 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд отменил указ Балицкого о досрочной отставке главы ЦИК Запорожья

Галина Катющенко
Галина Катющенко (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Мелитопольский межрайонный суд отменил указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об отстранении главы региональной избирательной комиссии Галины Катющенко, признав документ незаконным. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного суда в телеграм-канале.

«Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области <...> постановил признать незаконным и отменить Указ губернатора Запорожской области «Об освобождении от обязанности члена Избирательной комиссии Запорожской области с правом решающего голоса Г. А. Катющенко», — говорится в сообщении.

Иск об отмене указа Балицкого подала прокуратура Запорожской области. Надзорное ведомство провело проверку, результаты которой показали, что указ главы региона нарушает некоторые нормы закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России», а также нарушает гарантии независимости избирательной комиссии региона.

ЦИК заявила о риске развала избирательной системы в Запорожской области
Политика
Элла Памфилова

Балицкий уволил Катющенко в конце октября на основании доклада Комитета по противодействию коррупции администрации губернатора и правительства Запорожской области «в связи с утратой доверия». По данным Балицкого, Катющенко не предоставила отчет о происхождении «огромных денег» и не подала декларацию. После этого увольнения ЦИК России сообщила, что направит в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой опротестовать указ. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала документ «актом очередного самоуправства» Балицкого, подчеркнув, что он не уведомил центральную комиссию.

Согласно нормам упомянутого выше закона, чтобы досрочно уволить Катющенко мотивировку должна предоставить ЦИК России, подчеркивается в сообщении суда. Кроме того, там говорится, что Катющенко своевременно предоставила сведения о доходах и имуществе в соответствующий орган ЦИК России.

Прокуратура в суде утверждала, что нарушения в декларации Катющенко были техническими и не являлись основанием для ее увольнения, сообщает ТАСС.

Балицкий заявил ранее, что не нарушал закон. «Я своим указом подавал Галину Анатольевну, я ее отозвал. Мы абсолютно спокойны с юридической точки зрения, что мы закон не нарушили», — сказал глава Запорожья.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Запорожская область Евгений Балицкий отставка ЦИК
Материалы по теме
Балицкий сообщил об увольнении главы правительства Запорожской области
Политика
ЦИК заявила о риске развала избирательной системы в Запорожской области
Политика
ЦИК обратится в прокуратуру из-за указа Балицкого
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 14:01 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 14:01
В Индии предложили запретить отключение «слежки» за смартфонами Технологии и медиа, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Суд отменил указ Балицкого о досрочной отставке главы ЦИК Запорожья Политика, 14:25
США поставили Европе дедлайн по расходам на оборону Политика, 14:23
Где и как сегодня готовят «бирюзовых воротничков» для химпрома Дискуссионный клуб, 14:21
Покупательница квартиры Долиной отказалась от условий мирового соглашения Общество, 14:21
El Pais узнала об осознании в ЕС неизбежности уступок Украиной территорий Политика, 14:11
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Бывшая жена Иванова просила его не идти в Минобороны «из-за морали» Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Путин и Моди на сессии бизнес-форума в Индии. Трансляция Политика, 14:05
Путин и Моди приехали на бизнес-форум Политика, 14:04
Баканов пожелал успехов выдвинутому Трампом кандидату на пост главы NASA Политика, 14:02
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Белорусский биатлонист выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества Спорт, 13:58