минимальный срок службы для мужчин составляет 32 месяца, для женщин — 24 месяца. До июля 2015 года мужчины обязаны были служить три полных года (или 36 месяцев), в июле 2024-го кнессет (парламент страны) в первом чтении одобрил законопроект о возвращении трехлетней службы до июня 2029-го.

По истечении службы военнослужащие переходят в резерв (женщины — до 38 лет, рядовые — до 40 лет, офицеры — до 42 лет). Ежегодно их могут привлечь к военным сборам не более чем на 45 дней.

Освободить от обязательной военной службы могут:

замужних или беременных женщин;

учащихся религиозных школ (ешива);

негодных по медицинским показаниям;

пацифистов;

граждан, находящихся по обоснованной причине за границей;

репатриантов старше 22 лет с детьми, прибывших в страну после 1 июня 2015 года (для репатриантов, переехавших в Израиль до этого, возрастная планка освобождения от призыва выше — 26 лет).

Отсрочки полагаются недавно прибывшим в страну репатриантам сроком на 12 месяцев, их срок службы может быть сокращен в зависимости от возраста, состояния здоровья, семейного положения и наличия детей. Также предусматриваются отсрочки для участников программы академического резерва ЦАХАЛ («Атуда») на время обучения в вузе.

Ключевые конфликты ЦАХАЛ с соседями

Израиль имеет общую границу с Ливаном, Сирией, Иорданией и Египтом. После того как 14 мая 1948 года было провозглашено независимое государство Израиль, арабские страны — Египет, Трансиордания (ныне Иордания), Ирак, Сирия и Ливан — отвергли решение ООН, что стало причиной серии арабо-израильских войн (1948–1949, 1956, 1967, 1973, 1982–1983, 2006), ставших частью ближневосточного конфликта с участием палестинских военно-политических формирований и группировок, а также Ирана.

За время своего существования ЦАХАЛ участвовала во всех конфликтах Израиля со своими соседями.

Израильские пехотные войска наступают на южный арабский город Рафах в секторе Газа, 1 ноября 1956 года (Фото: GPO / Getty Images)

Первая арабо-израильская война (1947–1949)

В ходе первой войны Израиль столкнулся с коалицией пяти арабских государств — Египта, Ирака, Сирии, Иордании и Ливана. Ей предшествовали начавшиеся в ноябре 1947 года столкновения евреев и палестинских арабов. Бои длились в течение года, последнее соглашение о прекращении огня стороны заключили 20 июля 1949 года. Израилю удалось отразить эту агрессию и поочередно разгромить войска стран арабской коалиции. В результате войны Израилю удалось получить территории, выходящие за пределы границ ООН, в том числе 77% территории, полагавшейся арабскому палестинскому государству; кроме того, боевые действия спровоцировали массовый исход 700–800 тыс. палестинцев в соседние страны.

Эта война стала формативной для ЦАХАЛ, в ходе нее составлявшие ее территориальные ополчения были превращены в регулярную военную организацию с единой командной структурой. В то же время она стала самой кровопролитной для страны: совокупно с ноября 1947 года Вооруженные силы Израиля потеряли 6373 человека убитыми и порядка 15 тыс. ранеными. К завершению боевых действий в ЦАХАЛ состояли 100 тыс. человек, сведенных в 12 бригад.

Шестидневная война (1967)

В ходе Шестидневной войны (5–10 июня 1967 года) Израиль столкнулся с агрессией коалиции Египта, Сирии и Иордании. В результате он уничтожил военно-воздушные силы Египта и Сирии и разгромил сухопутные арабские силы. Под контроль Израиля полностью перешел Восточный Иерусалим, также израильские войска оккупировали Газу и Синайский полуостров у Египта, Голанские высоты — у Сирии, а Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, — у Иордании. Эти территории Израиль стал рассматривать как буфер против будущих агрессий.

