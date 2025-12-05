Суд отменил указ Балицкого о досрочной отставке главы ЦИК Запорожья

Галина Катющенко (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Мелитопольский межрайонный суд отменил указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об отстранении главы региональной избирательной комиссии Галины Катющенко, признав документ незаконным. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного суда в телеграм-канале.

«Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области <...> постановил признать незаконным и отменить Указ губернатора Запорожской области «Об освобождении от обязанности члена Избирательной комиссии Запорожской области с правом решающего голоса Г. А. Катющенко», — говорится в сообщении.

Иск об отмене указа Балицкого подала прокуратура Запорожской области. Надзорное ведомство провело проверку, результаты которой показали, что указ главы региона нарушает некоторые нормы закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России», а также нарушает гарантии независимости избирательной комиссии региона.

Балицкий уволил Катющенко в конце октября на основании доклада Комитета по противодействию коррупции администрации губернатора и правительства Запорожской области «в связи с утратой доверия». По данным Балицкого, Катющенко не предоставила отчет о происхождении «огромных денег» и не подала декларацию. После этого увольнения ЦИК России сообщила, что направит в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой опротестовать указ. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала документ «актом очередного самоуправства» Балицкого, подчеркнув, что он не уведомил центральную комиссию.

Согласно нормам упомянутого выше закона, чтобы досрочно уволить Катющенко мотивировку должна предоставить ЦИК России, подчеркивается в сообщении суда. Кроме того, там говорится, что Катющенко своевременно предоставила сведения о доходах и имуществе в соответствующий орган ЦИК России.

Прокуратура в суде утверждала, что нарушения в декларации Катющенко были техническими и не являлись основанием для ее увольнения, сообщает ТАСС.

Балицкий заявил ранее, что не нарушал закон. «Я своим указом подавал Галину Анатольевну, я ее отозвал. Мы абсолютно спокойны с юридической точки зрения, что мы закон не нарушили», — сказал глава Запорожья.