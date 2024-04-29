Telegram заблокировал чат-боты украинской разведки

Администрация Telegram заблокировала официальный бот украинской разведки. Дуров ранее говорил, что Telegram продолжит блокировать аккаунты, которые собирают данные и координаты для последующего нанесения военных ударов

Руководство Telegram заблокировало несколько официальных чат-ботов, созданных украинскими властями для сбора информации о российской армии, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Украины.

«Это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало», — говорится в телеграм-канале ГУР.

УНИАН пишет, что Telegram также заблокировал боты Минцифры Украины, Службы безопасности Украины (СБУ) и других ведомств. О блокировке бота также сообщил «Легион «Свобода России» (организация признана в России террористической и запрещена).

В самом Telegram эти данные пока не комментировали. Основатель мессенджера Павел Дуров 24 апреля сообщил, что администрация Telegram продолжает блокировать аккаунты, которые собирают данные и координаты для последующего нанесения военных ударов. Тогда же он предупредил о «неизбежных изменениях» в Telegram для украинцев из-за позиции Apple.

В своем недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава Telegram рассказывал о давлении со стороны Apple и Google. По его словам, корпорации предупреждают об удалении мессенджера из магазинов приложений, если не будут соблюдаться их «рекомендации». В связи с этим Дуров признался, что иногда в версиях Telegram, распространяемых через платформы Apple и Google, приходится удалять некоторый контент.

В Кремле, отвечая на вопрос о том, есть ли у российских властей вопросы к работе Telegram в России, сказали, что никаких решений по этому поводу не принималось. Вместе с этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российские власти обращались к руководству Telegram и лично Павлу Дурову с просьбой быть внимательными при работе мессенджера на территории России, чтобы он не превращался в инструмент в руках террористов.