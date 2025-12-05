В Индии предложили запретить отключение «слежки» за смартфонами

Ассоциация операторов сотовой связи Индии обратилась к правительству страны с предложением обязать производителей смартфонов оставлять сетевую службу A-GPS активированной на устройствах без возможности отключения — это позволит при помощи спутниковых данных отслеживать местоположение пользователей с точностью до метра, сообщает Reuters со ссылкой на индийское Министерство информационных технологий.

Обычно A-GPS используется лишь при запуске определенных приложений или при экстренных вызовах.

«Это предложение позволит использовать телефоны в качестве специального устройства слежки», — цитирует агентство цифрового криминалиста Джунад Али из Британского института инженерии и технологий.

Однако, как отмечает агентство, правительство под руководством премьера Нарендры Моди давно обеспокоено тем, что надзорные органы не имеют возможности получать в рамках своих расследований точные данные о геолокации интересующих лиц.

Apple, Google и Samsung выступили против инициативы индийских телекомоператоров. Вендоры считают, что она угрожает конфиденциальности пользователей смартфонов.

«Мера по отслеживанию местоположения на уровне устройства не имеет прецедентов нигде в мире», — говорится в письме индийскому правительству от India Cellular & Electronics Association (ICEA), которая представляет в стране интересы Apple и Google.

По информации журналистов, МВД Индии пока отложило обсуждение инициативы с руководителями компаний — производителей смартфонов. Она была запланирована на 5 декабря.