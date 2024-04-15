Удар Ирана по Израилю. Главное
Содержание:
Актуальная информация на 08:00 мск 15 апреля
-
Президент США Джо Байден не стал выступать с обращением после удара Ирана по Израилю, чтобы не допустить роста напряженности ситуации, сообщили источники Politico.
-
Американские силы во время атаки на Израиль со стороны Ирана и Йемена уничтожили более 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет, сообщило Центральное командование армии США.
-
Военный кабинет Израиля на многочасовом заседании, на котором обсуждался ответ на атаку со стороны Израиля, не принял решение по поводу ответа, рассказал источник CNN. Портал Ynet сообщал, что обсуждался возможный ответ, который не приведет к эскалации, среди вариантов — «ущерб иранским ядерным объектам».
-
Удар Ирана беспилотниками и ракетами по территории Израиля стал объявлением войны, заявил израильский президент Ицхак Герцог.
-
Тегеран пригрозил Вашингтону атаками на американские военные базы в случае любой поддержки ответных ударов Израиля.
-
Израиль после ночной атаки на территорию страны начал наносить ответные удары по объектам группировки «Хезболла» на юге Ливана, которая поддеражала удары Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
-
В результате атаки Ирана на Израиль пострадал 31 человек, сообщила национальная медслужба Израиля.
Что известно об атаке Ирана на Израиль
- Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. Сначала сообщалось, что дронов несколько десятков. Затем The Times of Israel написала о второй волне атаки БПЛА, затем — о третьей. Также иранское агентство IRNA сообщило, что Тегеран запустил баллистические ракеты по целям в глубине Израиля. Армия обороны Израиля подтвердила, что зафиксировала такие запуски. По данным New York Times, Иран задействовал 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля».
- Первые воздушные объекты достигли Израиля ближе к 2:00 мск. Взрывы были, в частности, слышны в Иерусалиме. Сирены воздушной тревоги помимо Иерусалима запустили на юге и севере Израиля, в районе Шомрон, а также над Мертвым морем.
- Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории, а не при помощи «региональных прокси» — йеменских повстанцев «Ансар Аллах» (также известных как хуситы) и ливанской шиитской группировки «Хезболла».
- Хуситы и «Хезболла» нападение поддержали. Первые, как передает Reuters, запустили с территории Йемена несколько беспилотников. А «Хезболла» объявила, что запустила десятки ракет по контролируемым Израилем Голанским высотам. ЦАХАЛ заявила, что нанесла ответные удары по объектам группировки в Ливане.
- США допускают, что в общей сложности по Израилю может быть запущено от 400 до 500 ракет и беспилотников с территории пяти стран, передает ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Большая часть из них полетит с территории Ирана, оставшиеся — из Ирака, Ливана, Сирии и Йемена. Армия обороны Израиля засекла более 100 беспилотников, сообщает Chanel 12, их начали перехватывать.
- Военную помощь Израилю оказывают ВВС США и Великобритании. Как передает The Times of Israel со ссылкой на израильское Минобороны, более 100 иранских беспилотников были перехвачены за пределами Израиля. Их сбивали над Иорданией и Сирией. Часть дронов уничтожили американские и британские истребители.
- Системы ПВО перехватили 99% запущенных в сторону Израиля баллистических ракет и беспилотников, сообщило израильское издание Ynet со ссылкой на официальных лиц. В ЦАХАЛ заявили, что «минимальный ущерб» был нанесен одной из армейских баз в Негеве.
- Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об «успешном уничтожении» важных военных целей на территории Израиля, передает IRNA. Агентство Mehr News пишет, что Иран использовал при атаке дроны-камикадзе Shahed-136.
- Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заверил, что страна готова к нападению со стороны Ирана, и пообещал ответ на атаку.
- Духовный лидер Ирана Али Хаменеи после начала атаки Ирана на Израиль заявил, что «злонамеренный сионистский режим будет наказан». А постпредство Ирана в ООН заявило, что «если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым».
- Рейсы российских авиакомпаний в Израиль и Иорданию, а также транзитные полеты через их территорию были приостановлены, сообщила Росавиация. Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства этих стран до утра 14 апреля. Около полудня воскресенья Росавиация сообщила, что указанные страны сняли ограничения на полеты.
- Около 4:00 мск израильские военные объявили, что израильтянам больше не нужно находиться возле укрытий, в частности бомбоубежищ.
- Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху.
- По словам Байдена, США помогли Израилю сбить почти все иранские беспилотники и ракеты. Атака велась также с территорий Сирии, Ирака и Йемена, сообщил он.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром в воскресенье выступил с первым публичным заявлением после удара Ирана по стране, по его словам, атака была отражена. Нетаньяху написал в соцсети X: «Мы перехватили. Мы блокировали. Вместе мы победим».
- Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что незначительные повреждения при атаке Ирана получила база ВВС Неватим, но она продолжает функционировать.
- Как сообщает CNN, президент США Джо Байден заявил Нетаньяху во время телефонного разговора, что Соединенные Штаты не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана.
- Опрошенные РБК эксперты считают атаку Ирана «символической». Израиль знал о готовящемся нападении заблаговременно, а задачей Тегерана было сделать «максимально информационного шума, при этом не нанести серьезный удар для того, чтобы не вызвать ответную реакцию и не подвести всю ситуацию к войне». В то же время один из экспертов полагает, что Иран хотел нанести «огромный ущерб» Израилю и война между двумя странами, которая раньше велась прокси, «официально началась».
