США поставили Израилю ультиматум из-за ситуации в секторе Газа

США неоднократно призывали Израиль к заключению соглашения с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, отмечая ухудшение гуманитарной ситуации в регионе. Теперь Блинкен и Остин потребовали исправить ситуацию в ультимативной форме

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Соединенные Штаты ограничат военную помощь Израилю, если гуманитарный кризис в секторе Газа не разрешится до середины ноября. Об этом сообщают Financial Times (FT) и Reuters со ссылкой на письмо министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, переданное израильским официальным лицам.

В частности, Вашингтон потребовал увеличить поставки гуманитарной помощи в палестинский эксклав в преддверии зимы, обеспечить беспрепятственную работу коммерческих коридоров между сектором Газа и Иорданией, а также снять блокаду с северной части сектора.

«Мы обращаемся к вам, чтобы подчеркнуть глубокую обеспокоенность правительства США ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Газе и призвать ваше правительство принять срочные и последовательные меры в этом месяце, чтобы обратить вспять эту тенденцию», — говорится в письме.

FT со ссылкой на отчет Университета Брауна (Brown University) пишет, что всего за последний год США одобрили военную помощь Израилю на сумму не менее $17,9 млрд.

Как отмечает Reuters, это самое строгое предупреждение Тель-Авиву с тех пор, как год назад началась военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа. За это время погибли уже более 42 тыс. палестинцев, а гуманитарная ситуация продолжает стремительно ухудшаться.

После начала войны Израиля и ХАМАС в ООН, МККК и других крупных организациях неоднократно заявляли об ужасающей гуманитарной ситуации в секторе Газа. В июле Международный суд ООН назвал незаконным присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях. Два месяца спустя Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю в течение года покинуть оккупированные палестинские территории.

США также неоднократно призывали Израиль к заключению соглашения о прекращении огня. В мае президент Джо Байден представил мирный план, подразумевающий прекращение огня в секторе Газа, возвращение заложников, а также постепенный вывод войск Израиля. Однако он так и не был реализован, а Израиль решил начать новую военную операцию — на этот раз против «Хезболлы». Как писал ABC News, израильские власти предупредили об этом США в последний момент, из-за чего Ллойд Остин «пришел в ярость».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что ЦАХАЛ будет продолжать операцию в секторе Газа до полной победы над ХАМАС.