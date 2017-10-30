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В нагрузку к кредиту
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В нагрузку к кредиту
Газета № 185 (2682) (3010) Деньги, 27 окт, 19:43
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В нагрузку к кредиту
Как отказаться от дополнительной страховки
Навязанная страховка по потребительским кредитам делает общее обслуживание кредита дороже, а отказаться от нее сложно. РБК разбирался, можно ли избавиться от ненужной и дорогой страховки
Иллюстрация: ​Алина Сибирякова для РБК

Отсутствие полисов страхования здоровья, жизни или рисков потери работы не должно препятствовать получению потребительского кредита — согласно закону «О защите прав потребителей» нельзя обусловливать приобретение одной услуги покупкой другой. Тем не менее заемщики регулярно обращаются с жалобами на «навязывание» страховки при обращении за кредитом.

По итогам третьего квартала 2017 года 25% жалоб в сфере потребительского кредитования, поступающих в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России, связано с навязыванием дополнительных услуг при заключении договора, следует из материалов регулятора. По оценке главы проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова, с проблемой навязывания страховок сталкивается каждый второй заемщик. Финпотребсоюз получает сотни подобных жалоб в год, говорит председатель совета организации Игорь Костиков. Финансовый омбудсмен при Ассоциации российских банков Павел Медведев отмечает, что обращений приходит больше, чем он успевает рассмотреть.

Из-за оформления страховки расходы на обслуживание кредита часто существенно увеличиваются, отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Например, как указано в одной из жалоб в Финпотребсоюз, к кредиту в 160 тыс. руб. добавилась еще страховка примерно на 50 тыс. руб. Таким образом, по кредиту пришлось платить на 30% больше.

«Банки пользуются тем, что заемщику необходим кредит, и велик соблазн вынудить его приобрести дополнительные опции, в данном случае страховку», — объясняет Виктор Климов. Эксперт отмечает, что страхование жизни — очень рентабельный для страховщиков продукт, но сам по себе он плохо продается. «Поэтому банки, пользуясь своим положением, распространяют этот вид страховки, получая комиссию за его продажу в несколько десятков процентов от суммы, уплачиваемой за страховку», — говорит он.

РБК разбирался, что в связи с этим могут предпринять заемщики.

Как навязывают

Так как банки по закону не могут делать наличие страховки обязательным условием получения кредита, основным способом ее навязывания является убеждение клиента, что без нее не обойтись. В частности, менеджер банка может со ссылкой на свой опыт работы предупредить, что без согласия на страховку степень одобрения кредита низка. Прямого принуждения не звучит, но заемщик делает вывод, что лучше согласиться, объясняют эксперты.

«Если начинать говорить о своих правах и выразить твердое намерение отказаться от страховки, то в банке, скорее всего, скажут, что подумают, а потом откажут в выдаче», — говорит Климов. Причем банк делает это без разъяснений причин, на что имеет право. Поэтому документов, подтверждающих ущемление прав, у заемщиков нет, отмечает он.

Банки заявляют, что навязыванием кредитных продуктов не занимаются. На запрос РБК из топ-15 банков по объему портфеля кредитов физическим лицам о том, что наличие страховки не влияет на решение о выдаче кредита, заверили в Сбербанке, группе ВТБ, Почта Банке, Альфа-банке, Росбанке, Россельхозбанке, банке «Русский стандарт» (остальные не ответили на запрос).

Однако на форумах потребителей банковских услуг встречаются жалобы и на эти кредитные организации. В пресс-службе ВТБ объяснили, что это разовые случаи и связаны они с некомпетентностью отдельных специалистов. В то же время Павел Медведев отмечает, что банки ставят менеджерам задачи по продаже определенного количества финансовых продуктов, от этого зависит премия к зарплате, поэтому сотрудники банков стараются убедить клиента в необходимости этих услуг.

При этом если у заемщика уже есть нужная страховка (например, клиент сам ранее застраховал жизнь и здоровье), воспользоваться ею для убеждения банка выдать кредит можно далеко не всегда. Во-первых, страховка должна покрывать полный срок выплат по кредиту, во-вторых, страховые компании, с которыми заключен договор, должны быть аккредитованы банком, подчеркивают специалисты кредитных организаций. «Процесс аккредитации подразумевает проверку страховой компании на финансовую надежность и возможность выполнять свои обязательства перед клиентами», — объясняет руководитель департамента розничных продуктов банка «Уралсиб» Ирина Баранова. Так как критерии у каждого банка свои, то количество страховых компаний на выбор в банках разное. «По факту банки стараются в первую очередь навязать страховку тех компаний, которые входят в тот же холдинг», — говорит Климов.

