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Сеул обвинил Пхеньян в минировании дороги в демилитаризованной зоне

Yonhap: Северная Корея заминировала дорогу в демилитаризованной зоне

Военные Северной Кореи заминировали дорогу в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейского военного чиновника.

По словам собеседника агентства, в конце 2023 года военные Южной Кореи обнаружили, что КНДР закладывает мины на грунтовой дороге рядом с уездом Чхорвон в 85 км к северо-востоку от Сеула. Эту дорогу проложили в соответствии с соглашением между двумя странами 2018 года, чтобы вместе искать останки погибших участников Корейской войны 1950-1953 годов.

Yonhap отмечает, что с конца 2023 года Северная Корея заминировала все дороги, ведущие к Южной Корее. В январе 2024 года северокорейские военные, по данным Сеула, заминировали две межкорейские дороги — дорогу Кёнги между западным пограничным городом Пхаджу и северным Кэсон, а также дорогу Донхэ вдоль восточного побережья. В марте южнокорейские военные заметили, что Пхеньян демонтирует уличные фонари вдоль двух дорог.

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Фото:Reuters

Эти шаги были предприняты после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын призвал отказаться от политики стремления к объединению двух Корей. По его словам, отношения между двумя странами уже не «братоубийственные»: на Корейском полуострове сосуществуют «два самых враждебных государства», находящихся в состоянии войны.

В феврале Ким Чен Ын допустил оккупацию и «умиротворение» Южной Кореи в случае возникновения «чрезвычайной ситуации». В середине апреля лидер КНДР призвал армию «как никогда» готовиться к войне.

Теги
Северная Корея Южная Корея минирование Ким Чен Ын КНДР
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