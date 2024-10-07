Эксперты SIPRI оценили вклад Запада в военную поддержку Израиля

США, ФРГ и Италия — ключевые поставщики тяжелого вооружения в Израиль, следует из доклада SIPRI. Аналитики также отмечают рост общественного давления на власти этих стран в связи с эскалацией кризиса на Ближнем Востоке

Израильский танк вблизи границы Израиля с Газой (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в преддверии первой годовщины войны Израиля с ХАМАС выпустил доклад о том, как изменился экспорт вооружений в Израиль после начала военных действий в Газе. Аналитики отмечают, что за последнее десятилетие Израиль значительно увеличил закупку зарубежных вооружений: если в период с 2009 по 2013 год он занимал 47-е место в рейтинге импортеров тяжелого оружия, то в 2019–2023 годах он поднялся до 15-го места, и на его долю пришлось 2,1% от мирового импорта оружия за этот период.

По оценкам SIPRI, крупнейшими поставщиками оружия в Израиль с 2019 по 2022 год стали США (69% от общего объема осуществленного Израилем импорта вооружений), Германия (30%) и Италия (0,9%). Эксперты обращают внимание, что эти три страны поставляли тяжелые вооружения Израилю, когда многие другие западные государства, в частности Великобритания, Франция и Испания, экспортировали только комплектующие.

SIPRI отмечает, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября западные страны практически сразу признали его право на оборону и активизировали военную поддержку, но теперь все чаще сталкиваются с давлением международного сообщества, которое призывает остановить военные поставки в связи с гуманитарным кризисом в Газе и жесткими действиями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Давление на государства [с призывами], чтобы они прекратили или сократили военный экспорт в Израиль, возросло. Ряд правительств столкнулись с внутренними и международными политическими кампаниями, а также инициативами гражданского общества, расследованиями и юридическими проблемами в связи с их позицией по поставкам оружия в Израиль», — отмечают в SIPRI.

Аналитики упоминают резолюцию Генеральной ассамблеи ООН от 18 сентября, в которой содержится призыв к государствам прекратить «поставку или передачу оружия, боеприпасов и сопутствующего оборудования Израилю во всех случаях, когда есть основания подозревать, что они могут быть использованы на оккупированной палестинской территории».

В SIPRI указывают на очевидную связь между совершаемыми в зоне боевых действий военными преступлениями и передачей оружия: в соответствии с Женевскими конвенциями, государства-участники обязаны соблюдать и обеспечивать соблюдение международного гуманитарного права, то есть предотвращать экспорт оружия, который приводит к его нарушению. Соответствующие положения содержатся и в других документах, включая Общую позицию ЕС насчет экспорта оружия от 2008 года и Договор о торговле оружием от 2013 года.

7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС напала на приграничные с сектором Газа регионы Израиля, одновременно нанося массированные ракетные удары по другим частям еврейского государства. Израиль назвал нападение ХАМАС войной и начал ответную операцию. По израильским данным, только за 7 октября от рук боевиков погибло около 1,2 тыс. человек, в основном мирных жителей, а 251 был взят в заложники. Правительство Биньямина Нетаньяху объявило войну ХАМАС и начало наносить авиаудары по сектору Газа, подконтрольному группировке. ЦАХАЛ также проводит наземные операции в анклаве, призванные уничтожить инфраструктуру ХАМАС. Крупнейшая из них имела место 27 октября 2023 года. По данным палестинского Министерства здравоохранения от 6 октября 2024 года, число погибших палестинцев при боевых действиях в анклаве приближается к отметке 41,9 тыс., еще 97,2 тыс. ранены.

Какие западные страны оказывают наибольшую поддержку Израилю

На США с 2019 по 2023 год приходилось более двух третей общего импорта вооружений в Израиль, и актуальный уровень американской поддержки остается примерно на том же уровне, отмечают в SIPRI, — еще в 2016-м США обязались предоставить Израилю с 2019 по 2028 год военную помощь на $3,8 млрд.

