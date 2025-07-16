«Железный купол»: как работает ПРО Израиля

Тактическая система противоракетной обороны «Железный купол» (Фото: Ilia Yefimovich / Getty Images)

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Что такое «Железный купол»

«Железный купол» (англ. Iron Dome, ивр. כיפת ברזל) — это мобильная тактическая система противоракетной обороны (ПРО), которая с 2011 года состоит на боевом дежурстве армии Израиля. Она предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Представляет собой комплекс из трех-четырех пусковых установок с ракетами-перехватчиками Tamir, многоцелевого радара ELM 2084 и центра управления огнем. Разработка израильской компании Rafael. По данным производителя, за 14 лет своего существования система перехватила более 5 тыс. ракет и реактивных снарядов — 90% от выпущенных по Израилю.

«Купол» защищает страну от атак неуправляемых тактических ракет и снарядов дальностью до 70 км. Каждая батарея покрывает радиус 150 кв. км — это больше, например, площади Иерусалима (125 кв. км). По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), в 2024 году на вооружении Израиля состояло десять таких батарей. Они расположены вблизи важнейших населенных пунктов.

Работу системы обеспечивает финансовая поддержка США. Как подсчитала служба исследований конгресса США, с момента ввода «Железного купола» в эксплуатацию до начала 2023 года Вашингтон выделил на его развитие почти $3 млрд. Часть компонентов для системы и 75% противоракет производят в Соединенных Штатах. Стоимость производства одной батареи в 2012–2013 годах составляла около $100 млн (в ценах тех лет), одной ракеты-перехватчика Tamir — примерно $40–50 тыс.

Министр обороны Израиля Эхуд Барак и министр обороны США Леон Панетта во время посещения места запуска системы обороны «Железный купол» в Ашкелоне, Израиль, 2012 год (Фото: Uriel Sinai / Getty Images)

«Железный купол» — лишь один (второй) уровень израильской системы ПРО. От ракет сверхмалой дальности (до 7 км) Израиль защищает «Железный луч» (первый уровень), от ракет среднего радиуса действия (от 70 до 300 км) — «Праща Давида» (третий уровень), а от баллистических ракет дальнего радиуса — комплексы «Хец» («Стрела», четвертый уровень обороны).

Кто и почему создал систему «Железный купол»

В начале 2000-х палестинская группировка ХАМАС наладила производство твердотопливных неуправляемых реактивных снарядов семейства «Кассам», которые в последующие годы использовалась для атак на Израиль. В течение 2001–2006 годов, по израильским оценкам, группировка выпустила по территории Израиля в общей сложности около 3 тыс. подобных ракет. Кроме того, ХАМАС начал производство реактивных систем — аналогов российских «Катюш».

Другой угрозой для Израиля стало наращивание ракетных арсеналов ливанской группировки «Хезболла». В 2006 году в ходе Второй ливанской войны «Хезболла» выпустила по территории Израиля почти 4 тыс. ракет, при этом оборонная система Израиля оказалась не в состоянии перехватывать ракеты средней дальности: 901 из 3970 ракет попала в населенные пункты, в результате чего погибли 44 израильтянина.

Бойцы ХАМАС готовят самодельные ракеты «Кассам», которые могут быть выпущены по израильским поселениям в секторе Газа, 2005 год (Фото: Hamas / Getty Images)

Идея создания «Железного купола» была сформулирована в 2004 году, но только после неудачной кампании против «Хезболлы» в 2006 году израильские власти решили, что стране нужна система противоракетной обороны. Тогда против разработки «Железного купола» высказывалась Армия обороны Израиля: военные считали, что разумнее инвестировать средства в разработку наступательных вооружений, в том числе танков и истребительную авиацию. Несмотря на это, в 2007 году министр обороны Амир Перец объявил о начале работы над системой ПРО малой дальности, первоначальный бюджет программы составил всего $100 млн.

Разработкой занялась израильская компания Rafael Advanced Defense Systems. В марте 2009 года прошли первые успешные испытания системы, а в марте 2011 года на юге страны в районе Беэр-Шева развернули первую батарею «Железного купола». В течение 2012–2014 годов комплекс был модернизирован.

С 2011 года в разработке и усовершенствовании компонентов системы участвуют компании из США. В 2014 году Израиль и США договорились о совместном производстве компонентов для ракет-перехватчиков Tamir. Соглашение позволило производить их в Соединенных Штатах. Американским партнером Rafael стала компания Raytheon. К 2016 году до 55% компонентов системы было американского производства. В ноябре 2017-го Израиль продемонстрировал морской вариант системы под названием C-Dome, к марту 2021-го комплекс был адаптирован для перехвата беспилотников.

Мальчик смотрит на ракетную систему «Железный купол», 9 апреля 2011 года в Ашкелоне, Израиль (Фото: Uriel Sinai / Getty Images)

Боевое применение «Железного купола»

Первое применение комплекса состоялось в апреле 2011-го, через месяц после развертывания первой батареи. Тогда батарея в районе Ашкелона перехватила выпущенную из Газы ракету. В ходе конфликта с ХАМАС в ноябре 2012-го «Железный купол» смог перехватить 85% из 400 выпущенных из Газы ракет, представлявших угрозу для стратегических или густонаселенных объектов (еще 900 ракет упали в пустынной местности), в 2014-м — 735 из 800 ракет (90%), в 2021-м — 1428 из 1500 (95%).

Сильные и слабые стороны системы «Железный купол»

Плюсы

Скорость реагирования. От обнаружения цели до запуска перехватчика проходит несколько секунд.

Высокая точность (до 90%). Власти Израиля неоднократно подчеркивали эффективность «Железного купола» и его роль в обеспечении безопасности мирных жителей.