Война Судного дня (1973)

6 октября 1973 года — в священный праздник евреев Судный день (Иом-кипур) — Египет и Сирия попытались вернуть себе территории Синайского полуострова и Голанских высот. Израиль остановил противника и перешел в контрнаступление. Боевые действия прекратились 25 октября. Контроль над спорными регионами сохранили израильтяне. В результате боевых действий ЦАХАЛ потеряла 2,5 тыс. человек, Сирия и Египет — около 16 тыс.

Израильские танки пересекают мост через Суэцкий канал в Синайской пустыне во время войны Судного дня, 25 октября 1973 года (Фото: Ilan Ron / GPO / Getty Images)

Египет вернул Синайский полуостров только в 1979 году по итогам мирного соглашения с Израилем в обмен на признание еврейского государства. По состоянию на 2024 год Голанские высоты контролируются Израилем и остаются спорной территорией.

Две войны в Ливане (1982–1985, 2006)

В 1964 году появилась Организация освобождения Палестины (ООП), которая не признавала Израиль и раздел Палестины в соответствии с планом ООН и использовала вооруженные, в том числе террористические, методы борьбы. Сначала входящие в ООП группировки действовали с территории Иордании, однако после вооруженного конфликта с властями этой страны они перебазировались в Ливан. В 1978 году Израиль начал первую операцию «Литани» против расположившихся в Ливане отрядов ООП. 6 июня 1982 года ЦАХАЛ начала новую операцию «Мир Галилее» по уничтожению военной инфраструктуры и лагерей ООП на юге Ливана. Западный Бейрут, где располагалась штаб-квартира ООП, находился в осаде больше месяца и подвергся бомбардировкам и артобстрелам. В результате переговоров формирования ООП покинули Ливан, а Израиль в 1985-м вывел войска из большей части южных районов. Однако интервенция Израиля привела к радикализации шиитского населения и появлению движения «Хезболла» (Израиль окончательно вывел войска только в 2000 году).

Вторая война в Ливане началась 13 июля 2006 года после ракетно-минометного обстрела территории Израиля, убийства трех и взятия в плен еще двух военнослужащих ЦАХАЛ. Группировка рассчитывала обменять этих пленных на несколько тысяч ливанских и палестинских заключенных. Израиль ответил наземной операцией «Достойное возмездие», которая, по признанию созданной позже специальной расследовательской комиссии, не достигла всех своих целей и привела к значительным разрушениям и жертвам (в ходе нее погибло около 1,2 тыс. мирных ливанцев и 44 израильтянина). Боевые действия закончились 14 августа 2006 года. ЦАХАЛ потеряла в войне более 120 человек.

Конфликт с ХАМАС (2008 — настоящее время)

В 1987 году началась первая интифада — восстание палестинцев против израильской оккупации. Тогда же появилось радикальное движение ХАМАС, которое отрицало право Израиля на существование и заняло более радикальную позицию, чем ООП, которая отказалась от террористических методов и в 1990-х годах вступила в переговоры с Израилем. Активисты и боевики ХАМАС активно участвовали в первой (1987–1993) и второй интифадах (2000–2005).

После того как ООП и еврейское государство пришли к соглашению о создании Палестинской национальной администрации (ПНА), Израиль вывел войска из сектора Газа и части Западного берега реки Иордан. Однако в 2006 году ХАМАС победил на выборах в Палестинский законодательный совет, а в следующем году вооруженным путем захватил власть в секторе Газа. В ответ Израиль ввел блокаду региона, а ХАМАС периодически обстреливал территорию Израиля и совершал теракты. Впоследствии ЦАХАЛ провела две крупные военные операции в секторе Газа — «Литой свинец» (2008–2009), «Облачный столп» (2012), «Нерушимая скала» (2014) и «Страж стен» (2021).

