Насколько успешно развивается операция ЦАХАЛ в Ливане

Израильская армия начала «ограниченную» наземную операцию в Ливане с целью вытеснить силы «Хезболлы» из приграничных районов и создать буферную зону. Подробнее — в статье РБК

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Какие цели преследует наземная операция в Ливане

В ночь на 1 октября Израиль приступил к сухопутной операции в приграничных районах Ливана. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что операция носит «ограниченный, локализованный и точечный» характер и осуществляется на основе точных разведданных об объектах и инфраструктуре «Хезболлы». «Эти объекты расположены в деревнях недалеко от границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля», — отметили в ЦАХАЛ.

Операция ведется при поддержке ВВС и артиллерии, одновременно наносятся точечные удары по инфраструктуре «Хезболлы» в других частях Ливана, в том числе в пригороде Бейрута Дахии. Перед наступлением ЦАХАЛ приграничные районы покинули миротворцы ООН и подразделения регулярной армии Ливана. Во вторник израильская армия призвала жителей приграничных ливанских деревень эвакуироваться севернее реки Авали.

По данным Би-би-си, израильские войска пока продвинулись лишь на «очень небольшое расстояние» от исходных позиций. Глава пресс-службы «Хезболлы» Мохаммад Афиф заявил, что израильские войска якобы даже не вошли на территорию Ливана и прямых боев между сторонами нет. Однако, по его словам, бойцы группировки «готовы к прямой конфронтации с вражескими силами, которые осмелятся или попытаются проникнуть на ливанскую территорию, и нанесут им наибольшие потери».

По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, наземное наступление ознаменовало начало «следующей фазы войны против «Хезболлы». Главная цель операции и предшествовавших ей интенсивных бомбардировок — обеспечить возвращение в свои дома 60 тыс. жителей северных районов Израиля, эвакуированных из-за регулярных обстрелов группировки. Этот пункт был включен военно-политическим кабинетом в официальный перечень военных задач поздним вечером 16 сентября. «Мы ликвидируем организацию «Хезболла» на юге Ливана и отрезаем ее подразделение «Радван» вдоль всей линии соприкосновения», — заявил Галант.

Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари сообщил, Израиль не рассматривает возможность наступления на Бейрут или крупные города на юге Ливана. «Мы сосредоточили усилия вблизи деревень в районе, прилегающем к нашей границе. Мы сделаем здесь все необходимое для демонтажа инфраструктуры «Хезболлы», — пояснил он. Нынешние рейды призваны вытеснить «Хезболлу» из приграничных районов и создать буферную зону. Возможным рубежом станет река Литани — резолюция Совета Безопасности ООН № 1701, положившая конец Второй ливанской войне 2006 года, предусматривает отвод за нее формирований «Хезболлы». По данным Times of Israel, руководство Израиля не планирует сохранять военное присутствие на юге Ливана, но усилит оборону и наблюдение за приграничными районами.

25 сентября США и Франция наряду с Австралией, Великобританией, Германией, Италией, Канадой, Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией призвали Израиль и «Хезболлу» заключить перемирие сроком на 21 день на основании резолюции СБ ООН № 1701. Израильские власти это предложение отвергли.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил на встрече с иностранными дипломатами, что подразделения ЦАХАЛ находятся в Ливане, «чтобы изменить ситуацию и обеспечить лучшую жизнь, в первую очередь для израильских граждан из приграничных районов, чтобы они могли вернуться домой». «А во-вторых, конечно, я думаю, что это даст народу Ливана возможность жить в лучшем будущем без притеснений со стороны «Хезболлы», — приводит его слова Times of Israel.

1 октября ЦАХАЛ рассекретила данные примерно о 70 тайных операциях, которые провел спецназ Израиля на территории Ливана с октября прошлого года. «В ходе этих операций спецназ ЦАХАЛ проник на базы «Хезболлы» в десятках мест вдоль границы с Израилем, собрал разведывательные данные и уничтожил оружие и террористическую инфраструктуру «Хезболлы», — заявил Хагари. Как отмечается, целями стали система туннелей и бункеров, тайные склады и вооружение группировки. Всего было уничтожено около 700 объектов, сообщил он.

В связи с обострением ситуации несколько авиакомпаний решили продлить приостановку полетов в Тель-Авив и Бейрут. Власти Австралии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Канады, Португалии, США и Франции призвали своих граждан незамедлительно покинуть Ливан на доступных коммерческих рейсах. Некоторые эвакуировали часть персонала своих дипмиссий и их семьи. Посольство России в Ливане в связи с обострением напомнило российским гражданам, что аэропорт Бейрута продолжает работу и все желающие могут покинуть страну.