- Иран заявил, что завершил операцию «Правдивое обещание» и не планирует продолжать наносить удары по Израилю. Целью операции, как заявили в иранском МИДе, были авиабаза для истребителей F-35 и разведывательные центры, которые были задействованы при ударе по иранскому консульству в Дамаске. Иранский гостелеканал PressTV сообщил, что не менее семи гиперзвуковых ракет ударили ночью по израильской авиабазе Неватим, ни одну из них не удалось перехватить.
Из-за чего Иран ударил по Израилю
Нападение Тегерана стало ответом на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек, включая пятерых офицеров и двух высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранские и сирийские власти утверждали, что консульство в результате удара было полностью уничтожено.
На протяжении полугода израильские военные неоднократно атаковали позиции КСИР и другие иранские цели в регионе, но удар по Дамаску значительно повысил градус напряженности. Тегеран воспринял бомбардировку консульства как удар по собственной территории. Более того, гибель командира элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммада Резы Захеди и его заместителя Мохаммада Хади Хаджи Рахими называют самой тяжелой потерей для Тегерана.
Израиль хотя традиционно и не стал подтверждать или опровергать свою причастность к атаке, но заявил, что уничтоженная постройка не обладала дипломатическим статусом.
Сразу же после авиаудара Тегеран пригрозил Израилю ответными мерами. Спустя трое суток после удара по Дамаску верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал в соцсети X сообщение на иврите, в котором пообещал заставить «сионистов» раскаяться за свою «преступную агрессию». Выступая с речью по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр 10 апреля, иранский лидер вновь заявил, что Израиль «допустил ошибку и должен быть наказан, и он будет наказан».
В последующие дни израильское правительство вело активную подготовку к предстоящей атаке Ирана: ЦАХАЛ мобилизовала резервистов, включая операторов систем противовоздушной и противоракетной обороны, отменила отпуска для военнослужащих и начала глушить сигнал GPS в центральных частях страны (ранее перебои наблюдались лишь на севере и юге страны). Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявлял, что вооруженные силы страны приведены в состояние повышенной боеготовности и готовы к любому развитию событий. Кроме того, Израиль приостановил работу своих дипломатических миссий в 28 странах.
Какой реакции ждать от Израиля
Вечером 13 апреля, когда появились сообщения о начале иранской атаки, Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации. «Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно», — заявил израильский премьер.
За несколько дней до нападения, 10 апреля, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац написал в соцсети X на фарси, что, «если Иран нападет со своей территории, Израиль отреагирует и нанесет удар по территории Ирана», и отметил официальный аккаунт Хаменеи.
Глава оборонного ведомства Йоав Галант в тот же день посетил базу операторов системы ПВО «Железный купол» на севере Израиля, где заявил, что за прямым нападением со стороны Ирана последует израильский «мощный ответ по его территории». «Одна из вещей, в которой мы преуспели за эти годы, заключается в том, что враг никогда не узнает, какие сюрпризы мы ему готовим», — заявил глава оборонного ведомства.
Базирующееся в Лондоне арабоязычное издание Elaph News сообщило 9 апреля, что возможной целью израильского «ответа на ответ» могут стать ядерные объекты Ирана, а израильские ВВС в последние дни проводили соответствующие учения.
Израиль также, по всей видимости, будет координировать свои действия со своим ключевым союзником — Соединенными Штатами. Как сообщала Times of Israel, официальные лица из различных ведомств обеих стран находились в тесном контакте на протяжении последних нескольких дней.
11 апреля командующий Центральным командованием США генерал Эрик Курилла посетил Израиль и встретился с главой Генштаба армии Герци Халеви, а глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой, пообещав ему оказать «непоколебимую поддержку». AFP сообщило 12 апреля, что США осуществляют переброску подкрепления на Ближний Восток на фоне ожидаемой атаки Ирана на Израиль.
Израиль воздержался от немедленного ответного удара по Ирану после телефонного разговора американского президента Джо Байдена с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщили The New York Times и Axios.
Международная реакция на удар Ирана
- МИД России в связи с ракетной атакой Ирана на Израиль призвал все вовлеченные стороны к сдержанности. Ведомство привело заявление иранского Министерства иностранных дел, в котором говорится, что действия Тегерана были предприняты «в рамках права на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН» в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела в Дамаске 1 апреля.
- В ответ на слова посла Израиля в России Симоны Гальперин о том, что израильская сторона ожидает осуждения ракетного удара, официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что не помнит, чтобы Израиль осудил «хотя бы один удар» Украины по российским регионам.
- Евросоюз осудил атаку Ирана на Израиль. «Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности», — написал в своем аккаунте в X глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, назвав действия Тегерана неприемлемыми.
- С осуждением выступил и глава французского МИДа Стефан Сежурне, заявив, что его страна солидарна с Израилем. По словам министра, «дестабилизирующие действия» Ирана могут привести к военной эскалации.
- Премьер Великобритании Риши Сунак назвал атаку Ирана «безрассудным нападением» и демонстрацией того, что страна намерена «сеять хаос» в регионе. Он пообещал, что Лондон будет поддерживать партнеров на Ближнем Востоке, включая Иорданию и Ирак. «Вместе с нашими союзниками мы срочно работаем над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации. Никто не хочет видеть большего кровопролития», — подчеркнул он.
- Президент США Джо Байден провел консультации с командой по национальной безопасности, передает CNN. В Белом доме ранее заявили, что глава государства регулярно получает информацию о ситуации, а американские чиновники поддерживают связь с израильскими властями. «Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима», — говорится в заявлении Белого дома.
-
Страны Персидского залива стремятся не допустить полномасштабную войну между Ираном и Израилем из опасений, что будут втянуты в нее, из-за последствий для региона, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники