Защита Лурье назвала срок принятия решения по соглашению с Долиной
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье пока не приняла предложение о мировом соглашении с артисткой, подтвердила РБК ее адвокат Светлана Свириденко.
В беседе с ТАСС Свириденко уточнила, что Лурье, примет окончательное решение по этому поводу к 8 декабря. «Мы ждем сегодняшний эфир на телевидении, пока просим нас не тревожить», — сказала адвокат.
В прошлом году Долина продала Лурье свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы по цене ниже рыночной — как позже указала артистка, под влиянием мошенников. Когда обман вскрылся и Лурье попросила Долину покинуть жилплощадь, обе подали в суд. В марте сделка была признана фиктивной, а в конце ноября суд отказался вернуть Лурье купленную квартиру. При этом, по данным защиты, покупательница уже заплатила налог на имущество за 2024 год.
После того как кассационный суд отклонил жалобу Лурье, дело было передано в Верховный суд, заседание назначено на 16 декабря.
Сегодня Долина предложила Лурье «поэтапно» отдавать деньги — 112 млн руб. — за квартиру. Та отказалась, сообщила ТАСС Свириденко, по ее словам, это «соглашение фактически на кабальных условиях». Защита также указала, что представители Долиной обратились к Лурье уже в день подачи жалобы в ВС.
