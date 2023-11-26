Премьер Израиля приехал в сектор Газа и пообещал продолжить войну с ХАМАС

Нетаньяху приехал в сектор Газа и назвал три цели войны

Биньямин Нетаньяху (в центре) (Фото: Avi Ohayon / GPO / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в сектор Газа и заявил, что война против палестинского движения ХАМАС будет продолжена, передает Ynet.

«Мы будем продолжать до конца — до победы. Ничто нас не остановит», — сказал он.

Премьер-министр прибыл в анклав с руководством военного штаба Израиля, поговорил с командирами и бойцами армии, а также посетил один из обнаруженных в Газе подземных туннелей ХАМАС.

«У нас три цели в этой войне: ликвидировать ХАМАС, вернуть всех наших похищенных и обеспечить, чтобы Газа больше никогда не была угрозой государству Израиль», — отметил Нетаньяху.

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