Более того, после нападения боевиков ХАМАС Вашингтон увеличил темпы военных поставок Израилю и уже 10 октября передал 1 тыс. управляемых авиационных бомб GBU-39 в соответствии с ранее подписанным контрактом. США ускорили передачу Израилю авиабомб, оборудованных комплектами JDAM, ракет для израильской системы ПВО «Железный купол», артиллерийских снарядов и бронетехники. В июне этого года было подписано также соглашение о поставке истребителей F-35, а в августе администрация США одобрила возможную поставку F-15. В то же время активная военная поддержка Израиля встретила критику внутри Штатов — как со стороны членов конгресса, так и со стороны гражданского общества. Из-за этого в мае Вашингтон объявил, что приостановит поставки оружия в Израиль, включая тяжелые авиабомбы, однако уже в июле принял решение возобновить поставки бомб некоторых модификаций.

Другим важным союзником Израиля является Германия. Как отмечает SIPRI, основная часть немецких поставок была предназначена для военно-морских сил Израиля (корветы — 81%; торпеды —10%). Остальное — это двигатели для бронированных машин, а также бронетехника, которая, в частности, использовалась при поддержке наземных военных действий в Газе, как и немецкие корветы типа Sa’ar 6. В октябре 2023-го министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Берлин вернет Израилю два беспилотных летательных аппарата Heron, которые тот сдал в аренду Германии для учебных целей.

В ноябре 2023-го правительство ФРГ создало рабочую группу, которой было поручено ускорить поставки оружия по запросу Израиля. В нее вошли представители министерств иностранных дел, по делам экономики и борьбы с изменением климата, а также Федерального ведомства по экономическим вопросам и экспортному контролю (BAFA).

В SIPRI отмечают, что Берлин, как и Вашингтон, столкнулся с международным давлением в связи с военной поддержкой Израиля. В частности, в марте Никарагуа подала к ФРГ иск в Международный суд в Гааге, в котором содержались обвинения в нарушении Конвенции ООН о геноциде, в связи с чем призывалось запретить Берлину экспорт оружия в Израиль. 30 апреля суд отклонил этот иск, отметив, что с ноября 2023-го стоимость предназначенных для Израиля позиций, на которые Германия выдала экспортные лицензии, значительно снизилась — примерно с €200 млн в октябре 2023-го до почти €24 млн в ноябре 2023-го и примерно до €1 млн в марте 2024-го. Суд также отметил, что с 7 октября 2023 года ФРГ выдала только четыре лицензии на поставки собственно вооружений для Израиля.

18 сентября Reuters сообщило со ссылкой на источник, что правительство Германии приостановило выдачу разрешений на экспорт вооружений в Израиль, при том что в 2023-м Берлин увеличил экспорт военной техники и оружия в Израиль в десять раз по сравнению с 2022-м (до €326,5 млн). В 2024-м, по информации агентства, количество лицензий на поставку оружия Израилю существенно сократилось — с января по 21 августа Берлин выдал разрешений всего на €14,5 млн (на категорию собственно вооружений пришлось около €32,4 тыс.).

Представитель немецкого правительства опроверг сообщения, что Германия ввела эмбарго на поставки оружия Израилю. «Правительство ФРГ принимает решение о выдаче разрешений на экспорт вооружений в каждом конкретном случае и в свете конкретной ситуации после тщательного рассмотрения с учетом соображений внешней политики и политики безопасности в соответствии с правовыми и политическими требованиями», — пояснил он.

По данным SIPRI, третий по величине экспортер, Италия, обеспечила менее 1% от основного импорта обычных вооружений в Израиль с 2019 по 2023 год. В основном речь идет о передаче вертолетов (59%) и корабельной артиллерии (41%) для оснащения фрегатов, поставленных Германией. Италия также участвует в программе по поставке Израилю истребителей F-35, для которых она производит некоторые компоненты.

