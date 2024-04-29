Минздрав рассказал о состоянии раненых при нападении в КЧР полицейских

На пост ДПС в Карачаево-Черкесии боевики напали этой ночью. Ответным огнем они были убиты, однако двое полицейских также погибли, еще четверо получили ранения. Их состояние стабильно тяжелое, сообщили в Минздраве

Сотрудники полиции и Росгвардии, получившие ранения при нападении на ДПС ГИБДД в Карачаево-Черкесии, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

«Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал собеседник агентства.

Нападение наряд ДПС в Карачаево-Черкессии произошло в ночь на 29 апреля. Как уточняли в МВД, в результате нападения двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области были убиты, еще двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области получили ранения. Пятеро нападавших были убиты ответным огнем.

Video