 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МВД показало видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии

МВД показало видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии

МВД показало видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии
Video

Управление МВД по Карачаево-Черкесии показало видео с места нападения на сотрудников полиции. Ролик опубликован в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видны машины с разбитыми стеклами, оставленное на асфальте огнестрельное оружие, ручная граната и пули.

Ранее в МВД рассказали, что на полицейских напали пятеро человек. Погибли двое прикомандированных сотрудников полиции Курганской области, ранения получили двое сотрудников ДПС КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник полиции Курганской области.

Правоохранители открыли ответный огонь по нападавшим. Все пятеро преступников были ликвидированы на месте.

Следственный комитет уточнил, что нападавшие — жители Карачаево-Черкесии, атаковавшие сотрудников полиции 22 апреля, их имена известны. Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении оружия и боеприпасов.

Теги
МВД Карачаево-Черкесия полицейские полиция
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Литовская таможня на двое суток задержала автобус из России Политика, 09:49
Минздрав рассказал о состоянии раненых при нападении в КЧР полицейских Общество, 09:43
Второй «пузырь доткомов»: как может выглядеть крах ИИ — Quartz Pro, 09:41
Telegram заблокировал чат-боты украинской разведки Политика, 09:40
Какие рекорды побьет Александр Овечкин и когда обгонит Уэйна Гретцки Спорт, 09:30
Сеул обвинил Пхеньян в минировании дороги в демилитаризованной зоне Политика, 09:26
Наорал — и все заработало: как управляют командой токсичные руководители Pro, 09:19
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит Инвестиции, 09:00
Дипломатия и остроты: зачем смотреть сериал «Франклин» Life, 08:57
«Это лишь пропаганда США». Джеффри Сакс — о кризисе в экономике КНР Pro, 08:51
МВД показало видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии Общество, 08:45
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в КЧР Общество, 08:22
СК раскрыл личности убитых при нападении на полицейских в КЧР боевиков Общество, 08:16
В Татарстане женщина насмерть сбила троих подростков Общество, 08:11