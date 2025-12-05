Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества Тимура Иванова

Пресненский суд Москвы изъял в доход государства имущество экс-замминистра обороны и его близких, включая историческую усадьбу в центре столицы, ювелирные изделия с бриллиантами и изумрудами и более 40 пар часов

Тимур Иванов (Фото: АР / ТАСС)

Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и связанным с ним лицам об изъятии в доход государства имущества на 1,2 млрд руб., сообщил корреспондент РБК из зала суда.

В частности изъят дом в элитной подмосковной деревне Раздоры, Иванов говорил в суде, что он был куплен в кредит под залог квартиры на Поварской.

Вместе с Ивановым ответчиками были его отец, бывшая супруга Светлана Захарова, гражданская супруга Мария Китаева, доверенные лица Сергей Бородин (генеральный директор ООО «Волжский берег»), проходивший с Ивановым по уголовному делу, и водитель Андрей Петров, а также пять юрлиц, через которые были оформлены права на имущество.

Всего Генпрокуратура требовала обратить в доход государства 11 земельных участков в Карелии и Московской области, усадьбу Софьи Волконской в центре Москвы, которой Иванов владел через ООО «Дворянское гнездо», 35 автомобилей, коллекцию из 30 представляющих культурную ценность картин, 26 экземпляров раритетного оружия, десять антикварных печатных изданий, более 40 пар часов, свыше 2,5 кг золотых, платиновых и серебряных ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями, а также 340 млн руб.

Из 23 автомобилей и 14 мотоциклов, которые требовала изъять Генпрокуратура, суд не согласился передать государству только автомобиль Bentley Continental GT 2004 года. Он был подарен Захаровой первым мужем на рождение сына.

Кроме того, суд конфисковал усадьбу в Калязинском районе Тверской области на берегу Волги с домом площадью 2617 кв. м, которую Иванов ранее решил добровольно передать государству. Представитель экс-замглавы Минобороны Денис Балуев сообщил РБК, что Иванов не считал усадьбу своим имуществом и полагал, что ее передача в казну «наиболее соответствует» характеру этого объекта.

На заседании Тимур Иванов ходатайствовал о разъяснении обстоятельств по иску. По видеосвязи из СИЗО он заявил, что не имел доступа к материалам дела, смог ознакомиться только с иском Генеральной прокуратуры и не понимает какие именно обстоятельства и в каком объеме он должен объяснить суду. Судья Тереза Жребец отказала.

Как отметил Иванов, ему инкриминируют, что его расходы превышают доходы, но если сложить указанные в декларации цифры, «общая сумма составит более, чем то имущество, которое приобреталось в этот период». «Сложите цифры, я убедительно прошу», — призвал он. Бывший замминистра обороны настаивает, что принадлежащее ему имущество было приобретено законно и официально им задекларировано, а активы других ответчиков ему не принадлежат.

Представительница первой жены бывшего замминистра обороны Светланы Захаровой попросила приобщить к делу фотографии из журналов, где ее доверительница запечатлена в ювелирных украшениях, представленных в иске генеральной прокуратуры. Эти снимки, настаивала она, подтверждают, что украшения были куплены до знакомства с Ивановым. Судья согласилась приобщить материалы.

Бывшая жена Иванова на заседании просила исключить часть ювелирных изделий, две пары наручных часов и три автомобился из иска, так как они были приобретены ею и не имеют отношения к ее бывшему мужу.

Выступая в прениях, Захарова попросила отклонить иск Генпрокуратуры. Она снова заверила суд, что ее личное имущество и имущество ООО «Дворянское гнездо» никогда не принадлежало Иванову, а сам экс-замминистра не признан еще виновным в совершении коррупционного преступления.

Гражданская жена Иванова Мария Китаева на заседании обратила внимание на то, что по второму уголовному делу в отношении Иванова еще не вынесено решение, поэтому непонятно, на каких основания Генпрокуратура просит изъять его активы. Она также отметила, что надзорное ведомство просит изъять драгоценности, которые ей дарил первый муж, до ее знакомства с бывшим замминистра.

На одном из заседаний представитель Иванова просил суд привлечь к рассмотрению дела в качестве третьего лица финансового управляющего, назначенного Арбитражным судом Москвы, так как бывший замминистра был признан банкротом. Однако судья отказала в удовлетворении ходатайства.

Иванов в прениях также напомнил суду, что 2 декабря был признан банкротом и не распоряжается даже тем имуществом, которое на него задекларировано. Он попросил суд учесть это при вынесении решения.

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июле 2025 года он был признан виновным в деле о растрате средств при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима. Также Иванову предъявлены обвинения в нескольких эпизодах получения взяток, отмывании денег в особо крупном размере и незаконном хранении оружия. Сам Иванов вину не признает и заявляет, что готов отправиться служить в зону военной операции.

Генеральная прокуратура подала иск об изъятии активов Иванова в доход государства в августе 2025 года, так как проверка ведомства показала, что стоимость приобретенного им имущества за время работы в Министерстве обороны с 2016 по 2024 год многократно превышает его легальный доход.