Литовская таможня на двое суток задержала автобус из России

Автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий из Санкт-Петербурга в Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда в Молдове» со ссылкой на одного из пассажиров.

По данным издания, таможенники несколько раз проверили багаж всех пассажиров, некоторых отправили на детектор лжи, «кого-то спрашивали, чей Крым, а у кого-то интересовались отношениям к военным событиям на Украине». По итогам этих проверок были «отсеяны» 17 человек, но автобус через границу так и не пустили, утверждает «КП».

В марте Польша и Литва несколько дней не выпускали из Белоруссии автобус с детьми — участниками молдавской хоровой студии «Рапсодия», рассказала руководительница коллектива, заслуженная артистка Молдавии Наталья Барабанщикова. По ее словам, 22 марта хор выступил в Варшаве, а затем отправился на концерт в Белоруссию. После выступления дети на автобусе выехали из Бреста и попытались выехать через границу с Польшей, однако их не пропустили.

Молдавское посольство посоветовало коллективу проехать через Литву, но с границы Литвы их также возвращали обратно в Белоруссию. По словам Барабанщиковой, водителю автобуса «выписали отказ о въезде по причине предоставления угрозы безопасности Литвы». В ситуацию вмешались молдавские посольства в Литве и Белоруссии. В итоге власти Литвы все же выпустили автобус с детьми, 31 марта они вернулись в Кишинев.

МИД Молдавии заявил, что причиной этого инцидента стало отсутствие у перевозчика необходимой лицензии на перевозку, запрашиваемой литовскими властями. В ведомстве рекомендовали гражданам перед поездками проверять все личные документы, а также наличие у перевозчиков всех разрешений.