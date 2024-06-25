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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Верховный суд Израиля обязал начать призыв мужчин-ультраортодоксов

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Верховный суд Израиля постановил, что проблема призыва усугубилась на фоне войны с ХАМАС. Две партии, которые выступают за сохранение освобождения ультраортодоксальных иудеев от военной службы, входят в коалицию премьера Нетаньяху
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Верховный суд Израиля вынес решение, обязавшее правительство Биньямина Нетаньяху начать призыв мужчин-ультраортодоксов, известных как харедим, на военную службу и прекратить финансирование иешив (высшее религиозное учебное заведение у иудеев), студенты которых уклоняются от призыва, передают Bloomberg и Assosiated Press.

Этот приказ может спровоцировать политический кризис, предположил Bloomberg. В конце 2022 года две религиозные партии (блок «Яхадут ха-Тора») вошли в коалицию с консервативной партией «Ликуд», лидером которой является премьер Нетаньяху, чтобы сформировать правительство. Они выступают за сохранение освобождения мужчин-ультраортодоксов от военной службы.

Верховный суд выступает за равенство граждан Израиля перед призывом. Bloomberg передает, что это одна из причин, по которой кабинет Нетаньяху пытался ограничить судебную власть на протяжении большей части 2023 года.

В январе Верховный суд Израиля отменил спорную поправку к Основному закону, которая в рамках судебной реформы существенно ограничивала его полномочия. Поправка была принята в июле, за нее проголосовали только члены правящей коалиции. Это было одной из основных частей судебной реформы коалиции Нетаньяху. Она вызвала большой резонанс — весной и летом 2023 года в Израиле прошли массовые протесты против ее введения.

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Экономика
Фото:Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Неисполнение положений закона о военной службе создает серьезную дискриминацию между теми, кто обязан служить, и теми, кто не обязан это делать, постановили судьи. Этот вопрос давно разделял Израиль, он стал еще более острым, после начала войны с ХАМАС в октябре, пишет Bloomberg. В Израиле были призваны сотни тысяч резервистов, поскольку страна готовилась к наземному наступлению на Газу.

«В наши дни, в разгар тяжелой войны, бремя неравенства ощущается как никогда остро», — заявил Верховный суд.

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Политика
Фото:Ayal Margolin / Reuters

В марте в Банке Израиля отмечали, что война с ХАМАС выявила нехватку военных кадров и усилила нагрузку на экономику Израиля. Для решения текущих проблем, по мнению регулятора, можно было бы призвать ортодоксальных евреев, которые освобождены от службы.

Харедим — это обобщающее название различных ультраортодоксальных иудаистских общин. Освобождение их членов от военной службы началось с самого начала существования Израиля, когда Давид Бен-Гурион, который занимал пост премьер-министра, согласился разрешить примерно 400 студентам-харедим учиться в иешивах и освободить их военного призыва.

В армии Израиля служат в течение трех лет все мужчины и женщины старше 18 лет, кроме харедим. По данным Reuters, ортодоксальные евреи составляют более 13% населения Израиля (его численность — около 10 млн человек), и ожидается, что их число к 2035-му вырастет до 19%. Харедим также полагаются другие льготы.

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Георгий Смирнов
Израиль военный призыв ХАМАС Иудаизм
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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