Удар Ирана по Израилю. Главное

Иран в ночь на воскресенье атаковал Израиль с помощью дронов и баллистических ракет. Нападение поддержали хуситы и «Хезболла». Часть беспилотников сбиты в небе над Сирией и Иорданией. Что известно к этому часу

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

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Актуальная информация на 08:00 мск 15 апреля Президент США Джо Байден не стал выступать с обращением после удара Ирана по Израилю, чтобы не допустить роста напряженности ситуации, сообщили источники Politico.

Американские силы во время атаки на Израиль со стороны Ирана и Йемена уничтожили более 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет, сообщило Центральное командование армии США.

Военный кабинет Израиля на многочасовом заседании, на котором обсуждался ответ на атаку со стороны Израиля, не принял решение по поводу ответа, рассказал источник CNN. Портал Ynet сообщал, что обсуждался возможный ответ, который не приведет к эскалации, среди вариантов — «ущерб иранским ядерным объектам».

Удар Ирана беспилотниками и ракетами по территории Израиля стал объявлением войны, заявил израильский президент Ицхак Герцог.

Тегеран пригрозил Вашингтону атаками на американские военные базы в случае любой поддержки ответных ударов Израиля.

Израиль после ночной атаки на территорию страны начал наносить ответные удары по объектам группировки «Хезболла» на юге Ливана, которая поддеражала удары Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Video В результате атаки Ирана на Израиль пострадал 31 человек, сообщила национальная медслужба Израиля.

Что известно об атаке Ирана на Израиль

Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. Сначала сообщалось, что дронов несколько десятков. Затем The Times of Israel написала о второй волне атаки БПЛА, затем — о третьей. Также иранское агентство IRNA сообщило, что Тегеран запустил баллистические ракеты по целям в глубине Израиля. Армия обороны Израиля подтвердила, что зафиксировала такие запуски. По данным New York Times, Иран задействовал 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля».

Первые воздушные объекты достигли Израиля ближе к 2:00 мск. Взрывы были, в частности, слышны в Иерусалиме. Сирены воздушной тревоги помимо Иерусалима запустили на юге и севере Израиля, в районе Шомрон, а также над Мертвым морем.

Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории, а не при помощи «региональных прокси» — йеменских повстанцев «Ансар Аллах» (также известных как хуситы) и ливанской шиитской группировки «Хезболла».

Хуситы и «Хезболла» нападение поддержали. Первые, как передает Reuters, запустили с территории Йемена несколько беспилотников. А «Хезболла» объявила, что запустила десятки ракет по контролируемым Израилем Голанским высотам. ЦАХАЛ заявила, что нанесла ответные удары по объектам группировки в Ливане.

США допускают, что в общей сложности по Израилю может быть запущено от 400 до 500 ракет и беспилотников с территории пяти стран, передает ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Большая часть из них полетит с территории Ирана, оставшиеся — из Ирака, Ливана, Сирии и Йемена. Армия обороны Израиля засекла более 100 беспилотников, сообщает Chanel 12, их начали перехватывать.

Военную помощь Израилю оказывают ВВС США и Великобритании. Как передает The Times of Israel со ссылкой на израильское Минобороны, более 100 иранских беспилотников были перехвачены за пределами Израиля. Их сбивали над Иорданией и Сирией. Часть дронов уничтожили американские и британские истребители.

Системы ПВО перехватили 99% запущенных в сторону Израиля баллистических ракет и беспилотников, сообщило израильское издание Ynet со ссылкой на официальных лиц. В ЦАХАЛ заявили, что «минимальный ущерб» был нанесен одной из армейских баз в Негеве.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об «успешном уничтожении» важных военных целей на территории Израиля, передает IRNA. Агентство Mehr News пишет, что Иран использовал при атаке дроны-камикадзе Shahed-136.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заверил, что страна готова к нападению со стороны Ирана, и пообещал ответ на атаку.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи после начала атаки Ирана на Израиль заявил, что «злонамеренный сионистский режим будет наказан». А постпредство Ирана в ООН заявило, что «если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым».

Рейсы российских авиакомпаний в Израиль и Иорданию, а также транзитные полеты через их территорию были приостановлены, сообщила Росавиация. Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства этих стран до утра 14 апреля. Около полудня воскресенья Росавиация сообщила, что указанные страны сняли ограничения на полеты.

Около 4:00 мск израильские военные объявили, что израильтянам больше не нужно находиться возле укрытий, в частности бомбоубежищ.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху.

По словам Байдена, США помогли Израилю сбить почти все иранские беспилотники и ракеты. Атака велась также с территорий Сирии, Ирака и Йемена, сообщил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром в воскресенье выступил с первым публичным заявлением после удара Ирана по стране, по его словам, атака была отражена. Нетаньяху написал в соцсети X: «Мы перехватили. Мы блокировали. Вместе мы победим».