Израильские резервные силы входят в сектор Газа, 12 января 2009 года (Фото: IDF / Getty Images)

Самая масштабная атака ХАМАС на Израиль началась 7 октября 2023 года. Боевики выпустили более 2 тыс. ракет, убили порядка 1,2 тыс. человек и захватили в заложники еще свыше 250. В группировке объяснили это ответными действиями за «зверства над палестинцами на протяжении десятилетий». В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», которая продолжается до сих пор.

Что ЦАХАЛ хочет достичь в конфликте с ХАМАС

Израиль добивается полной ликвидации ХАМАС, возвращения всех заложников и гарантий отсутствия угроз в секторе Газа, утверждал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Позднее он пообещал сохранить жизнь тем боевикам, кто сложит оружие и вернет захваченных людей.

За время проведения операции ЦАХАЛ ликвидировала двух лидеров ХАМАС — Исмаила Ханию и пришедшего ему на смену Яхью Синвара, а также руководство союзной ей ливанской «Хезболлы», в том числе ее генсека Хасана Насраллу. Помимо нее на стороне ХАМАС выступили также йеменские хуситы. В ответ на их обстрелы Нетаньяху пригрозил дорогой расплатой. Для создания буферной зоны ЦАХАЛ начала сухопутную операцию в Ливане.

Против Израиля дважды осуществлял массированные атаки Иран. Первая последовала 15 апреля 2024 года в ответ на удар по Дамаску, вторая — 2 октября того же года после гибели Насраллы. В обоих случаях жертвами стали высокопоставленные члены иранского КСИР.

С 13 июня 2025 года ЦАХАЛ наносит удары по ядерным и военным объектам Ирана. Главные заявленные цели — иранская ядерная инфраструктура и заводы по производству баллистических ракет. ЦАХАЛ объясняет, что атаковала объекты в Иране, поскольку Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. Иран в ответ ракетами и дронами атакует израильскую территорию.

США и ЦАХАЛ — какую военную помощь оказывают Соединенные Штаты

США и Израиль тесно взаимодействуют в сферах военной промышленности и опытно-конструкторских разработок, армии двух стран регулярно проводят совместные учения. Первое соглашение о военном сотрудничестве стороны подписали в 1952 году. Согласно этому документу, еврейское государство получало возможность использования американского оружия для обеспечения внутренней безопасности и самообороны. Наиболее интенсивно военно-техническое сотрудничество стало развиваться после 1967 года, когда США стали главным союзником Израиля на Ближнем Востоке, и в течение 1980-х годов отношения двух стран приобрели стратегический характер. С того же времени Израиль по разным направлениям взаимодействует с НАТО.

Израильский армейский патруль проходит по главной площади Газы примерно через два года после Шестидневной войны 1967 года, 19 июня 1969 года (Фото: Moshe Milner / GPO / Getty Images)

В настоящее время США являются главным спонсором ЦАХАЛ. По оценкам SIPRI, доля американской продукции в общем объеме импорта вооружений Израиля составила 69% с 2019 по 2022 год. В частности, израильтяне получают крейсеры, авианосцы, авиационные бомбы GBU-39, ракеты для «Железного купола», истребители F-16, артиллерийские снаряды, бронетехнику, противоракетный комплекс THAAD. За время войны Израиля и ХАМАС сумма военной поддержки США составила не менее $17,9 млрд.

Военный рейтинг ЦАХАЛ в мире

ЦАХАЛ считается одной из самых боеспособных и эффективных армий в мире. В 2024 году портал Global Firepower включил Израиль в двадцатку стран по военной мощи. Согласно его оценке, ЦАХАЛ занимает 17-е место с индексом 0,2596 (максимальный показатель — 0). Его расчет основан более чем на 60 показателях, в том числе количестве воинских частей, объеме финансирования, логистических возможностях и географическом положении.

Всего в рейтинге Global Firepower 145 государств. Его лидеры — США (0,0699), Россия (0,0702), Китай (0,0706), Индия (0,1023) и Южная Корея (0,1416).