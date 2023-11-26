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Политика ,  
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Нетаньяху приехал в сектор Газа и назвал три цели войны

Премьер Израиля приехал в сектор Газа и пообещал продолжить войну с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху (в центре)
Биньямин Нетаньяху (в центре) (Фото: Avi Ohayon / GPO / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в сектор Газа и заявил, что война против палестинского движения ХАМАС будет продолжена, передает Ynet.

«Мы будем продолжать до конца — до победы. Ничто нас не остановит», — сказал он.

Премьер-министр прибыл в анклав с руководством военного штаба Израиля, поговорил с командирами и бойцами армии, а также посетил один из обнаруженных в Газе подземных туннелей ХАМАС.

«У нас три цели в этой войне: ликвидировать ХАМАС, вернуть всех наших похищенных и обеспечить, чтобы Газа больше никогда не была угрозой государству Израиль», — отметил Нетаньяху.

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Теги
Израиль сектор Газа Нетаньяху ХАМАС

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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