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что незначительные повреждения при атаке Ирана получила база ВВС Неватим, но она продолжает функционировать.

Как сообщает CNN, президент США Джо Байден заявил Нетаньяху во время телефонного разговора, что Соединенные Штаты не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана.

Опрошенные РБК эксперты считают атаку Ирана «символической». Израиль знал о готовящемся нападении заблаговременно, а задачей Тегерана было сделать «максимально информационного шума, при этом не нанести серьезный удар для того, чтобы не вызвать ответную реакцию и не подвести всю ситуацию к войне». В то же время один из экспертов полагает, что Иран хотел нанести «огромный ущерб» Израилю и война между двумя странами, которая раньше велась прокси, «официально началась».

Иран заявил, что завершил операцию «Правдивое обещание» и не планирует продолжать наносить удары по Израилю. Целью операции, как заявили в иранском МИДе, были авиабаза для истребителей F-35 и разведывательные центры, которые были задействованы при ударе по иранскому консульству в Дамаске. Иранский гостелеканал PressTV сообщил, что не менее семи гиперзвуковых ракет ударили ночью по израильской авиабазе Неватим, ни одну из них не удалось перехватить.

Из-за чего Иран ударил по Израилю

Нападение Тегерана стало ответом на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек, включая пятерых офицеров и двух высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранские и сирийские власти утверждали, что консульство в результате удара было полностью уничтожено.

На протяжении полугода израильские военные неоднократно атаковали позиции КСИР и другие иранские цели в регионе, но удар по Дамаску значительно повысил градус напряженности. Тегеран воспринял бомбардировку консульства как удар по собственной территории. Более того, гибель командира элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммада Резы Захеди и его заместителя Мохаммада Хади Хаджи Рахими называют самой тяжелой потерей для Тегерана.

Израиль хотя традиционно и не стал подтверждать или опровергать свою причастность к атаке, но заявил, что уничтоженная постройка не обладала дипломатическим статусом.

Сразу же после авиаудара Тегеран пригрозил Израилю ответными мерами. Спустя трое суток после удара по Дамаску верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал в соцсети X сообщение на иврите, в котором пообещал заставить «сионистов» раскаяться за свою «преступную агрессию». Выступая с речью по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр 10 апреля, иранский лидер вновь заявил, что Израиль «допустил ошибку и должен быть наказан, и он будет наказан».

В последующие дни израильское правительство вело активную подготовку к предстоящей атаке Ирана: ЦАХАЛ мобилизовала резервистов, включая операторов систем противовоздушной и противоракетной обороны, отменила отпуска для военнослужащих и начала глушить сигнал GPS в центральных частях страны (ранее перебои наблюдались лишь на севере и юге страны). Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявлял, что вооруженные силы страны приведены в состояние повышенной боеготовности и готовы к любому развитию событий. Кроме того, Израиль приостановил работу своих дипломатических миссий в 28 странах.

Какой реакции ждать от Израиля

Вечером 13 апреля, когда появились сообщения о начале иранской атаки, Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации. «Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно», — заявил израильский премьер.

За несколько дней до нападения, 10 апреля, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац написал в соцсети X на фарси, что, «если Иран нападет со своей территории, Израиль отреагирует и нанесет удар по территории Ирана», и отметил официальный аккаунт Хаменеи.

Глава оборонного ведомства Йоав Галант в тот же день посетил базу операторов системы ПВО «Железный купол» на севере Израиля, где заявил, что за прямым нападением со стороны Ирана последует израильский «мощный ответ по его территории». «Одна из вещей, в которой мы преуспели за эти годы, заключается в том, что враг никогда не узнает, какие сюрпризы мы ему готовим», — заявил глава оборонного ведомства.

Базирующееся в Лондоне арабоязычное издание Elaph News сообщило 9 апреля, что возможной целью израильского «ответа на ответ» могут стать ядерные объекты Ирана, а израильские ВВС в последние дни проводили соответствующие учения.

Израиль также, по всей видимости, будет координировать свои действия со своим ключевым союзником — Соединенными Штатами. Как сообщала Times of Israel, официальные лица из различных ведомств обеих стран находились в тесном контакте на протяжении последних нескольких дней.

11 апреля командующий Центральным командованием США генерал Эрик Курилла посетил Израиль и встретился с главой Генштаба армии Герци Халеви, а глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой, пообещав ему оказать «непоколебимую поддержку». AFP сообщило 12 апреля, что США осуществляют переброску подкрепления на Ближний Восток на фоне ожидаемой атаки Ирана на Израиль.

Израиль воздержался от немедленного ответного удара по Ирану после телефонного разговора американского президента Джо Байдена с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщили The New York Times и Axios.

Международная реакция на удар Ирана