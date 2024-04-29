МВД показало видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии

МВД показало видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии

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Управление МВД по Карачаево-Черкесии показало видео с места нападения на сотрудников полиции. Ролик опубликован в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видны машины с разбитыми стеклами, оставленное на асфальте огнестрельное оружие, ручная граната и пули.

Ранее в МВД рассказали, что на полицейских напали пятеро человек. Погибли двое прикомандированных сотрудников полиции Курганской области, ранения получили двое сотрудников ДПС КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник полиции Курганской области.

Правоохранители открыли ответный огонь по нападавшим. Все пятеро преступников были ликвидированы на месте.

Следственный комитет уточнил, что нападавшие — жители Карачаево-Черкесии, атаковавшие сотрудников полиции 22 апреля, их имена известны. Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении оружия и боеприпасов.