Как избавиться

Если страховка при получении кредита навязана, самый эффективный способ избавиться от нее — воспользоваться так называемым периодом охлаждения, который Банк России ввел с лета 2016 года. При отказе от страховки в этот период страховая компания будет обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном объеме, если договор страхования не успел вступить в силу. Если же договор начал действовать, то страховщик будет вправе удержать при возврате средств часть премии, пропорциональную количеству дней, прошедших с начала действия договора. С 1 января 2018 года «период охлаждения» будет увеличен с пяти рабочих до 14 календарных дней.

По оценке Климова, этой возможностью уже воспользовались от 5 до 10% заемщиков за время существования программы. За это время у Сбербанка было 4% отказников от страховки, у банка «Русский стандарт» — 5%, у Альфа-банка — 7%, у Почта Банка — 10%, сообщили в кредитных организациях. Остальные опрошенные банки не назвали точную долю, отметив, что это незначительный процент от всего количества заемщиков.

Эксперты советуют по возможности сразу же воспользоваться данным механизмом. Чем раньше подать заявление, тем больше средств удастся вернуть, поскольку объем возвращаемой страховой премии пропорционален неиспользованному периоду страхования, отмечает Игорь Костиков.

С заявлением об отказе от страховки необходимо обращаться в страховую компанию, а не в выдавший кредит банк, который является только страховым агентом, предупреждает Павел Медведев. Некоторые банки передают заявления страховщикам, если они являются аффилированными лицами, но никакой гарантии нет, добавляет эксперт.

При этом рассчитывать на то, что «период охлаждения» решает проблему с отказом от страховки при кредитовании, пока можно не всегда. Банки переориентируются с индивидуальных договоров страхования на коллективные, а они не подпадают под условия «периода охлаждения», говорит Виктор Климов. Сейчас, по его оценке, соотношение индивидуального страхования к коллективному в пользу последнего.

В будущем эта проблема может быть решена: Банк России предлагает распространить «период охлаждения» и на коллективные договоры. Пока же эксперты советуют уточнять предлагаемую форму страхования и по возможности выбрать индивидуальное страхование, от которого проще отказаться.

Индивидуальный договор страхования заключается между физическим лицом (страхователь) и юридическим (страховая компания). Выгодоприобретателем здесь является страхователь: в случае наступления страхового случая он получает страховую выплату. Ее размер рассчитывается исходя из индивидуальных особенностей клиента (возраст, работа, страховая история и другое).

Коллективный договор страхования при розничном кредитовании заключается между юридическими лицами — банком и страховой компанией. В данном случае выгодоприобретателем является банк, страхуя свои риски, если заемщик не сможет выполнять обязанности перед банком. Заемщику же предлагают присоединиться к такой программе.

Если же «период охлаждения» пропущен, возможность отказа от страховки будет полностью зависеть от того, что прописано в договоре страхования, отмечают специалисты Финпотребсоюза. Если в условиях прекращения договора по инициативе страхователя часть страховой премии подлежит возврату, то ее должны вернуть после подачи заявления об отказе от договора. Если этот вопрос в договоре не урегулирован, деньги не вернут.

Причем если в договоре были прописаны условия его расторжения, то заемщик может претендовать лишь на возвращение страховой премии — банковская комиссия, полученная за продажу страховки, остается у кредитной организации. «При коллективном страховании страховая премия может составлять лишь 20% от внесенных средств. При индивидуальном страховании, наоборот, страховая премия больше, чем банковская комиссия, и составляет 80%», — говорит Виктор Климов.

Также следует иметь в виду, что средства за страховку вряд ли удастся вернуть при досрочном погашении кредита, если в договоре не были прописаны соответствующие условия. «Страхуют ведь здоровье или жизнь, риск потери работы, а не риск не выплатить кредит. А риск заболеть, погибнуть или другое никуда не пропадает», — отмечает ​Павел Медведев. «Судебная практика, связанная с доказыванием связи между договором страхования жизни и кредитным договором сложилась не в пользу потребителей», — говорит Игорь Костиков.​

Автор: Дария Лехницкая.
Теги: страховка , потребительские кредиты , защита прав потребителей
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