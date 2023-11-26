Нетаньяху приехал в сектор Газа и назвал три цели войны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в сектор Газа и заявил, что война против палестинского движения ХАМАС будет продолжена, передает Ynet.
«Мы будем продолжать до конца — до победы. Ничто нас не остановит», — сказал он.
Премьер-министр прибыл в анклав с руководством военного штаба Израиля, поговорил с командирами и бойцами армии, а также посетил один из обнаруженных в Газе подземных туннелей ХАМАС.
«У нас три цели в этой войне: ликвидировать ХАМАС, вернуть всех наших похищенных и обеспечить, чтобы Газа больше никогда не была угрозой государству Израиль», — отметил Нетаньяху.
Материал дополняется
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами