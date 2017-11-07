Дырка в офшоре

Кого скомпрометировало «Райское досье»

Юристы Appleby подтвердили утечку 13,4 млн документов, свидетельствующих о теневой деятельности чиновников и бизнесменов со всего мира. Что делать с «налоговыми гаванями», 7 ноября обсудит саммит министров финансов Евросоюза

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Репортеры из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby, работающей с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских островах и в других «офшорных гаванях». В расследовании, получившем название Paradise Papers («Райские досье») участвовали 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times, «Новая газета». Документы ICIJ передала немецкая Süddeutsche Zeitung, которая получила их от неизвестного источника.

Соседи по контракту

Из документов, в частности, следует, что министр торговли США Уилбур Росс владеет пакетом акций судоходной компании, имеющей контракт с российским нефтехимическим холдингом «Сибур»​, среди бенефициаров которого миллиардер Геннадий Тимченко, находящийся под санкциями США.

Росс вышел из управления большей частью своих бизнес-активов, перед тем как занять кресло в кабинете министров президента США Дональда Трампа (февраль 2016 года). Однако через офшорные партнерства на Каймановых островах, управляемые Appleby, он владеет долями в компаниях, которые в общей сложности контролируют Navigator, следует из последнего годового отчета компании, говорится в материале ICIJ. Одним из крупнейших партнеров Navigator выступает холдинг «Сибур», деловые отношения с которым принесли фирме более $68 млн выручки с 2014 года, утверждается в материале.

Сотрудничество «Сибур» и Navigator длится с начала 2012 года, российская компания арендует четыре судна для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Европу. В пресс-службе «Сибура» РБК сообщили, что Navigator никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки сжиженного углеводородного газа компании из Усть-Луги. По данным «Сибура», в январе—июне 2017 года расходы по контрактам с Navigator составили только 2,8% от расходов компании на логистику ($15,9 млн из $557 млн). В настоящее время в тайм-чартере «Сибура» находятся восемь кораблей трех различных компаний.

Как писал РБК, общая доля Леонида Михельсона в «Сибуре» составляет 48,5%, Геннадия Тимченко — 17%, а Кирилла Шамалова — 3,9%.

В компании также подчеркнули, что все переговоры проводились исключительно с менеджментом компаний-судовладельцев, без привлечения их акционеров, а контракты с перевозчиками отражены в отчетности за соответствующие периоды.

«В связи с вводом в 2014 году санкций в отношении одного из акционеров компании (Геннадия Тимченко. — РБК) были проведены все необходимые проверки со стороны контрагентов на предмет наличия каких-либо ограничений по работе с «Сибуром». Таких ограничений не было выявлено. «Сибур» выражает удивление политически ангажированной трактовкой в некоторых публикациях в прессе обычной коммерческой деятельности, в течение многих лет, с момента ее начала, полностью отраженной в публикуемой отчетности компании», — заявили в пресс-службе «Сибура».

Уилбур Росс (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В свою очередь, министр торговли США Уилбур Росс в интервью Би-би-си заявил, что сотрудничество Navigator Holdings с «Сибуром» законно, в этом «нет ничего неправомерного». Он отметил, что власти США не распространяли санкции на российскую компанию. «Нет ничего плохого в том, что Navigator имеет деловые отношения с «Сибуром», — отметил глава американского ведомства.

Удачные инвестиции

Как отмечает «Новая газета», из документов Appleby также следует, что, когда российский миллиардер Алишер Усманов возглавлял структуру «Газпрома» — «Газпром инвестхолдинг», она контролировала фирму Kanton Services с Британских Виргинских островов. Как пишет Guardian, «Газпром инвестхолдинг» профинансировала Kanton Services, которая вложила деньги в инвестфонд бизнесмена Юрия Мильнера. В 2009–2010 годах принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% Facebook.

В «Газпром инвестхолдинге» заявили Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), что займы для Kanton Services предоставлялись «для общекорпоративных целей», пишет «Новая газета». Мильнер сообщил журналистам, что Kanton Services вкладывала деньги в один из инвестфондов под его управлением, который покупал акции Facebook. Он указал на то, что об инвестиции «в Facebook именно газпромовских денег говорить сложно, поскольку Kanton мог использовать и другие источники финансирования».

Сообщения СМИ о том, что для покупки акций Facebook инвестфонд бизнесмена Юрия Мильнера использовал средства, выделенные одной из структур «Газпрома», которую в тот момент возглавлял Алишер Усманов, не соответствуют действительности, заявили РБК в пресс-службе Усманова.

«Все инсинуации в отношении якобы использования г-ном Усмановым в личных целях средств «Газпрома» являются лживыми и не соответствуют действительности. Г-н Усманов и аффилированные с ним компании всегда не только соблюдают букву и дух закона, но и действуют в строгом соответствии с принципами корпоративного управления и этическими нормами», — говорится в сообщении пресс-службы. В 2014 году Bloomberg писал, что DST постепенно снижает долю в Facebook. Остались ли у фонда акции социальной сети и в каком количестве, он не раскрывал.

Алишер Усманов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

В сообщении пресс-службы «Газпром инвестхолдинга» также подчеркивается, что Усманов и его компании «оставляют за собой право использовать все доступные юридические средства защиты своих законных прав и интересов».

В расследовании также говорится, что в 2011 году ВТБ через другой офшорный фонд Мильнера — DST Investments 3​ (зарегистрирован на острове Мэн) — вложил $191 млн в Twitter, пишет Guardian. Доля в Twitter, «профинансированная» ВТБ, была продана в 2014 году за $240 млн, сообщил Мильнер. Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».

Королева, госсекретарь США, Боно и так далее

Как следует из расследования ICIJ, герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, в 2004–2005 годах вложило около £10 млн в фонды на Бермудских и Каймановых островах. Часть этих денег фонд на Каймановых островах проинвестировал в финансовую организацию BrightHouse в Великобритании. BrightHouse была обвинена в выдаче микрозаймов на неправомерных условиях: компания выплатила 249 тыс. клиентов в качестве компенсации £14,8 млн. Об этом сообщает The Guardian.

В герцогстве заявили, что не имели понятия об инвестициях в BrightHouse, сделанных 12 лет назад, до тех пор пока об этом не сообщили журналисты. Свою долю в BrightHouse в герцогстве назвали ничтожной и отметили, что уже избавились от такого актива.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также упомянут в документах Appleby. По данным The Guardian, в 1997 году он был директором офшорной фирмы Marib Upstream Services Company, базирующейся на Бермудских островах. Компания, как отмечает издание, была связана с ExxonMobil, которую впоследствии возглавил Тиллерсон (на тот момент он руководил йеменским подразделением ExxonMobil). В то время пока Тиллерсон возглавлял Marib Upstream Services Company, Exxon и Hunt Oil занялись экспортом газа, добываемого в Марибе в Йемене.​

Пол Хьюсон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

В документах оказался и фронтмен U2 Боно (Пол Хьюсон). Он использовал мальтийскую компанию Nude Estates для покупки доли в торговом центре на северо-востоке Литвы, утверждает Guardian. На эти цели он потратил €5,8 млн. По данным ICIJ, певица Мадонна прибегла к услугам Appleby для покупки доли в компании, поставляющей медикаменты.

Изучение документов Appleby силами ICIJ продолжится. Между тем министры финансов Евросоюза 7 ноября на своем очередном саммите обсудят возможность формирования единого «черного списка налоговых гаваней», сообщило агентство Reuters. По информации агентства, обсуждение вопроса «гаваней» было включено в повестку после публикаций Paradise papers.

Пока у ЕС нет общего списка юрисдикций, работа с которыми считалась бы нежелательной. Критерии отнесения юрисдикции к «налоговой гавани» различны, в законодательстве некоторых стран вообще нет такого понятия.

Создание общего списка придаст ему «больше веса», пишет агентство. Попавшие в такой список юрисдикции могут подпасть под санкции, если откажутся от сотрудничества по выявлению подозрительных транзакций, описывает возможный механизм действия черного списка Reuters. Как именно будет работать механизм и когда он заработает, пока непонятно.