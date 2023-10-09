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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль мобилизовал на войну с ХАМАС 300 тыс. резервистов

ЦАХАЛ: в Израиле за 48 часов мобилизовали 300 тыс. резервистов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Армия Израиля вернула под свой контроль все населенные пункты на юге страны, боевые действия там сейчас не ведутся, заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. И сообщил, что сектор Газа находится в осаде
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что после нападения палестинского движения ХАМАС на города у границы сектора Газа, за 48 часов мобилизовала 300 тыс. человек, передает The Times of Israel.

Представитель армии Даниэль Хагари пояснил, что ЦАХАЛ «никогда не мобилизовал так быстро столько резервистов».

ХАМАС напал на Израиль 7 октября, начал наносить массированные ракетные удары по городам, а его боевики вторглись в населенные пункты на юге страны и захватили заложников из числа мирных жителей и военных.

По оценке ЦАХАЛ, которую приводит государственная телерадиокомпания Kan, в нападении участвовали от 800 до 1000 боевиков, которые проникли через примерно 80 брешей в заборе на границе с сектором Газа. Атаке, по данным израильской армии, подверглись 20 населенных пунктов и 11 армейских баз.

9 октября Хагари сообщил, что израильская армия восстановила контроль над всеми городами на границе с Газой. В последние часы столкновения с боевиками были единичными и в сейчас ни в одном из городов боевых действий нет. Представитель ЦАХАЛ не исключил, что в населенных пунктах могут оставаться боевики палестинского движения.

Пограничный забор с Газой будет охраняться танками при поддержке боевых вертолетов и беспилотников, сообщил Хагари. Он уточнил, армия эвакуировала 15 из 24 приграничных городов.

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Сектор Газа, заявил Хагари, заключен в осаду. Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября отдал приказ начать полную блокаду анклава: «Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива».

Комментируя возможность наземной операции в Газе, Хагари отметил, что «все варианты рассматриваются». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще два дня назад анонсировал «длительную и мощную кампанию». Он также обещал превратить в руины все места, где находится ХАМАС. По данным ООН на 9 октября, свои дома в анклаве уже покинули более 123 тыс. человек.

В результате нападения ХАМАС в Израиле погибли, по последним данным, более 700 человек, 2,4 тыс. получили ранения. В заложниках у боевиков находятся более 100 человек, заявил как в ХАМАС, так и в присоединившемся к нему в движении «Исламский джихад» (запрещен в России).

В результате ответных ударов Израиля в Газе погибли почти 500 человек, ранены более 2,7 тыс., заявили в Минздраве Палестины.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Израиль ЦАХАЛ мобилизация ХАМАС сектор Газа
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