В январе глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что с начала военных действий в Газе Рим приостановил «все поставки систем вооружения или любых военных материалов» в Израиль. Однако министр обороны страны Гвидо Крозетто пояснил в марте, что Италия продолжила экспорт тех вооружений, контракты на поставку которых были подписаны до 7 октября. По его уверению, были также произведены проверки с целью гарантировать, что поставляемое Италией оружие не будет использоваться против мирного населения в Газе.

Какие страны ограниченно помогают Израилю

Практически накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль президент Франции Эмманюэль Макрон призвал полностью прекратить поставки оружия Израилю. «Я считаю, что сейчас приоритетной задачей является возвращение к политическому урегулированию, необходимо прекратить поставлять оружие [которое используется] для ведения боевых действий в Газе», — заявил он 5 октября в эфире France Inter (цитата по ТАСС). Биньямин Нетаньяху назвал «позором» это заявление, отметив, что его страна «победит с поддержкой западных партнеров или без нее».

Макрон не стал называть конкретные страны, которым адресован его призыв прекратить поставки вооружений Израилю. В то же время он напомнил, что во время недавнего визита в США он вместе с президентом Джо Байденом подготовил предложение о прекращении огня в Ливане и этот текст обсуждался с ливанской и израильской сторонами.

SIPRI отмечает, что последний раз Франция экспортировала вооружения в Израиль в 1998-м, но по-прежнему поставляет ему компоненты для оружия. В феврале тогдашний министр обороны республики Себастьян Лекорню объявил, что с октября 2023-го призвал усилить контроль правительства за военными поставками в Израиль. В июне независимая организация Disclose сообщила, что французское правительство санкционировало экспорт в Израиль электронного оборудования, используемого в БПЛА Hermes 900, которое, возможно, было использовано для наблюдения в Газе.

Заявление Макрона активизировало в Европе дискуссию по поводу военных поставок в Израиль. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон не поддерживает предложение Парижа. «Нет, мы работаем по другой системе. Мы, как правительство, не поставляем ничего напрямую Израилю. Но в тех случаях, когда есть риск, что экспортные лицензии могут нарушать международное право, мы приостанавливаем их», — отметил он.

В начале сентября Лондон ограничил военные поставки в Израиль, приостановив 30 из 350 выданных лицензий на экспорт вооружений в эту страну. Глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми подчеркнул, что речи об эмбарго на поставки оружия не идет. Нетаньяху в ответ обвинил Великобританию в подрыве интересов Израиля, отметив, что таким образом он посылает «ужасные сигналы» ХАМАС.

По данным SIPRI, Великобритания не экспортирует собственно вооружения в Израиль с 1970-х, но поставляет различные комплектующие, например для истребителей F-35. В 2023-м Лондон одобрил лицензии на поставку военных товаров Израилю не менее чем на 17 млн фунтов стерлингов, отмечают аналитики. Согласно проанализированным SIPRI июньским данным об экспортных лицензиях Великобритании, Израиль упоминался в 345 из них в качестве получателя. 108 из этих лицензий были утверждены после 7 октября 2023 года и охватывали такие категории, как компоненты для вертолетов и самолетов с неподвижным крылом, боеприпасы (в рамках обучения пользованию стрелковым оружием), детали подводных лодок и бронежилетов. Еще 185 заявок находились на рассмотрении.

Аналитики напоминают, что в декабре 2023-го две общественные организации, Глобальная сеть правовых действий (GLAN) и палестинская НКО Al-Haq, подали иск в Высокий суд Лондона, оспорив постоянное одобрение правительством лицензий на экспорт оружия в Израиль. Слушания по этому делу должны состояться в октябре.

SIPRI включает Испанию в список стран, которые осуществляют поставки военного назначения в Израиль, не раскрывая статистических данных о них. Зимой газета El Diario сообщила, что в ноябре 2023-го Мадрид одобрил экспорт в Израиль на €987 тыс. Секретариат по вопросам торговли Испании в ответ заверил, что речь идет о поставках в соответствии с лицензиями, выданными до 7 октября 2023-го. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес уточнил, что Мадрид не собирается выдавать разрешения на экспорт оружия Израилю, пока не нормализуется ситуация на Ближнем Востоке.