Система может обновляться и адаптироваться под новые типы угроз. Например, после обновления в 2021 году «Железный купол» научился одновременно сбивать ракеты и беспилотники.

Минусы

«Железный купол» предназначен для перехвата кустарно произведенных и неуправляемых ракет и реактивных снарядов, запускаемых палестинскими группировками и «Хезболлой», и существенно менее эффективен против крылатых и баллистических ракет. В частности, в ходе 12-дневного конфликта с Ираном в июне 2025-го эффективность «Железного купола» в отдельные периоды снижалась до 65%.

Риск перегрузки в случае массовой атаки. В июне 2024 года CNN со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что, по оценкам американских чиновников, в случае полномасштабной войны между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» некоторые из батарей «Железного купола» «могут оказаться перегруженными».

Ракеты, запущенные в сторону Израиля из северной части сектора Газа, и ответная реакция израильской системы противоракетной обороны «Железный купол», 2021 год (Фото: Fatima Shbair / Getty Images)

Зависимость от данных радара. При выведении радара из строя вся установка перестанет работать, потому что не сможет больше выявлять угрозы. Это недостаток большинства современных систем противовоздушной обороны.

Из чего состоит система ПРО «Железный купол»

Радиолокационная станция ELM 2084 обнаруживает ракету, фиксирует ее тип, скорость и траекторию и передает эту информацию в командный пункт. Командный пункт определяет, представляет ли ракета реальную угрозу, то есть наличие риска того, что она упадет в населенном пункте или на военный объект. Пусковая установка запускает ракеты. Одна батарея состоит из трех-четырех пусковых установок, в каждой из которых находится до 20 ракет-перехватчиков Tamir. Это управляемые ракеты: каждая из них после запуска постоянно получает информацию из командного пункта.

Как работает «Железный купол»

Радар обнаруживает ракету. Система определяет, действительно ли ракета угрожает населенным пунктам. Если система установила, что есть реальная опасность, она запускает ракету-перехватчик Tamir. Ее задача — уничтожить атакующую ракету до того, как та упадет. Tamir взрывается рядом с атакующей ракетой и таким образом уничтожает ее.

Обстрел ракетами из «Железного купола», недалеко от города Беэр-Шева, Израиль, 15 ноября 2012 года (Фото: Илья Ефимович / Getty Images)

Где используется «Железный купол» в Израиле

Из соображений безопасности израильская армия не сообщает точную локацию батарей «Железного купола», к тому же их периодически перемещают с места на место. Обычно их размещают в густонаселенных зонах, где есть опасность обстрела, и рядом со стратегическими объектами. Больше всего атакам подвержены города юга Израиля вблизи сектора Газа: Сдерот, Беэр-Шева, Ашкелон, Ашдод.

Чем «Железный купол» отличается от других систем ПРО

«Железный купол» заточен почти исключительно под перехват неуправляемых ракет малой дальности, таких как «Кассам» или «Град», которые использует ХАМАС, а также минометных мин и артиллерийских снарядов.

Система селективная; чтобы противоракеты не использовались впустую, она реагирует не на все атакующие ракеты, игнорируя те, что летят в безлюдные места. За счет этого система не испытывает «перегрузки» из-за лишних запусков по неопасным целям.

Батареи «Железного купола» относительно мобильны, их можно переместить в район, который больше всего нуждается в защите.

Ракеты-перехватчики «Железного купола» взрываются рядом с целью, не сталкиваясь с ней — таким образом, получается минимум обломков и косвенного ущерба.

Каждая ракета Tamir стоит около $40 тыс., что немного по сравнению с системами ПРО большой дальности: например, стоимость одной ракеты норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS — не меньше $1 млн. В то же время стоимость производства кустарных палестинских ракет семейства «Кассам» оценивалась в пределах $300–800.

Ракета-перехватчик «Тамир», выпущенная из ракетного комплекса «Железный купол» в ответ на ракетный пуск из сектора Газа, недалеко от Ашдода, Израиль, 2012 год (Фото: Uriel Sinai / Getty Images)

Какие другие страны и почему интересуются системой Iron Dome

Одной из первых «Железным куполом» заинтересовалась Индия. В Нью-Дели сочли его целесообразным для защиты от периодических артиллерийских обстрелов со стороны Пакистана на линии разграничения в Кашмире. В 2012 году Израиль заявил о готовности продать компоненты ПРО, но отказался передать технологию производства ракет. В результате в Нью-Дели передумали покупать систему, сосредоточившись на создании собственной.

В 2022 году посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Украине необходима военно-техническая помощь Израиля, в частности продажа системы ПРО «Железный купол». Однако министр обороны Украины Резников тогда заявил, что «Железный купол» не будет эффективным в стране, так как не может защитить ее территорию от крылатых ракет.

Израильская организация противоракетной обороны и Агентство по противоракетной обороне США завершили испытание ракеты-перехватчика «Хец 3», 2014 год (Фото: Агентство Соединенных Штатов по противоракетной обороне)

Израильским опытом интересовались и в США. Вашингтон в 2020 году получил от Израиля две батареи «Железного купола» и в 2022 году провел их испытания.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года обеспокоило власти Южной Кореи, которые опасаются аналогичного сценария на границе с КНДР. 19 декабря того же года, на следующий день после испытания Пхеньяном своей самой мощной межконтинентальной баллистической ракеты, военное руководство распорядилось начать подготовку к внезапной атаке со стороны КНДР «в стиле ХАМАС». В 2025 году Южная Корея объявила о начале разработки аналогичной «Железному куполу» системы противоракетной обороны малой высоты. До 2028 года власти планируют потратить на этот проект $329 млн.

Еще одна страна — Сингапур — приобрела многоцелевые радары ELM 2084, входящие в комплекс «Железного купола».