17–18 сентября в разных частях Ливана взорвались сотни пейджеров и других электронных устройств, принадлежащих членам «Хезболлы». Больше 40 человек погибли, около 4 тыс. получили ранения, сотни лишились пальцев, кистей и зрения. Вслед за этим ВВС Израиля приступили к точечным ударам по объектам «Хезболлы». Интенсивность бомбардировок значительно возросла в последние дни: лишь за 23 сентября в Ливане были убиты около 500 человек, а общее число погибших за неделю превысило 1 тыс. Раненых за две недели — свыше 6 тыс. человек. Около 1 млн — пятая часть населения страны — были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в другие регионы. В результате авианалетов Израилю удалось ликвидировать значительную часть руководства «Хезболлы», включая ее генерального секретаря Хасана Насраллу, руководившего группировкой с 1992 года. 28 сентября был убит заместитель главы центрального совета «Хезболлы» Набиль Каук. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 29 сентября, что ВВС Израиля уничтожили большую часть командиров «Хезболлы», но отметил, что группировку рано сбрасывать со счетов, поскольку у нее остается значительный военный потенциал.

Какими силами располагают стороны

Согласно индексу портала Global Firepower, ЦАХАЛ — 17-я по мощи армия в мире. По данным ежегодника The Military Balance 2024, в ней служат 169,5 тыс. человек, в резерве — еще 465 тыс. С началом войны против ХАМАС были мобилизованы около 300 тыс. резервистов. В арсенале ЦАХАЛ — бронетранспортеры и танки, артиллерия, ракеты, истребители, вертолеты, военные корабли и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Танков — важного подспорья для проведения наземной операции — свыше 2,2 тыс.

На вооружении ВВС Израиля находятся 340 самолетов, включая 196 истребителей F-16 различных модификаций, а также 145 вертолетов. Израиль также обладает ядерным арсеналом. По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), он состоит примерно из 80 ядерных зарядов: 30 из них — авиабомбы, а в качестве носителей оставшихся могут быть использованы баллистические ракеты средней дальности «Иерихон-2», предположительно, развернутые на военной базе к востоку от Иерусалима.

Израильская армия не раскрывает точное число военных, вовлеченных в сухопутную операцию. Высокопоставленный источник на условиях анонимности рассказал Би-би-си, что численность контингента «не такая же, как при крупномасштабном наземном вторжении». Официально сообщалось, что в операции участвует 98-я дивизия, которая состоит из бригад коммандос и парашютно-десантных подразделений и была переброшена из сектора Газа на север Израиля. В ЦАХАЛ отметили, что на протяжении нескольких недель бойцы проходили специальную подготовку в приграничных регионах и сейчас адаптируют приобретенный в Газе опыт в новых условиях. 1 октября ЦАХАЛ объявила о мобилизации четырех дополнительных бригад резервистов для участия в боевых действиях на северном фронте (27 сентября были мобилизованы две).

До взрывов пейджеров и авианалетов в рядах «Хезболлы», по оценкам ЦАХАЛ, состояли 20–25 тыс. бойцов, группировка также располагала несколькими десятками тысяч резервистов. Конгресс США оценивает общую численность «Хезболлы» в 40–50 тыс. человек. Хасан Насралла в 2021 году говорил, что в его подчинении находятся 100 тыс. подготовленных бойцов, что превосходит численность ливанской армии (около 85 тыс.), однако многие наблюдатели сочли эти цифры преувеличением. ЦАХАЛ отдельно выделяла элитное подразделение «Радван», специализирующееся на операциях внутри Израиля и планировании захвата приграничных территорий и общин. В результате авиаудара ВВС Израиля по Дахии 20 сентября была убита большая часть его командиров.

Ливанские власти не раскрывают, сколько гражданских и сколько членов группировки среди убитых и раненых за последние две недели. Сама «Хезболла» объявила только о гибели более 30 высокопоставленных боевиков. Ynet сообщила, что в результате взрывов пейджеров и раций 17–18 сентября конечностей и зрения лишились порядка 1,5 тыс. человек.

В отличие от Израиля «Хезболла» не располагает авиацией и бронетанковой техникой в Ливане (хотя, по некоторым данным, держит танки Т-72 и Т-54/55 в соседней Сирии). До недавней эскалации в арсенале группировки находилось, по разным оценкам, 100–150 тыс. ракет и реактивных снарядов различной дальности иранского и российского производства, включая как высокоточные ракеты, так и неуправляемые снаряды. При авиаударах по объектам «Хезболлы» Израилю удалось уничтожить часть этого арсенала. Сколько у группировки осталось сейчас боеприпасов, неизвестно, однако, несмотря на потери в личном составе и оружии, она продолжает обстрелы северной и центральной частей Израиля.